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https://sputnikarabic.ae/20240228/دبابات-إسرائيلية-تطلق-النار-بالخطأ-باتجاه-أماكن-مختلفة-داخل-إسرائيل-1086489630.html
دبابات إسرائيلية تطلق النار بالخطأ باتجاه أماكن مختلفة داخل إسرائيل
دبابات إسرائيلية تطلق النار بالخطأ باتجاه أماكن مختلفة داخل إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه باتجاه إسرائيل في 5 حالات على الأقل، منذ بداية الحرب على غزة، دون وقوع إصابات. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T14:24+0000
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إسرائيل
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وذكرت صحيفة "هآرتس"، أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن "الدبابات الإسرائيلية أطلقت عن طريق الخطأ قذائف باتجاه إسرائيل في 5 حالات مختلفة، وذلك على جبهتي لبنان وغزة".وأضافت أن "دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين باتجاه بلدة حنيتا على الحدود مع لبنان ما أدى إلى إصابة منزلين في البلدة".وتابعت: "كان ذلك في إطار نشاط عسكري بحثاً عن خلية اقتربت من الحدود وعقب الحادث قام الجيش بإيقاف قائد فصيل عن النشاط العسكري".وأشارت الصحيفة إلى أن "دبابة إسرائيلية كانت في مناورة داخل قطاع غزة أطلقت قذيفة عن طريق الخطأ باتجاه مدينة سديروت في منطقة (غلاف غزة) ما أدى إلى إصابة مبنى بلدية المدينة بشكل مباشر".وأوضحت الصحيفة أنه في حالات مختلفة "أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة باتجاه برج مراقبة تابع للجيش، بينما أطلقت دبابة أخرى زخات من الرشاشات من العيار الثقيل باتجاه إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في بلدات (عين هاشلوشا، نيريم، ونير عوز) في غلاف غزة الجنوبي.كما نقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إن "الجيش يجري تحقيقاً داخلياً في هذه الحوادث".
https://sputnikarabic.ae/20240224/جنرال-إسرائيلي-سابق-هناك-فوضى-عارمة-بين-الجنود-بغزة-لا-يتم-الحديث-عنها-في-الإعلام-1086365291.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

دبابات إسرائيلية تطلق النار بالخطأ باتجاه أماكن مختلفة داخل إسرائيل

14:24 GMT 28.02.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه باتجاه إسرائيل في 5 حالات على الأقل، منذ بداية الحرب على غزة، دون وقوع إصابات.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن "الدبابات الإسرائيلية أطلقت عن طريق الخطأ قذائف باتجاه إسرائيل في 5 حالات مختلفة، وذلك على جبهتي لبنان وغزة".
وأضافت أن "دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين باتجاه بلدة حنيتا على الحدود مع لبنان ما أدى إلى إصابة منزلين في البلدة".
وتابعت: "كان ذلك في إطار نشاط عسكري بحثاً عن خلية اقتربت من الحدود وعقب الحادث قام الجيش بإيقاف قائد فصيل عن النشاط العسكري".
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وأشارت الصحيفة إلى أن "دبابة إسرائيلية كانت في مناورة داخل قطاع غزة أطلقت قذيفة عن طريق الخطأ باتجاه مدينة سديروت في منطقة (غلاف غزة) ما أدى إلى إصابة مبنى بلدية المدينة بشكل مباشر".
وأوضحت الصحيفة أنه في حالات مختلفة "أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة باتجاه برج مراقبة تابع للجيش، بينما أطلقت دبابة أخرى زخات من الرشاشات من العيار الثقيل باتجاه إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في بلدات (عين هاشلوشا، نيريم، ونير عوز) في غلاف غزة الجنوبي.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إن "الجيش يجري تحقيقاً داخلياً في هذه الحوادث".
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