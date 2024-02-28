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https://sputnikarabic.ae/20240228/موسكو-تستضيف-اجتماعا-فلسطينيا-مشتركا-يناقش-تشكيل-حكومة-موحدة-جديدة---1086476579.html
موسكو تستضيف اجتماعا فلسطينيا مشتركا يناقش تشكيل حكومة موحدة جديدة
موسكو تستضيف اجتماعا فلسطينيا مشتركا يناقش تشكيل حكومة موحدة جديدة
سبوتنيك عربي
صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، بأن الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك "فتح" و"حماس"، تعتزم، خلال اللقاء الفلسطيني الوطني المقبل في موسكو، مناقشة... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T10:21+0000
2024-02-28T10:21+0000
روسيا
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وقال نوفل خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "سنفكر بالحكومة الجديدة، فهذه مشكلة تقنية وليست سياسية، حيث باتت غزة بحاجة إلى مؤتمر دولي بهدف إعادة الإعمار وتحتاج إلى الكثير من المال"، مضيفًا إلى حاجة ضرورية لحكومة جديدة، حيث سيتم العمل على ذلك خلال اجتماع موسكو التي من خلاله سينظر في هذه الإمكانيات أولاً، ثم في إمكانيات التوحد لوقف هذه الحرب.واعتبر نوفل في حديثه أن الحركات الفلسطينية يجب أن "تجد أرضية مشتركة"، لافتًا إلى أنه من الناحية السياسية سيستغرق هذا المزيد من الوقت، مؤكدًا أن الانطلاق يعد أبرز خطوة في موسكو وذلك مهم جدًا بالنسبة لكل الفصائل الفلسطينية، موجهًا شكره لروسيا لدعوتها الفصائل الفلسطينية لحضور اللقاء في موسكو في مثل هذا الوقت العصيب.وأشار السفير إلى أنه ينبغي على المنظمات الفلسطينية أن تعمل معاً من أجل التوصل في المستقبل، إلى تسوية لما بعد الصراع، قائلا: "إذا توقفت الحرب في غزة غدًا، فنحن بحاجة إلى 20 مليار دولار لغزة وخمس سنوات من العمل، حيث المطلوب الذهاب إلى المفاوضات العادية على الساحة الدولية، لإيجاد لغة مشتركة حول مبدأ حل الدولتين، والذي يتحدث عنه الجميع".ورجح نوفل بأن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وقال بهذا الصدد: "من الممكن أن يكون مثل هذا الاحتمال".ووفقا له، ستتم في موسكو مناقشة مسائل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن؛ وذلك خلال لقاء فلسطيني مشترك، بحضور ممثلين عن حركة حماس، مشيرًا أن حماس قد توافق على إطلاق سراح الرهائن إذا تم التوصل إلى هدنة في قطاع غزة؛ وفي الوقت نفسه، دعا الدبلوماسي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، حتى توقف الأعمال العدائية بشكل كامل، وليس مؤقتا.
https://sputnikarabic.ae/20240227/مسؤول-فلسطيني-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-تشكيل-الحكومة-الجديدة-واجتماع-الفصائل-في-موسكو-1086454235.html
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موسكو تستضيف اجتماعا فلسطينيا مشتركا يناقش تشكيل حكومة موحدة جديدة

10:21 GMT 28.02.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة موسكو، روسيا
مدينة موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، بأن الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك "فتح" و"حماس"، تعتزم، خلال اللقاء الفلسطيني الوطني المقبل في موسكو، مناقشة تشكيل حكومة موحدة جديدة، وكذلك مسألة "إعادة إعمار" غزة بعد الصراع.
وقال نوفل خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "سنفكر بالحكومة الجديدة، فهذه مشكلة تقنية وليست سياسية، حيث باتت غزة بحاجة إلى مؤتمر دولي بهدف إعادة الإعمار وتحتاج إلى الكثير من المال"، مضيفًا إلى حاجة ضرورية لحكومة جديدة، حيث سيتم العمل على ذلك خلال اجتماع موسكو التي من خلاله سينظر في هذه الإمكانيات أولاً، ثم في إمكانيات التوحد لوقف هذه الحرب.
واعتبر نوفل في حديثه أن الحركات الفلسطينية يجب أن "تجد أرضية مشتركة"، لافتًا إلى أنه من الناحية السياسية سيستغرق هذا المزيد من الوقت، مؤكدًا أن الانطلاق يعد أبرز خطوة في موسكو وذلك مهم جدًا بالنسبة لكل الفصائل الفلسطينية، موجهًا شكره لروسيا لدعوتها الفصائل الفلسطينية لحضور اللقاء في موسكو في مثل هذا الوقت العصيب.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
مسؤول فلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تشكيل الحكومة الجديدة واجتماع الفصائل في موسكو
أمس, 13:34 GMT

وأكد السفير الفلسطيني لدى موسكو أن الفصائل الفلسطينية ستتطرق في اللقاء إلى المسائل الإنسانية، مضيفًا بالقول إن "الجميع يريد وقف الحرب أولاً، وثانياً، نريد أن تذهب المساعدات الدولية أكثر إلى غزة، حيث هناك أكثر من 2 مليون شخص في غزة، يحتاجون إلى 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميًا ولا يزال الكثير ممن لا يكفيهم.

وأشار السفير إلى أنه ينبغي على المنظمات الفلسطينية أن تعمل معاً من أجل التوصل في المستقبل، إلى تسوية لما بعد الصراع، قائلا: "إذا توقفت الحرب في غزة غدًا، فنحن بحاجة إلى 20 مليار دولار لغزة وخمس سنوات من العمل، حيث المطلوب الذهاب إلى المفاوضات العادية على الساحة الدولية، لإيجاد لغة مشتركة حول مبدأ حل الدولتين، والذي يتحدث عنه الجميع".
ورجح نوفل بأن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وقال بهذا الصدد: "من الممكن أن يكون مثل هذا الاحتمال".
ووفقا له، ستتم في موسكو مناقشة مسائل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن؛ وذلك خلال لقاء فلسطيني مشترك، بحضور ممثلين عن حركة حماس، مشيرًا أن حماس قد توافق على إطلاق سراح الرهائن إذا تم التوصل إلى هدنة في قطاع غزة؛ وفي الوقت نفسه، دعا الدبلوماسي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، حتى توقف الأعمال العدائية بشكل كامل، وليس مؤقتا.
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