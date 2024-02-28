https://sputnikarabic.ae/20240228/الصين-ترد-على-تصريحات-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086472441.html

الصين ترد على تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

الصين ترد على تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

علقت الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على تصريحات ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا. 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T08:08+0000

2024-02-28T08:08+0000

2024-02-28T08:08+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/11/1086162496_0:94:3077:1825_1920x0_80_0_0_8df1a1ed6808fbef07c9f52660bc6ad8.jpg

وجاء تعليق بكين على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، التي قالت إنه "يتعين على جميع الأطراف المعنية المساعدة في حل الصراع في أوكرانيا"، مضيفةً بالقول: "ندعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى توافق وتهيئة الظروف لتخفيف التوترات وتسهيل وقف إطلاق النار".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".

https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-حول-إمكانية-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086449497.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم