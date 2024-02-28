https://sputnikarabic.ae/20240228/وزير-الخارجية-الإيراني-يقول-إن-واشنطن-ترسل-الأسلحة-إلى-إسرائيل-من-قواعدها-العسكرية-بالمنطقة-1086470540.html
وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ترسل الأسلحة إلى إسرائيل من قواعدها العسكرية بالمنطقة
وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ترسل الأسلحة إلى إسرائيل من قواعدها العسكرية بالمنطقة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "مجلس الأمن لم يقم بواجبه بشأن ما يحدث في قطاع غزة، مشيرا إلى استخدام الولايات المتحدة حق "الفيتو" بطريقة... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T06:32+0000
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وشدد عبد اللهيان، في مقابلة خاصة مع قناة الميادين، "على أن إسرائيل لم تحقق أياً من أهدافها المعلنة في الحرب"، مؤكدا أنها "لم تستطع القضاء على حركة حماس، ولا نزع سلاحها، ولا اعتقال رئيسها في غزة يحيى السنوار، رغم الحرب والقصف والإبادة الجماعية".ورأى وزير الخارجية الإيراني، أن نتنياهو يسعى لتوسيعِ نطاق الحرب وتوريط الولايات المتحدة فيها، على نحو يتجاوز الدعم الشامل، الذي تقدمه إليه حالياً مع بعض حلفائها. ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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https://sputnikarabic.ae/20240112/إيران-الهجوم-الأمريكي-على-اليمن-محاولة-لصرف-الانتباه-عن-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1084905564.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ترسل الأسلحة إلى إسرائيل من قواعدها العسكرية بالمنطقة
06:32 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 06:58 GMT 28.02.2024)
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "مجلس الأمن لم يقم بواجبه بشأن ما يحدث في قطاع غزة، مشيرا إلى استخدام الولايات المتحدة حق "الفيتو" بطريقة أحادية وبلطجية.
وشدد عبد اللهيان، في مقابلة خاصة مع قناة
الميادين، "على أن إسرائيل لم تحقق أياً من أهدافها المعلنة في الحرب"، مؤكدا أنها "لم تستطع القضاء على حركة حماس، ولا نزع سلاحها، ولا اعتقال رئيسها في غزة يحيى السنوار، رغم الحرب والقصف والإبادة الجماعية".
وأكد أنه "طرح، مع بعض قادة الدول الإقليمية، التي تستضيف قواعد أمريكية، موضوع تحول أراضي الدول الإسلامية إلى مكان لإمداد الكيان الإسرائيلي بالسلاح، وقتل مزيد من الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن المعلومات والصور التي تتلقاها إيران، عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر أن عملية إرسال الأسلحة والعتاد العسكري من جميع القواعد الأمريكية بالمنطقة، ومن سفنها الحربية، إلى تل أبيب، مستمرة على مدار الساعة.
ورأى وزير الخارجية الإيراني، أن نتنياهو يسعى لتوسيعِ نطاق الحرب وتوريط الولايات المتحدة فيها، على نحو يتجاوز الدعم الشامل، الذي تقدمه إليه حالياً مع بعض حلفائها.
وأكد عبد اللهيان أنه "ليس لدى الأمريكيين، حتى الآن، الإرادة اللازمة لوقف الحرب، لكنهم، في الوقت نفسه، يوجهون رسائل ويدلون بتصريحات تعبر عن عدم رغبتهم في توسيع نطاقها، لأنهم يدركون خطورة توسيع نطاقها جيداً، ومن جانب آخر، هم يوسعون نطاقها عبر عدوانهم المشترك مع بريطانيا على اليمن".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس
الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة
، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.