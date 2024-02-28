https://sputnikarabic.ae/20240228/المخابرات-الإيطالية-تكشف-سببين-لفشل-الهجوم-المضاد-الأوكراني--1086493183.html

المخابرات الإيطالية تكشف سببين لفشل "الهجوم المضاد" الأوكراني

المخابرات الإيطالية تكشف سببين لفشل "الهجوم المضاد" الأوكراني

سبوتنيك عربي

بحسب التقرير السنوي لأجهزة المخابرات الإيطالية، فإن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات الأوكرانية العام الماضي لم يحقق أهدافه المعلنة بسبب ضيق الوقت للاستعداد... 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T16:38+0000

2024-02-28T16:38+0000

2024-02-28T16:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وجاء في التقرير: "مسار الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق الهدف الرئيسي المخطط له، وهو قطع الممر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو/ حزيران 2023، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل". وفي يناير/ كانون الثاني، أشار بوتين إلى أن أوكرانيا فشلت في الهجوم المضاد، وأن المبادرة كانت في أيدي القوات المسلحة الروسية.وفي حديثه عن الخسائر الأوكرانية في المعدات، قال شويغو إن الجيش الروسي دمر أكثر من 3 آلاف وحدة من الأسلحة من مختلف الصنوف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من بينها دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" وقاذفات "باتريوت" و"هيمارس".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240223/شويغو-لا-يزال-أمام-الجيش-الروسي-الكثير-من-العمل-لتحقيق-النصر-1086328216.html

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