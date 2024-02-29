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البنتاغون: يتعين على الناتو محاربة روسيا إذا هزمت أوكرانيا
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يحيد-أفراد-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أفدييفكا-فيديو-1086531209.html
الجيش الروسي يحيد أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا... فيديو
الجيش الروسي يحيد أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق قيام الوحدات العسكرية الروسية بتدمير الآليات العسكرية الأوكرانية وتحييد القوى البشرية في أفدييفكا. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T16:45+0000
2024-02-29T16:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وذكرت الدفاع الروسية: "قامت الوحدات الروسية للدعم الناري بتدمر أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا".وتابعت: "تعمل هذه الوحدات على مقربة من خط التماس، وتقوم باكتشاف الأهداف وتوفير التوجيه المدفعي، فضلاً عن تدمير تحصنات العدو ومركباته القتالية وقوات المشاة بشكل مستقل".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يحيد أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا... فيديو

16:45 GMT 29.02.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورتصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق قيام الوحدات العسكرية الروسية بتدمير الآليات العسكرية الأوكرانية وتحييد القوى البشرية في أفدييفكا.
وذكرت الدفاع الروسية: "قامت الوحدات الروسية للدعم الناري بتدمر أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا".

وأضافت: "هذه الوحدات مزودة بأنظمة مضادة للدبابات محمولة على الكتف وقاذفات قنابل يدوية آلية وطائرات دون طيار".

وتابعت: "تعمل هذه الوحدات على مقربة من خط التماس، وتقوم باكتشاف الأهداف وتوفير التوجيه المدفعي، فضلاً عن تدمير تحصنات العدو ومركباته القتالية وقوات المشاة بشكل مستقل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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