https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يحيد-أفراد-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أفدييفكا-فيديو-1086531209.html
الجيش الروسي يحيد أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا... فيديو
الجيش الروسي يحيد أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق قيام الوحدات العسكرية الروسية بتدمير الآليات العسكرية الأوكرانية وتحييد القوى البشرية في أفدييفكا. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T16:45+0000
2024-02-29T16:45+0000
2024-02-29T16:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086408521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66113c04a040168b3f23b6322b4157e0.jpg
وذكرت الدفاع الروسية: "قامت الوحدات الروسية للدعم الناري بتدمر أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا".وتابعت: "تعمل هذه الوحدات على مقربة من خط التماس، وتقوم باكتشاف الأهداف وتوفير التوجيه المدفعي، فضلاً عن تدمير تحصنات العدو ومركباته القتالية وقوات المشاة بشكل مستقل".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086408521_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6b038f8e23afee74bf015edcff2e5d17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الجيش الروسي يحيد أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق قيام الوحدات العسكرية الروسية بتدمير الآليات العسكرية الأوكرانية وتحييد القوى البشرية في أفدييفكا.
وذكرت الدفاع الروسية: "قامت الوحدات الروسية للدعم الناري بتدمر أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا".
وأضافت: "هذه الوحدات مزودة بأنظمة مضادة للدبابات محمولة على الكتف وقاذفات قنابل يدوية آلية وطائرات دون طيار".
وتابعت: "تعمل هذه الوحدات على مقربة من خط التماس، وتقوم باكتشاف الأهداف وتوفير التوجيه المدفعي، فضلاً عن تدمير تحصنات العدو ومركباته القتالية وقوات المشاة بشكل مستقل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.