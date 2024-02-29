https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يفاجئ-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-رابوتينو-1086508561.html

الجيش الروسي يفاجئ القوات المسلحة الأوكرانية في رابوتينو

الجيش الروسي يفاجئ القوات المسلحة الأوكرانية في رابوتينو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بإجراء تعزيز للوحدات الرشاشة الروسية، في نقاط قوية في بلدة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه. 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T08:26+0000

2024-02-29T08:26+0000

2024-02-29T09:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b096fbebcc732cf0b23d04e000ced87.jpg

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "بفضل التخطيط الكفء للعمليات من قبل قيادة قوات مجموعة "دنيبر"، تمكنت الوحدات الرشاشة من مفاجأة العدو واحتلال معاقلهم داخل المنطقة المأهولة بالسكان والحصول على موطئ قدم فيها".ولفت أحد العسكريين المشاركين في الهجوم أن وحدة الدبابات قامت قبل ساعات بفتح طريق عبر حقول الألغام، وبعد ذلك بدأ المشاة في دخول بلدة رابوتينو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يدمر-تحصينات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1086506712.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا