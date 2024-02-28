https://sputnikarabic.ae/20240228/فطريات-سامة-تفتك-بجنديين-إسرائيليين-خلال-حرب-غزة-1086471632.html
"فطريات سامة" تفتك بجنديين إسرائيليين خلال حرب غزة
"فطريات سامة" تفتك بجنديين إسرائيليين خلال حرب غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، بمقتل جنديين من قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد إصابتهما بفطريات سامة مجهولة خلال مشاركتهما في الحرب على قطاع... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T07:31+0000
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2024-02-28T07:31+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن حوالي 30 جنديا من الجيش الإسرائيلي أصيبوا بفطريات سامة مجهولة، مضيفة أن عدد القتلى من جراء الفطريات ارتفع إلى ثلاثة جنود بعد إصابة أحد الجنود سابقا بهذه الفطريات.وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة في أطرافه في ساحة المعركة، ومن ثم ظهرت على جسمه فطريات مقاومة للعلاج.وأوضحت الصحيفة بالقول: "قد يكون منشأ الفطريات في التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي"، مشيرة إلى أن عددا من الجنود عادوا من ساحة المعركة مصابين بفطريات والتهابات مختلفة.
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
"فطريات سامة" تفتك بجنديين إسرائيليين خلال حرب غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، بمقتل جنديين من قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد إصابتهما بفطريات سامة مجهولة خلال مشاركتهما في الحرب على قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن حوالي 30 جنديا من الجيش الإسرائيلي أصيبوا بفطريات سامة مجهولة، مضيفة أن عدد القتلى من جراء الفطريات ارتفع إلى ثلاثة جنود بعد إصابة أحد الجنود سابقا بهذه الفطريات.
وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة في أطرافه في ساحة المعركة، ومن ثم ظهرت على جسمه فطريات مقاومة للعلاج.
وأضافت أنه تم نقله إلى مستشفى أسوتا في أسدود جنوبي إسرائيل، حيث جرب الأطباء كل علاج ممكن بما في ذلك العلاجات التجريبية من الخارج، لافتة إلى أن الأطباء جلبوا متخصصين لكن فشلوا بتحديد المرض، ما أدى إلى انتشار الفطر على الأعضاء في جسد المصاب حتى وفاته.
وأوضحت الصحيفة بالقول: "قد يكون منشأ الفطريات في التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي
"، مشيرة إلى أن عددا من الجنود عادوا من ساحة المعركة مصابين بفطريات والتهابات مختلفة.