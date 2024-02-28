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https://sputnikarabic.ae/20240228/تاريخ-من-النجاحات-الميدانية-قدرات-المدفع-الروسي-دي---30-1086471737.html
تاريخ من النجاحات الميدانية.. قدرات المدفع الروسي "دي - 30"
تاريخ من النجاحات الميدانية.. قدرات المدفع الروسي "دي - 30"
سبوتنيك عربي
يمتلك الجيش الروسي أضخم سلاح مدفعية في العالم يضم أكثر من 14 ألف مدفع تشمل المدافع ذاتية الحركة والمدافع المقطورة. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T07:33+0000
2024-02-28T07:33+0000
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ويصنف المدفع "دي - 30" ضمن فئة المدافع المقطورة، التي تمتلك روسيا منها أكثر من 8 آلاف مدفع، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.ورغم أن تاريخ تصنيع المدفع "دي - 30" يرجع إلى ستينيات القرن الماضي في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، إلا أنه لا يزال يمثل سلاحا فعالا في توفير الدعم النيراني اللازم في نطاق تغطيته، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.المواصفات الفنيةوظهر طاقم مدفع "دي - 30" الروسي في مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، وهو يحبط عملية انسحاب لوحدة من القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وأكدت الوزارة أن القوات الروسية دمرت بضربة مباشرة بقذيفة شديدة الانفجار عيار 122 ملم، وحدة الجنود التابعة للقوات الأوكرانية أثناء سحب طاقم مدرعة متضررة في أرض المعركة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240227/معلومات-عن-مدفع-آرتشر-الذي-دمرته-طائرة-مسيرة-روسية-في-أوكرانيا-1086465275.html
https://sputnikarabic.ae/20240227/طاقم-مدفع-دي-30-الروسي-يعطل-عملية-إجلاء-وحدة-عسكرية-أوكرانية-على-اتجاه-أفدييفكا-فيديو-1086466960.html
https://sputnikarabic.ae/20240226/بعد-تصديها-لـهجوم-ثلاثي-ما-هو-سر-تفوق-دبابات-تي---90-الروسية-1086427035.html
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أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

تاريخ من النجاحات الميدانية.. قدرات المدفع الروسي "دي - 30"

07:33 GMT 28.02.2024
© Photo / Public domainهاوتزر "دي-30"
هاوتزر دي-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© Photo / Public domain
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يمتلك الجيش الروسي أضخم سلاح مدفعية في العالم يضم أكثر من 14 ألف مدفع تشمل المدافع ذاتية الحركة والمدافع المقطورة.
ويصنف المدفع "دي - 30" ضمن فئة المدافع المقطورة، التي تمتلك روسيا منها أكثر من 8 آلاف مدفع، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
معلومات عن مدفع "آرتشر" الذي دمرته طائرة مسيرة روسية في أوكرانيا
أمس, 19:39 GMT
ورغم أن تاريخ تصنيع المدفع "دي - 30" يرجع إلى ستينيات القرن الماضي في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، إلا أنه لا يزال يمثل سلاحا فعالا في توفير الدعم النيراني اللازم في نطاق تغطيته، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.

المواصفات الفنية

التصنيف: مدفع مقطور.
المدى: 6 كيلومترات.
الطاقم: 6 أفراد.
الارتفاع: 1.6 متر.
الوزن: 3.5 طن.
عيار المدفع: 122 ملم.
مدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طاقم مدفع "دي-30" الروسي يعطل عملية إجلاء وحدة عسكرية أوكرانية على اتجاه أفدييفكا... فيديو
أمس, 20:39 GMT
وظهر طاقم مدفع "دي - 30" الروسي في مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، وهو يحبط عملية انسحاب لوحدة من القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وأكدت الوزارة أن القوات الروسية دمرت بضربة مباشرة بقذيفة شديدة الانفجار عيار 122 ملم، وحدة الجنود التابعة للقوات الأوكرانية أثناء سحب طاقم مدرعة متضررة في أرض المعركة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
دبابة تي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
بعد تصديها لـ"هجوم ثلاثي".. ما هو سر تفوق دبابات "تي - 90" الروسية؟
26 فبراير, 15:48 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
© Sputnikقدرات مدفع الهاون الروسي "2 بي - 24"
قدرات مدفع الهاون الروسي 2 بي - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
قدرات مدفع الهاون الروسي "2 بي - 24"
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