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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240228/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-حول-إمكانية-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086470068.html
ضابط مخابرات أمريكي سابق يعلق على تصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا
ضابط مخابرات أمريكي سابق يعلق على تصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اعتبر الضابط السابق في المخابرات المركزية الأمريكية، روبرت باير، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T05:09+0000
2024-02-28T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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واعتبر باير أن كلمات الرئيس الفرنسي مجرد خدعة، لأن الناتو ليس لديه ما يكفي من الأسلحة والجنود لمواجهة روسيا.وأضاف باير أن أداء دبابات الناتو كان سيئا في أوكرانيا، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "باتريوت".ونقلت الصحيفة عن باير قوله: "فرنسا ليست متأكدة من أن أوكرانيا ستكون قادرة على الصمود لفترة طويلة".وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".
https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-حول-إمكانية-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086449497.html
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العالم
العالم

ضابط مخابرات أمريكي سابق يعلق على تصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا

05:09 GMT 28.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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اعتبر الضابط السابق في المخابرات المركزية الأمريكية، روبرت باير، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا دليل على عدم ثقة الفرنسيين بأوكرانيا.
واعتبر باير أن كلمات الرئيس الفرنسي مجرد خدعة، لأن الناتو ليس لديه ما يكفي من الأسلحة والجنود لمواجهة روسيا.
وأضاف باير أن أداء دبابات الناتو كان سيئا في أوكرانيا، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "باتريوت".
ونقلت الصحيفة عن باير قوله: "فرنسا ليست متأكدة من أن أوكرانيا ستكون قادرة على الصمود لفترة طويلة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
الكرملين يعلق على تصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا
أمس, 10:33 GMT
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".
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