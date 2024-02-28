https://sputnikarabic.ae/20240228/هنية-يتهم-إسرائيل-بممارسة-أبشع-ما-عرفته-البشرية-من-جرائم-القتل-والتهجير-والإعدام-الميداني-1086476869.html
هنية يتهم إسرائيل بممارسة أبشع ما عرفته البشرية من جرائم القتل والتهجير والإعدام الميداني
هنية يتهم إسرائيل بممارسة أبشع ما عرفته البشرية من جرائم القتل والتهجير والإعدام الميداني
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، أن "المقاومة الفلسطينية قابلت العدوان الإسرائيلي ببسالة تاريخية رغم اختلال موازين القوى". 28.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال هنية، في كلمة له، إنه "بعد 146 يوما من الحرب يواصل الاحتلال ممارسة أبشع ما عرفته البشرية في جرائم القتل والإبادة والتهجير والإعدام الميداني"، مؤكدًا أن "جيش العدو يمثل أحد أحط الجيوش التي عرفتها البشرية في تاريخها".وشدد أنه "على العالم خصوصا الدول العربية التصدي لهذا العدو وكبح جماحه لثنيه عن غزو رفح"، مضيفًا: "نؤكد لإسرائيل والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة".وأكد أن "الحد الأدنى الذي نرتضيه في المسجد الأقصى وسائر المقدسات هو الالتزام بالوضع القائم وفق القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "أي مرونة نبديها في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240228/إسرائيل-تسمح-بإدخال-31-شاحنة-مساعدات-إلى-شمالي-قطاع-غزة-1086475609.html
https://sputnikarabic.ae/20240228/تواطؤ-ومضيعة-للوقت-بيان-من-الخارجية-الفلسطينية-بعد-مرور-145-يوما-على-حرب-غزة-1086473487.html
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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
هنية يتهم إسرائيل بممارسة أبشع ما عرفته البشرية من جرائم القتل والتهجير والإعدام الميداني
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، أن "المقاومة الفلسطينية قابلت العدوان الإسرائيلي ببسالة تاريخية رغم اختلال موازين القوى".
وقال هنية، في كلمة له، إنه "بعد 146 يوما من الحرب يواصل الاحتلال ممارسة أبشع ما عرفته البشرية في جرائم القتل والإبادة والتهجير والإعدام الميداني"، مؤكدًا أن "جيش العدو يمثل أحد أحط الجيوش التي عرفتها البشرية في تاريخها".
وشدد أنه "على العالم خصوصا الدول العربية التصدي لهذا العدو وكبح جماحه لثنيه عن غزو رفح"، مضيفًا: "نؤكد لإسرائيل والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة".
وتابع هنية: "على الجميع المبادرة لكسر مؤامرة التجويع في غزة"، مردفًا: "الواجب أكبر بكثير من المبادرات بل يجب إقامة جسور ناجعة ومؤثرة لكسر الحصار عن غزة".
وأكد أن "الحد الأدنى الذي نرتضيه في المسجد الأقصى وسائر المقدسات هو الالتزام بالوضع القائم وفق القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "أي مرونة نبديها في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس
الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة
، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.