https://sputnikarabic.ae/20240228/تاكر-كارلسون-يتحدث-عن-الطريقة-التي-يمكن-فيها-لبايدن-أن-يفوز-بالانتخابات-1086471926.html

تاكر كارلسون يتحدث عن الطريقة التي يمكن فيها لبايدن أن يفوز بالانتخابات

تاكر كارلسون يتحدث عن الطريقة التي يمكن فيها لبايدن أن يفوز بالانتخابات

سبوتنيك عربي

أفاد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يستطيع الكلام ولا المشي، والفرصة الوحيدة أمامه لإعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة هي... 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T07:28+0000

2024-02-28T07:28+0000

2024-02-28T07:28+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وخلال مقابلة مع المدون ليكس فريدمان على "يوتيوب"، وصف كارلسون بايدن بأنه "منهك"، موبخًا الرئيس الأمريكي لأنه "لا يستطيع التحدث، لا يستطيع المشي"، مشيرا كارلسون إلى أن فوز بايدن في الانتخابات المقبلة سيكون مزحة على الديمقراطية.وقال: "لا يمكن انتخاب شخص متهالك في أقوى دولة في العالم إلا إذا كان هناك تزوير".في الأسابيع الأخيرة، أصبحت مشاكل الذاكرة التي يعاني منها الرئيس الأمريكي الحالي حادة بشكل خاص، فقد روى ثلاث مرات قصصا ذكر فيها عن طريق الخطأ أسلافهم المتوفين بدلا من رؤساء الدول الحاليين.موجة جديدة من المخاوف أثارها تقرير المحقق الخاص روبرت هور، الذي أعده في ختام التحقيق في تخزين بايدن غير المناسب لوثائق سرية. وكما ورد في التقرير، فقد أظهر بايدن، خلال اتصالاته مع فريق المدعي الخاص، مشاكل في الذاكرة، ولم يتمكن من الإشارة بدقة إلى تاريخي بداية ونهاية عمله كنائب للرئيس، وكذلك تحديد تاريخ وفاة نجله بو.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الزعيم الأميركي الحالي جو بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.

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