صور توثق يوم "28 فبراير 2014" الذي صنع تاريخ شبه جزيرة القرم

في غضون ساعتين فقط، سيطر "الأشخاص المهذبون" على ميناء سيمفيروبول. وفي غضون أيام قليلة سيطروا على شبه الجزيرة بأكملها بمساحة 27 ألف كيلومتر مربع، أذهل العسكريون من الطريقة التي يعاملهم بها سكان القرم: عدد لا يحصى من صور السيلفي، وكلمات الامتنان، ومحاولات مؤثرة لتقديم الضيافة عبر تقديم فطائر محلية الصنع.