https://sputnikarabic.ae/20240228/ماسك-الولايات-المتحدة-ملاذ-للمجرمين-من-جميع-أنحاء-العالم-1086471277.html
ماسك: الولايات المتحدة ملاذ للمجرمين من جميع أنحاء العالم
ماسك: الولايات المتحدة ملاذ للمجرمين من جميع أنحاء العالم
سبوتنيك عربي
صرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن الولايات المتحدة، في ظل مشاكل الهجرة، أصبحت ملاذا لأخطر المجرمين من جميع أنحاء العالم. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T07:15+0000
2024-02-28T07:15+0000
2024-02-28T07:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0a/1047747574_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_964efae73171559db5d21d983333482e.jpg
وقال ماسك في منشور نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "القدرة على التخلص من وثائق الهوية (من أي بلد)، وعبور الحدود الجنوبية (الولايات المتحدة الأمريكية ) وطلب اللجوء حول أمريكا إلى ملاذ لأخطر المجرمين في العالم!".وسبق أن انتقد ماسك إدارة بايدن بسبب "الترويج النشط للهجرة غير الشرعية". وبحسب رجل الأعمال، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تبسط السجادة الحمراء" بدلاً من حماية الحدود. وفي الوقت نفسه، يدعم ماسك نمو الهجرة القانونية وليس ضدها، بل "ضد حقيقة أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين لم يتم التحقق منهم يتدفقون على أمريكا". وشهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في ديسمبر الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد.بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث التي حكم فيها بايدن الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240206/بايدن-يدعو-الكونغرس-للمصادقة-فورا-على-مشروع-قانون-لمساعدة-كييف-وحماية-الحدود-1085818740.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0a/1047747574_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_f286c88e603a6ead3817180828052069.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ماسك: الولايات المتحدة ملاذ للمجرمين من جميع أنحاء العالم
صرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن الولايات المتحدة، في ظل مشاكل الهجرة، أصبحت ملاذا لأخطر المجرمين من جميع أنحاء العالم.
وقال ماسك في منشور نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "القدرة على التخلص من وثائق الهوية (من أي بلد)، وعبور الحدود الجنوبية (الولايات المتحدة الأمريكية ) وطلب اللجوء حول أمريكا إلى ملاذ لأخطر المجرمين في العالم!".
وسبق أن انتقد ماسك إدارة بايدن بسبب "الترويج النشط للهجرة غير الشرعية". وبحسب رجل الأعمال، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تبسط السجادة الحمراء" بدلاً من حماية الحدود. وفي الوقت نفسه، يدعم ماسك نمو الهجرة القانونية وليس ضدها، بل "ضد حقيقة أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين لم يتم التحقق منهم يتدفقون على أمريكا".
وشهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في ديسمبر الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث التي حكم فيها بايدن الولايات المتحدة.