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https://sputnikarabic.ae/20240228/صور-توثق-يوم-28-فبراير-2014-الذي-صنع-تاريخ-شبه-جزيرة-القرم-1086480311.html
صور توثق يوم "28 فبراير 2014" الذي صنع تاريخ شبه جزيرة القرم
صور توثق يوم "28 فبراير 2014" الذي صنع تاريخ شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
في غضون ساعتين فقط، سيطر "الأشخاص المهذبون" على ميناء سيمفيروبول. وفي غضون أيام قليلة سيطروا على شبه الجزيرة بأكملها بمساحة 27 ألف كيلومتر مربع، أذهل العسكريون... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
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фото, روسيا, صور
фото, روسيا, صور

صور توثق يوم "28 فبراير 2014" الذي صنع تاريخ شبه جزيرة القرم

07:49 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 13:25 GMT 28.02.2024)
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في غضون ساعتين فقط، سيطر "الأشخاص المهذبون" على ميناء سيمفيروبول. وفي غضون أيام قليلة سيطروا على شبه الجزيرة بأكملها بمساحة 27 ألف كيلومتر مربع، أذهل العسكريون من الطريقة التي يعاملهم بها سكان القرم: عدد لا يحصى من صور السيلفي، وكلمات الامتنان، ومحاولات مؤثرة لتقديم الضيافة عبر تقديم فطائر محلية الصنع.
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المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في مدينة يفباتوريا.

المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في مدينة يفباتوريا. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Andrey Stenin
/
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المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في مدينة يفباتوريا.

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رجال عسكريون في الشارع في سيمفيروبول.

رجال عسكريون في الشارع في سيمفيروبول. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Andrey Stenin
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رجال عسكريون في الشارع في سيمفيروبول.

© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في مدينة يفباتوريا.

المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في مدينة يفباتوريا. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Andrey Stenin
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المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في مدينة يفباتوريا.

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أحد السكان المحليين يحمل العلم الروسي على سطح مجلس مدينة سيفاستوبول.

أحد السكان المحليين يحمل العلم الروسي على سطح مجلس مدينة سيفاستوبول. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Vasiliy Batanov
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أحد السكان المحليين يحمل العلم الروسي على سطح مجلس مدينة سيفاستوبول.

© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصور

أحد السكان المحليين عند وحدة الحدود التابعة لمفرزة الحرس البحري سيفاستوبول التابعة لدائرة حدود الدولة الأوكرانية في منطقة بالاكلافا في سيفاستوبول، حيث تم إجبار الأفراد العسكريين على الاستسلام.

أحد السكان المحليين عند وحدة الحدود التابعة لمفرزة الحرس البحري سيفاستوبول التابعة لدائرة حدود الدولة الأوكرانية في منطقة بالاكلافا في سيفاستوبول، حيث تم إجبار الأفراد العسكريين على الاستسلام. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Andrey Stenin
/
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أحد السكان المحليين عند وحدة الحدود التابعة لمفرزة الحرس البحري سيفاستوبول التابعة لدائرة حدود الدولة الأوكرانية في منطقة بالاكلافا في سيفاستوبول، حيث تم إجبار الأفراد العسكريين على الاستسلام.

© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة القوزاق تقوم بتطويق مبنى برلمان جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول.

فرقة القوزاق تقوم بتطويق مبنى برلمان جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Andrey Stenin
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فرقة القوزاق تقوم بتطويق مبنى برلمان جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول.

© Sputnik . Alexsey Nichukchin / الانتقال إلى بنك الصور

عمال يزيلون لافتة برلمان أوكرانيا في جمهورية القرم الروسية.

عمال يزيلون لافتة برلمان أوكرانيا في جمهورية القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Alexsey Nichukchin
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عمال يزيلون لافتة برلمان أوكرانيا في جمهورية القرم الروسية.

© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصور

أحد السكان المحليين يراقب عبر المنظار نقطة تفتيش عسكرية عند مدخل مطار بيلبيك بالقرب من سيفاستوبول.

أحد السكان المحليين يراقب عبر المنظار نقطة تفتيش عسكرية عند مدخل مطار بيلبيك بالقرب من سيفاستوبول. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Andrey Stenin
/
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أحد السكان المحليين يراقب عبر المنظار نقطة تفتيش عسكرية عند مدخل مطار بيلبيك بالقرب من سيفاستوبول.

© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصور

سكان سيمفيروبول يلتقطون الصور مع رجل عسكري.

سكان سيمفيروبول يلتقطون الصور مع رجل عسكري. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Andrey Stenin
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سكان سيمفيروبول يلتقطون الصور مع رجل عسكري.

© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تعزف على الكمان على جسر سيفاستوبول.

فتاة تعزف على الكمان على جسر سيفاستوبول. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Valery Melnikov
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فتاة تعزف على الكمان على جسر سيفاستوبول.

© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

نقطة تفتيش على الطريق السريع سيفاستوبول - بلدة أورلينوي.

نقطة تفتيش على الطريق السريع سيفاستوبول - بلدة أورلينوي. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Valery Melnikov
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نقطة تفتيش على الطريق السريع سيفاستوبول - بلدة أورلينوي.

© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

قام سكان سيفاستوبول بإنشاء العلم الروسي من أوراق ملونة كدليل على دعم قرار برلمان القرم ومجلس مدينة سيفاستوبول بالانضمام إلى روسيا في ميدان ناخيموف.

قام سكان سيفاستوبول بإنشاء العلم الروسي من أوراق ملونة كدليل على دعم قرار برلمان القرم ومجلس مدينة سيفاستوبول بالانضمام إلى روسيا في ميدان ناخيموف. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Valery Melnikov
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قام سكان سيفاستوبول بإنشاء العلم الروسي من أوراق ملونة كدليل على دعم قرار برلمان القرم ومجلس مدينة سيفاستوبول بالانضمام إلى روسيا في ميدان ناخيموف.

© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

متطوع من فرقة القوزاق عند نقطة تفتيش بين سيمفيروبول وسيفاستوبول، حيث وصلت قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية من سائقي الدراجات النارية الروس لسكان شبه جزيرة القرم.

متطوع من فرقة القوزاق عند نقطة تفتيش بين سيمفيروبول وسيفاستوبول، حيث وصلت قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية من سائقي الدراجات النارية الروس لسكان شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Valery Melnikov
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متطوع من فرقة القوزاق عند نقطة تفتيش بين سيمفيروبول وسيفاستوبول، حيث وصلت قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية من سائقي الدراجات النارية الروس لسكان شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Taras Litvinenko / الانتقال إلى بنك الصور

أعلام في الساحة خلال الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم في سيمفيروبول.

أعلام في الساحة خلال الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم في سيمفيروبول. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Taras Litvinenko
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أعلام في الساحة خلال الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم في سيمفيروبول.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة سيمفيروبول يشاهدون الألعاب النارية الاحتفالية في ساحة لينين وسط المدينة بعد إعلان النتائج الأولية للاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم.

سكان مدينة سيمفيروبول يشاهدون الألعاب النارية الاحتفالية في ساحة لينين وسط المدينة بعد إعلان النتائج الأولية للاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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سكان مدينة سيمفيروبول يشاهدون الألعاب النارية الاحتفالية في ساحة لينين وسط المدينة بعد إعلان النتائج الأولية للاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم.

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