https://sputnikarabic.ae/20240228/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بتروفسكي-على-محور-أفدييفكا--1086477099.html

القوات الروسية تحرر بلدة بتروفسكي على محور أفدييفكا

القوات الروسية تحرر بلدة بتروفسكي على محور أفدييفكا

سبوتنيك عربي

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير بلدة بتروفسكي على محور أفدييفكا، والسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية. 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T10:27+0000

2024-02-28T10:27+0000

2024-02-28T10:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحرير بلدة بتروفسكي، حيث نجحت بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة".وأضافت الوزارة أنه تم صد 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات لينينسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوباخموتوفكا وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي"، مشيرة أن العدو خسر ما يصل إلى 165 جنديا وأربع دبابات وعربتي مشاة قتالية من طراز برادلي وناقلة جنود مدرعة M113 وخمس مركبات في هذا الاتجاه.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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