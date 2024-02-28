https://sputnikarabic.ae/20240228/ما-قدرات-مسيرات-وصواريخ-ثاني-فصيل-في-غزة؟-1086488497.html
ما قدرات مسيرات وصواريخ ثاني فصيل في غزة؟
ما قدرات مسيرات وصواريخ ثاني فصيل في غزة؟
سبوتنيك عربي
تشارك "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T14:06+0000
2024-02-28T14:06+0000
2024-02-28T14:06+0000
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وعلى مدى أكثر من 4 أشهر، لا تزال "سرايا القدس" تنفذ عمليات هجومية ضد إسرائيل تستخدم فيها أنواعا مختلفة من التكتيكات العسكرية والأسلحة وأبرزها الطائرات المسيرة والصواريخ.
غزة
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, инфографика
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, инфографика
ما قدرات مسيرات وصواريخ ثاني فصيل في غزة؟
تشارك "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وعلى مدى أكثر من 4 أشهر، لا تزال "سرايا القدس" تنفذ عمليات هجومية ضد إسرائيل تستخدم فيها أنواعا مختلفة من التكتيكات العسكرية والأسلحة وأبرزها الطائرات المسيرة والصواريخ.