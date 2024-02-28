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https://sputnikarabic.ae/20240228/القسام-تقصف-مقرات-عسكرية-إسرائيلية-بـ40-صاروخا-من-جنوب-لبنان-1086477237.html
"القسام" تقصف مقرات عسكرية إسرائيلية بـ40 صاروخا من جنوب لبنان
"القسام" تقصف مقرات عسكرية إسرائيلية بـ40 صاروخا من جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قصف مقر قيادة وثكنة مطار، شمالي إسرائيل، بنحو 40 صاروخا انطلقت من جنوب لبنان. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T10:35+0000
2024-02-28T10:35+0000
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وقالت "حماس"، في بيان على منصة "تلغرام"، إن "كتائب القسام قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 (معسكر غيبور) وثكنة المطار في بيت هلل، شمالي فلسطين المحتلة (إسرائيل)، برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد".وأضافت أن ذلك يأتي "في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة، واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، أنه شن غارات في عمق لبنان وضرب أهدافا تابعة لـ"حزب الله" في البقاع.وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الإسرائيلي أغار على محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان لأول مرة منذ بدء الحرب في غزة.في المقابل، أعلن "حزب الله"، اليوم، أنه استهدف قاعدة إسرائيلية بالصواريخ ردا على الغارات التي شنتها إسرائيل أمس، كما أطلق 60 صاروخ "كاتيوشا" على موقع عسكري إسرائيلي في الجولان.وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240219/القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-مكونة-من-15-ضابطا-وجنديا--1086222710.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, لبنان, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, لبنان, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"القسام" تقصف مقرات عسكرية إسرائيلية بـ40 صاروخا من جنوب لبنان

10:35 GMT 28.02.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قصف مقر قيادة وثكنة مطار، شمالي إسرائيل، بنحو 40 صاروخا انطلقت من جنوب لبنان.
وقالت "حماس"، في بيان على منصة "تلغرام"، إن "كتائب القسام قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 (معسكر غيبور) وثكنة المطار في بيت هلل، شمالي فلسطين المحتلة (إسرائيل)، برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد".
وأضافت أن ذلك يأتي "في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة، واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان".
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 15 ضابطا وجنديا
19 فبراير, 14:00 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، أنه شن غارات في عمق لبنان وضرب أهدافا تابعة لـ"حزب الله" في البقاع.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الإسرائيلي أغار على محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان لأول مرة منذ بدء الحرب في غزة.
في المقابل، أعلن "حزب الله"، اليوم، أنه استهدف قاعدة إسرائيلية بالصواريخ ردا على الغارات التي شنتها إسرائيل أمس، كما أطلق 60 صاروخ "كاتيوشا" على موقع عسكري إسرائيلي في الجولان.
وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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