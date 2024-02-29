عربي
رسالة بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يفاجئ-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-رابوتينو-1086508561.html
الجيش الروسي يفاجئ القوات المسلحة الأوكرانية في رابوتينو
الجيش الروسي يفاجئ القوات المسلحة الأوكرانية في رابوتينو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بإجراء تعزيز للوحدات الرشاشة الروسية، في نقاط قوية في بلدة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T08:26+0000
2024-02-29T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b096fbebcc732cf0b23d04e000ced87.jpg
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "بفضل التخطيط الكفء للعمليات من قبل قيادة قوات مجموعة "دنيبر"، تمكنت الوحدات الرشاشة من مفاجأة العدو واحتلال معاقلهم داخل المنطقة المأهولة بالسكان والحصول على موطئ قدم فيها".ولفت أحد العسكريين المشاركين في الهجوم أن وحدة الدبابات قامت قبل ساعات بفتح طريق عبر حقول الألغام، وبعد ذلك بدأ المشاة في دخول بلدة رابوتينو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يدمر-تحصينات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1086506712.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_97be4b4bff637ae4bc02dd2754a5d498.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يفاجئ القوات المسلحة الأوكرانية في رابوتينو

08:26 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 29.02.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بإجراء تعزيز للوحدات الرشاشة الروسية، في نقاط قوية في بلدة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "بفضل التخطيط الكفء للعمليات من قبل قيادة قوات مجموعة "دنيبر"، تمكنت الوحدات الرشاشة من مفاجأة العدو واحتلال معاقلهم داخل المنطقة المأهولة بالسكان والحصول على موطئ قدم فيها".

وأوضحت الوزارة أن الهجوم على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، تم في ظروف التعامل مع مختلف الوحدات الأوكرانية، حيث سبق الهجوم الروسي استطلاع جوي وبري، وكذلك دعم مدفعي.

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار
07:39 GMT
ولفت أحد العسكريين المشاركين في الهجوم أن وحدة الدبابات قامت قبل ساعات بفتح طريق عبر حقول الألغام، وبعد ذلك بدأ المشاة في دخول بلدة رابوتينو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي رسالة بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الروسية09:06 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:18 GMTРебенок, раненный в результате израильской бомбардировки сектора Газа, в больнице Аль-Наджар в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات الضحايا في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وخان يونس01:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала