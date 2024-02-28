https://sputnikarabic.ae/20240228/مقاتلات-روسية-تنفذ-غارات-ضخمة-على-المواقع-الأوكرانية-الخلفية-في-رابوتينو-1086473026.html
مقاتلات روسية تنفذ غارات ضخمة على المواقع الأوكرانية الخلفية في رابوتينو
مقاتلات روسية تنفذ غارات ضخمة على المواقع الأوكرانية الخلفية في رابوتينو
سبوتنيك عربي
صرح عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي نفذ غارات جوية ضخمة على نقاط... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T08:31+0000
2024-02-28T08:31+0000
2024-02-28T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "نفذت طائراتنا في الخطوط الأمامية ضربات جوية مكثفة على المواقع الخلفية للمسلحين الأوكرانيين المتمركزين في رابوتينو".ووفقا له، أصابت قنابل الغارات تجمعا للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية والقوة البشرية في اتجاه أوريخوفسك على خط المواجهة في زابوروجيه.وأشار إلى أن "الهجمات الرئيسية وقعت في ضواحي أوريخوف في قرية مالايا توكماشكا. ومن هذه الأماكن يتم إمداد المسلحين الأوكرانيين في رابوتينو".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزء الجنوبي من قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلونا يسيطرون على المشارف الجنوبية لقرية رابوتينو، وينفذون هجمات باتجاه المركز، ويدفعون العدو. وتستمر المعارك الضارية للسيطرة على القرية. وقد تحصن العدو في الجزء الشمالي من رابوتينو".
https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تسيطر-على-الجزء-الجنوبي-من-رابوتينو-1086412564.html
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روسيا, العالم
مقاتلات روسية تنفذ غارات ضخمة على المواقع الأوكرانية الخلفية في رابوتينو
08:31 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 08:44 GMT 28.02.2024)
صرح عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي نفذ غارات جوية ضخمة على نقاط الإمداد الخلفية للقوات المسلحة الأوكرانية الواقعة في بلدة رابوتينو.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "نفذت طائراتنا في الخطوط الأمامية ضربات جوية مكثفة على المواقع الخلفية للمسلحين الأوكرانيين المتمركزين في رابوتينو".
ووفقا له، أصابت قنابل الغارات تجمعا للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية والقوة البشرية في اتجاه أوريخوفسك على خط المواجهة في زابوروجيه.
وأشار إلى أن "الهجمات الرئيسية وقعت في ضواحي أوريخوف في قرية مالايا توكماشكا. ومن هذه الأماكن يتم إمداد المسلحين الأوكرانيين في رابوتينو".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزء الجنوبي من قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلونا يسيطرون على المشارف الجنوبية لقرية رابوتينو، وينفذون هجمات باتجاه المركز، ويدفعون العدو. وتستمر المعارك الضارية للسيطرة على القرية. وقد تحصن العدو في الجزء الشمالي من رابوتينو".