https://sputnikarabic.ae/20240228/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-حول-إمكانية-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086470068.html

ضابط مخابرات أمريكي سابق يعلق على تصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا

ضابط مخابرات أمريكي سابق يعلق على تصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

اعتبر الضابط السابق في المخابرات المركزية الأمريكية، روبرت باير، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في... 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T05:09+0000

2024-02-28T05:09+0000

2024-02-28T05:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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واعتبر باير أن كلمات الرئيس الفرنسي مجرد خدعة، لأن الناتو ليس لديه ما يكفي من الأسلحة والجنود لمواجهة روسيا.وأضاف باير أن أداء دبابات الناتو كان سيئا في أوكرانيا، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "باتريوت".ونقلت الصحيفة عن باير قوله: "فرنسا ليست متأكدة من أن أوكرانيا ستكون قادرة على الصمود لفترة طويلة".وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".

https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-حول-إمكانية-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086449497.html

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