https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يفاجئ-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-رابوتينو-1086508561.html
الجيش الروسي يفاجئ القوات المسلحة الأوكرانية في رابوتينو
الجيش الروسي يفاجئ القوات المسلحة الأوكرانية في رابوتينو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بإجراء تعزيز للوحدات الرشاشة الروسية، في نقاط قوية في بلدة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T08:26+0000
2024-02-29T08:26+0000
2024-02-29T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "بفضل التخطيط الكفء للعمليات من قبل قيادة قوات مجموعة "دنيبر"، تمكنت الوحدات الرشاشة من مفاجأة العدو واحتلال معاقلهم داخل المنطقة المأهولة بالسكان والحصول على موطئ قدم فيها".ولفت أحد العسكريين المشاركين في الهجوم أن وحدة الدبابات قامت قبل ساعات بفتح طريق عبر حقول الألغام، وبعد ذلك بدأ المشاة في دخول بلدة رابوتينو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يدمر-تحصينات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1086506712.html
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روسيا
الجيش الروسي يفاجئ القوات المسلحة الأوكرانية في رابوتينو
08:26 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 29.02.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بإجراء تعزيز للوحدات الرشاشة الروسية، في نقاط قوية في بلدة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "بفضل التخطيط الكفء للعمليات من قبل قيادة قوات مجموعة "دنيبر"، تمكنت الوحدات الرشاشة من مفاجأة العدو واحتلال معاقلهم داخل المنطقة المأهولة بالسكان والحصول على موطئ قدم فيها".
وأوضحت الوزارة أن الهجوم على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، تم في ظروف التعامل مع مختلف الوحدات الأوكرانية، حيث سبق الهجوم الروسي استطلاع جوي وبري، وكذلك دعم مدفعي.
ولفت أحد العسكريين المشاركين في الهجوم أن وحدة الدبابات قامت قبل ساعات بفتح طريق عبر حقول الألغام، وبعد ذلك بدأ المشاة في دخول بلدة رابوتينو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.