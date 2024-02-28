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https://sputnikarabic.ae/20240228/حادث-مؤلم-بين-حكمة-الراية-ومصور-على-خط-التماس-فيديو-1086476706.html
"حادث مؤلم" بين حكمة الراية ومصور على "خط التماس"... فيديو
"حادث مؤلم" بين حكمة الراية ومصور على "خط التماس"... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مباراة ريال بيتيس وأتلتيك بلباو واقعة غريبة، بعدما استبدلت حكمة الراية غوادالوبي بوراس عقب اصطدامها بكاميرا النقل التلفزيوني خلال المباراة التي جمعت... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T10:19+0000
2024-02-28T10:19+0000
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في لحظة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13، اصطدمت بوراس بالكاميرا أثناء عودتها من التحقق من صحة الهدف، ما أدى إلى إصابة خطيرة في رأسها.وخضعت غوادالوبي للعلاج من قبل الطاقم الطبي في بيتيس، وتم استبدالها في النهاية، وكان على الحكم الرابع هولغويراس كاستيلانوس أن يتولى مسؤولية بوراس التي غادرت لتلقي العلاج.ولم تتمكن من استكمال المباراة فغادرت حكمة الراية الملعب وسط تحية حارة من الجمهور، واستمرت المباراة بشكل طبيعي، وانتهت المباراة بفوز ريال بيتيس 3-1.
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

"حادث مؤلم" بين حكمة الراية ومصور على "خط التماس"... فيديو

10:19 GMT 28.02.2024
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورملعب كرة قدم في مدينة سوتشي، روسيا
ملعب كرة قدم في مدينة سوتشي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© Sputnik . Nina Zotina
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شهدت مباراة ريال بيتيس وأتلتيك بلباو واقعة غريبة، بعدما استبدلت حكمة الراية غوادالوبي بوراس عقب اصطدامها بكاميرا النقل التلفزيوني خلال المباراة التي جمعت الفريقين.
في لحظة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13، اصطدمت بوراس بالكاميرا أثناء عودتها من التحقق من صحة الهدف، ما أدى إلى إصابة خطيرة في رأسها.
وخضعت غوادالوبي للعلاج من قبل الطاقم الطبي في بيتيس، وتم استبدالها في النهاية، وكان على الحكم الرابع هولغويراس كاستيلانوس أن يتولى مسؤولية بوراس التي غادرت لتلقي العلاج.
ولم تتمكن من استكمال المباراة فغادرت حكمة الراية الملعب وسط تحية حارة من الجمهور، واستمرت المباراة بشكل طبيعي، وانتهت المباراة بفوز ريال بيتيس 3-1.
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