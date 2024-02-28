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https://sputnikarabic.ae/20240228/الصين-ترد-على-تصريحات-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086472441.html
الصين ترد على تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا
الصين ترد على تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علقت الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على تصريحات ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T08:08+0000
2024-02-28T08:08+0000
العالم
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وجاء تعليق بكين على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، التي قالت إنه "يتعين على جميع الأطراف المعنية المساعدة في حل الصراع في أوكرانيا"، مضيفةً بالقول: "ندعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى توافق وتهيئة الظروف لتخفيف التوترات وتسهيل وقف إطلاق النار".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".
https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-حول-إمكانية-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086449497.html
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العالم

الصين ترد على تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

08:08 GMT 28.02.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERالخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
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علقت الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على تصريحات ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا.
وجاء تعليق بكين على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، التي قالت إنه "يتعين على جميع الأطراف المعنية المساعدة في حل الصراع في أوكرانيا"، مضيفةً بالقول: "ندعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى توافق وتهيئة الظروف لتخفيف التوترات وتسهيل وقف إطلاق النار".

وأضافت نينغ أن "الصين ستواصل القيام بدور بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
الكرملين يعلق على تصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا
أمس, 10:33 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".
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