https://sputnikarabic.ae/20240228/وزير-الخارجية-الإيراني-يقول-إن-واشنطن-ترسل-الأسلحة-إلى-إسرائيل-من-قواعدها-العسكرية-بالمنطقة-1086470540.html

وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ترسل الأسلحة إلى إسرائيل من قواعدها العسكرية بالمنطقة

وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ترسل الأسلحة إلى إسرائيل من قواعدها العسكرية بالمنطقة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "مجلس الأمن لم يقم بواجبه بشأن ما يحدث في قطاع غزة، مشيرا إلى استخدام الولايات المتحدة حق "الفيتو" بطريقة... 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T06:32+0000

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وشدد عبد اللهيان، في مقابلة خاصة مع قناة الميادين، "على أن إسرائيل لم تحقق أياً من أهدافها المعلنة في الحرب"، مؤكدا أنها "لم تستطع القضاء على حركة حماس، ولا نزع سلاحها، ولا اعتقال رئيسها في غزة يحيى السنوار، رغم الحرب والقصف والإبادة الجماعية".ورأى وزير الخارجية الإيراني، أن نتنياهو يسعى لتوسيعِ نطاق الحرب وتوريط الولايات المتحدة فيها، على نحو يتجاوز الدعم الشامل، الذي تقدمه إليه حالياً مع بعض حلفائها. ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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