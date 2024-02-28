https://sputnikarabic.ae/20240228/القوات-الروسية-تصد-7-هجمات-على-محور-كوبيانسك-1086477691.html
القوات الروسية تصد 7 هجمات على محور كوبيانسك
القوات الروسية تصد 7 هجمات على محور كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية فقدت على محور كوبيانسك أكثر من 140 عسكريًا، إضافة إلى تدمير معدات حربية. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T11:21+0000
2024-02-28T11:21+0000
2024-02-28T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك تواصل الوحدات الهجومية الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، بتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية، كما استهدفت وحدات ومعدات للعدو في منطقة بلدة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو على هذا المحور نحو 145 عسكريًا أوكرانيًا، ومركبتين قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين، ومدفع ذاتي الدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفع "إم-777" أمريكي الصنع، ومدفعي "دي-20" و"دي-30"، ومدفع طراز "غفوزديكا".وأشار البيان إلى أنه "على محور جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات القوات الروسية، بإسناد من الطيران، أفرادا ومعدات تابعة للواء الدفاع الإقليمي 128، في بلدتي أوروجينويه وستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو بلغت نحو 115 عسكرياً، وتدمير دبابة، وثلاث سيارات، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "رابيرا"، ومستودع للذخيرة".وقالت الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، القوات الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خطوط المواجهة واستهدفت بالنيران وحدات اللواءين الهجومين الخامس و92، واللواءين 28 و93 الآليين، ولواءي الدفاع الإقليمي107و241 في بلدات كراسنوي، بوغدانوفكا، كليشيفكا وكورديوموفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف التقرير بأن "خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 230 جنديا ومركبتي قتال مشاة وست مركبات".
https://sputnikarabic.ae/20240228/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بتروفسكي-على-محور-أفدييفكا--1086477099.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تصد 7 هجمات على محور كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية فقدت على محور كوبيانسك أكثر من 140 عسكريًا، إضافة إلى تدمير معدات حربية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك تواصل الوحدات الهجومية الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، بتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية، كما استهدفت وحدات ومعدات للعدو في منطقة بلدة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم صد سبع هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 32 الآلي، واللواء 77 المحمول جوا، واللواء الهجومي الجوي رقم 95، ولواء المشاة الآلي رقم 57، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو على هذا المحور نحو 145 عسكريًا أوكرانيًا، ومركبتين قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين، ومدفع ذاتي الدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفع "إم-777" أمريكي الصنع، ومدفعي "دي-20" و"دي-30"، ومدفع طراز "غفوزديكا".
وأشار البيان إلى أنه "على محور جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات القوات الروسية، بإسناد من الطيران، أفرادا ومعدات تابعة للواء الدفاع الإقليمي 128، في بلدتي أوروجينويه وستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو بلغت نحو 115 عسكرياً، وتدمير دبابة، وثلاث سيارات، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "رابيرا"، ومستودع للذخيرة".
وقالت الدفاع في بيانها: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 99 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وفي جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، وأسقطت 3 صواريخ من طراز "هيمارس".
وقالت الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، القوات الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خطوط المواجهة واستهدفت بالنيران وحدات اللواءين الهجومين الخامس و92، واللواءين 28 و93 الآليين، ولواءي الدفاع الإقليمي107و241 في بلدات كراسنوي، بوغدانوفكا، كليشيفكا وكورديوموفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف التقرير بأن "خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 230 جنديا ومركبتي قتال مشاة وست مركبات".