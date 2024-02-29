https://sputnikarabic.ae/20240229/أنصار-الله-تقول-إن-90-بالمئة-من-التوترات-في-باب-المندب-سببها-أمريكا-وبريطانيا-1086505110.html

"أنصار الله": 90 بالمئة من التوترات في باب المندب سببها أمريكا وبريطانيا

"أنصار الله": 90 بالمئة من التوترات في باب المندب سببها أمريكا وبريطانيا

سبوتنيك عربي

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا، مسؤولتان عن التوترات التي تشهدها الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، متهمةً... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T04:52+0000

2024-02-29T04:52+0000

2024-02-29T04:57+0000

أنصار الله

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084312299_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_50cfa358fcdc1ba17a75e89c559dc242.png

القاهرة – سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لـ"أنصار الله"، حسين العزي، عبر منصة "إكس": "90 بالمئة من التوترات والصعوبات -الحالية والمحتملة- في المندب، تعود لعسكرة البحر من قبل أمريكا وبريطانيا".وأضاف: "لقد كان عليهما وقف العدوان والحصار وكان إجراؤنا سيتوقف فورا".وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، ردًا على هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، والتي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، والسفن الأمريكية والبريطانية.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن استهداف قوات جماعته، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 48 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، خلال تنفيذ الجماعة قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب قوله.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240229/ماكرون-وولي-العهد-السعودي-يبحثان-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-وخفض-التصعيد-بالبحر-الأحمر-1086503726.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, طوفان الأقصى