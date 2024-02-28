https://sputnikarabic.ae/20240228/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بتروفسكي-على-محور-أفدييفكا--1086477099.html
القوات الروسية تحرر بلدة بتروفسكي على محور أفدييفكا
القوات الروسية تحرر بلدة بتروفسكي على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير بلدة بتروفسكي على محور أفدييفكا، والسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T10:27+0000
2024-02-28T10:27+0000
2024-02-28T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحرير بلدة بتروفسكي، حيث نجحت بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة".وأضافت الوزارة أنه تم صد 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات لينينسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوباخموتوفكا وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي"، مشيرة أن العدو خسر ما يصل إلى 165 جنديا وأربع دبابات وعربتي مشاة قتالية من طراز برادلي وناقلة جنود مدرعة M113 وخمس مركبات في هذا الاتجاه.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240228/الخارجية-الروسية-الحلفاء-لم-يدعموا-فكرة-ماكرون-بإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086470707.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة بتروفسكي على محور أفدييفكا
10:27 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 28.02.2024)
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير بلدة بتروفسكي على محور أفدييفكا، والسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحرير بلدة بتروفسكي، حيث نجحت بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة".
وأضافت الوزارة أنه تم صد 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات لينينسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوباخموتوفكا وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي"، مشيرة أن العدو خسر ما يصل إلى 165 جنديا وأربع دبابات وعربتي مشاة قتالية من طراز برادلي وناقلة جنود مدرعة M113 وخمس مركبات في هذا الاتجاه.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.