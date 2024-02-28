https://sputnikarabic.ae/20240228/حادث-مؤلم-بين-حكمة-الراية-ومصور-على-خط-التماس-فيديو-1086476706.html
"حادث مؤلم" بين حكمة الراية ومصور على "خط التماس"... فيديو
"حادث مؤلم" بين حكمة الراية ومصور على "خط التماس"... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مباراة ريال بيتيس وأتلتيك بلباو واقعة غريبة، بعدما استبدلت حكمة الراية غوادالوبي بوراس عقب اصطدامها بكاميرا النقل التلفزيوني خلال المباراة التي جمعت... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T10:19+0000
2024-02-28T10:19+0000
2024-02-28T10:19+0000
مجتمع
نادي الفيديو
رياضة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102372/58/1023725835_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f94b3575f341fab165af332bfa96a208.jpg
في لحظة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13، اصطدمت بوراس بالكاميرا أثناء عودتها من التحقق من صحة الهدف، ما أدى إلى إصابة خطيرة في رأسها.وخضعت غوادالوبي للعلاج من قبل الطاقم الطبي في بيتيس، وتم استبدالها في النهاية، وكان على الحكم الرابع هولغويراس كاستيلانوس أن يتولى مسؤولية بوراس التي غادرت لتلقي العلاج.ولم تتمكن من استكمال المباراة فغادرت حكمة الراية الملعب وسط تحية حارة من الجمهور، واستمرت المباراة بشكل طبيعي، وانتهت المباراة بفوز ريال بيتيس 3-1.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102372/58/1023725835_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_8b979d8ca7e0c79236cddc9c78812049.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
"حادث مؤلم" بين حكمة الراية ومصور على "خط التماس"... فيديو
شهدت مباراة ريال بيتيس وأتلتيك بلباو واقعة غريبة، بعدما استبدلت حكمة الراية غوادالوبي بوراس عقب اصطدامها بكاميرا النقل التلفزيوني خلال المباراة التي جمعت الفريقين.
في لحظة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13، اصطدمت بوراس بالكاميرا أثناء عودتها من التحقق من صحة الهدف، ما أدى إلى إصابة خطيرة في رأسها.
وخضعت غوادالوبي للعلاج من قبل الطاقم الطبي في بيتيس، وتم استبدالها في النهاية، وكان على الحكم الرابع هولغويراس كاستيلانوس أن يتولى مسؤولية بوراس التي غادرت لتلقي العلاج.
ولم تتمكن من استكمال المباراة فغادرت حكمة الراية الملعب وسط تحية حارة من الجمهور، واستمرت المباراة بشكل طبيعي، وانتهت المباراة بفوز ريال بيتيس 3-1.