https://sputnikarabic.ae/20240228/مصر-توقع-7-اتفاقيات-لمشروعات-جديدة-تتجاوز-40-مليار-دولار-في-منطقة-قناة-السويس-1086494172.html
مصر توقع 7 اتفاقيات لمشروعات جديدة تتجاوز 40 مليار دولار في منطقة قناة السويس
مصر توقع 7 اتفاقيات لمشروعات جديدة تتجاوز 40 مليار دولار في منطقة قناة السويس
سبوتنيك عربي
وقعت مصر، اليوم الأربعاء، 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T16:40+0000
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وذكرت الحكومة المصرية في بيان، أن قيمة استثمارات المرحلة التجريبية للاتفاقيات تبلغ 12 مليار دولار، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى منها، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.وأوضح البيان أن الجهات الحكومية التي وقعت الاتفاقيات تمثلت في "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء".أما المطورون العالميون فهم شركة "باش جلوبال"، وشركة "يونايتد إنرجي جروب"، وشركة "سمارت إنرجي"، وتحالف "جاما كونستركشن وميريديام"، وتحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، وشركة "التوكل جيلا"، وشركة "إيه إم إم باور".بدورها، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.فيما أشار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعكس الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري.
https://sputnikarabic.ae/20221120/مستشار-السيسي-مصر-ستكون-المنبع-والمصدر-للهيدروجين-الأخضر-في-المنطقة-1070366488.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر توقع 7 اتفاقيات لمشروعات جديدة تتجاوز 40 مليار دولار في منطقة قناة السويس
وقعت مصر، اليوم الأربعاء، 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.
وذكرت الحكومة المصرية
في بيان، أن قيمة استثمارات المرحلة التجريبية للاتفاقيات تبلغ 12 مليار دولار، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى منها، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأوضح البيان أن الجهات الحكومية التي وقعت الاتفاقيات تمثلت في "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء".
20 نوفمبر 2022, 18:58 GMT
أما المطورون العالميون فهم شركة "باش جلوبال"، وشركة "يونايتد إنرجي جروب"، وشركة "سمارت إنرجي"، وتحالف "جاما كونستركشن وميريديام"، وتحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، وشركة "التوكل جيلا"، وشركة "إيه إم إم باور".
بدورها، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر
كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
فيما أشار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعكس الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري
.