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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240228/شويغو-يطلب-تسريع-عملية-توريد-عدد-من-الأنظمة-العسكرية-إلى-القوات-الروسية---1086486332.html
شويغو يطلب تسريع عملية توريد عدد من الأنظمة العسكرية إلى القوات الروسية... فيديو
شويغو يطلب تسريع عملية توريد عدد من الأنظمة العسكرية إلى القوات الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، طلب من الشركات المصنعة تسريع عملية توريد عدد من الأنظمة العسكرية إلى القوات... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T14:02+0000
2024-02-28T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بأن شويغو قام بفحص التقدم المحرز في أمر دفاع الدولة من قبل شركات المجمع الصناعي العسكري في منطقة تولا خلال رحلة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية.وأكد البيان أن مؤسسة"ستريلا" لصناعات الدفاع ضاعفت إنتاج منظومات الاستطلاع المدفعية هذا العام وستزيدها 4 أضعاف في عام 2025.وجاء في البيان: "أبلغ رئيس المؤسسة وزير الدفاع الروسي أن شراء معدات جديدة والانتقال إلى نوبة عمل مدتها 12 ساعة مكّننا من زيادة عدد المنظومات المنتجة هذا العام بمقدار مرتين؛ وبحلول عام 2025 سيزداد 4 أضعاف".ولفت البيان إلى أن شويغو طالب بتعديل جدول التسليم للقوات عبر مجموعة كاملة من الأسلحة المنتجة، وتحويل توقيت نقل المعدات إلى الربعين الثاني والثالث، وكذلك الحفاظ على إمدادات موحدة من الأسلحة على مدار العام.وأكد شويغو أن الرئيس قرر، في وقت سابق، إعداد جدول وقائمة من التعليمات.وبحسب البيان، قال شويغو: "تم إعداد التعليمات بشأن كل ما يتعلق بتخصيص الأموال، وتحديد واعتماد الجداول الزمنية لتسليم الصواريخ "MLRS" والقذائف، والمركبات نفسها، وكذلك القاذفات".وأكد شويغو أن تغييرات كبيرة حدثت في الشركات منذ التفتيش السابق بالنسبة لأنواع معينة من الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث تمكنت من تقليل وقت الإنتاج من 6-8 أشهر إلى شهر ونصف.وأضاف: شويغو: "هذه ميزة كبيرة لمديري هذه المؤسسات، وبالطبع للمهندسين والمتخصصين الذين يعملون هنا".
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شويغو يطلب تسريع عملية توريد عدد من الأنظمة العسكرية إلى القوات الروسية... فيديو

14:02 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 14:26 GMT 28.02.2024)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، طلب من الشركات المصنعة تسريع عملية توريد عدد من الأنظمة العسكرية إلى القوات الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بأن شويغو قام بفحص التقدم المحرز في أمر دفاع الدولة من قبل شركات المجمع الصناعي العسكري في منطقة تولا خلال رحلة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية.
وأكد البيان أن شويغو زار الشركة المصنعة للرادار المضاد للبطاريات في شركة "إن بي أو ستريلا" وشركة "إن بي أو سبلاف"، التي تنتج القذائف المتعددة الاستعمالات والمقذوفات.
وأكد البيان أن مؤسسة"ستريلا" لصناعات الدفاع ضاعفت إنتاج منظومات الاستطلاع المدفعية هذا العام وستزيدها 4 أضعاف في عام 2025.
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وجاء في البيان: "أبلغ رئيس المؤسسة وزير الدفاع الروسي أن شراء معدات جديدة والانتقال إلى نوبة عمل مدتها 12 ساعة مكّننا من زيادة عدد المنظومات المنتجة هذا العام بمقدار مرتين؛ وبحلول عام 2025 سيزداد 4 أضعاف".
وأشار البيان إلى أن مؤسسة "سبلاف" لصناعات الدفاع والمنتج الأهم لراجمات الصواريخ زادت إنتاج القذائف 4 مرات ولأنواع محددة منها 7 مرات".
ولفت البيان إلى أن شويغو طالب بتعديل جدول التسليم للقوات عبر مجموعة كاملة من الأسلحة المنتجة، وتحويل توقيت نقل المعدات إلى الربعين الثاني والثالث، وكذلك الحفاظ على إمدادات موحدة من الأسلحة على مدار العام.
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وأكد شويغو أن الرئيس قرر، في وقت سابق، إعداد جدول وقائمة من التعليمات.
وبحسب البيان، قال شويغو: "تم إعداد التعليمات بشأن كل ما يتعلق بتخصيص الأموال، وتحديد واعتماد الجداول الزمنية لتسليم الصواريخ "MLRS" والقذائف، والمركبات نفسها، وكذلك القاذفات".
وأكد شويغو أن تغييرات كبيرة حدثت في الشركات منذ التفتيش السابق بالنسبة لأنواع معينة من الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث تمكنت من تقليل وقت الإنتاج من 6-8 أشهر إلى شهر ونصف.
وأضاف: شويغو: "هذه ميزة كبيرة لمديري هذه المؤسسات، وبالطبع للمهندسين والمتخصصين الذين يعملون هنا".
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