صور توثق يوم "28 فبراير 2014" الذي صنع تاريخ شبه جزيرة القرم

المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في مدينة يفباتوريا.
المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في مدينة يفباتوريا.
رجال عسكريون في الشارع في سيمفيروبول.
المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في مدينة يفباتوريا.
المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في مدينة يفباتوريا.
أحد السكان المحليين يحمل العلم الروسي على سطح مجلس مدينة سيفاستوبول.
أحد السكان المحليين يحمل العلم الروسي على سطح مجلس مدينة سيفاستوبول.
أحد السكان المحليين عند وحدة الحدود التابعة لمفرزة الحرس البحري سيفاستوبول التابعة لدائرة حدود الدولة الأوكرانية في منطقة بالاكلافا في سيفاستوبول، حيث تم إجبار الأفراد العسكريين على الاستسلام.
أحد السكان المحليين عند وحدة الحدود التابعة لمفرزة الحرس البحري سيفاستوبول التابعة لدائرة حدود الدولة الأوكرانية في منطقة بالاكلافا في سيفاستوبول، حيث تم إجبار الأفراد العسكريين على الاستسلام.
فرقة القوزاق تقوم بتطويق مبنى برلمان جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول.
فرقة القوزاق تقوم بتطويق مبنى برلمان جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول.
عمال يزيلون لافتة برلمان أوكرانيا في جمهورية القرم الروسية.
عمال يزيلون لافتة برلمان أوكرانيا في جمهورية القرم الروسية.
أحد السكان المحليين يراقب عبر المنظار نقطة تفتيش عسكرية عند مدخل مطار بيلبيك بالقرب من سيفاستوبول.
أحد السكان المحليين يراقب عبر المنظار نقطة تفتيش عسكرية عند مدخل مطار بيلبيك بالقرب من سيفاستوبول.
سكان سيمفيروبول يلتقطون الصور مع رجل عسكري.
فتاة تعزف على الكمان على جسر سيفاستوبول.
نقطة تفتيش على الطريق السريع سيفاستوبول - بلدة أورلينوي.
نقطة تفتيش على الطريق السريع سيفاستوبول - بلدة أورلينوي.
قام سكان سيفاستوبول بإنشاء العلم الروسي من أوراق ملونة كدليل على دعم قرار برلمان القرم ومجلس مدينة سيفاستوبول بالانضمام إلى روسيا في ميدان ناخيموف.
قام سكان سيفاستوبول بإنشاء العلم الروسي من أوراق ملونة كدليل على دعم قرار برلمان القرم ومجلس مدينة سيفاستوبول بالانضمام إلى روسيا في ميدان ناخيموف.
متطوع من فرقة القوزاق عند نقطة تفتيش بين سيمفيروبول وسيفاستوبول، حيث وصلت قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية من سائقي الدراجات النارية الروس لسكان شبه جزيرة القرم.
متطوع من فرقة القوزاق عند نقطة تفتيش بين سيمفيروبول وسيفاستوبول، حيث وصلت قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية من سائقي الدراجات النارية الروس لسكان شبه جزيرة القرم.
أعلام في الساحة خلال الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم في سيمفيروبول.
أعلام في الساحة خلال الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم في سيمفيروبول.
سكان مدينة سيمفيروبول يشاهدون الألعاب النارية الاحتفالية في ساحة لينين وسط المدينة بعد إعلان النتائج الأولية للاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم.
سكان مدينة سيمفيروبول يشاهدون الألعاب النارية الاحتفالية في ساحة لينين وسط المدينة بعد إعلان النتائج الأولية للاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم.