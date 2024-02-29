https://sputnikarabic.ae/20240229/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-3-محاور-استراتيجية-مهمة---1086510235.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على 3 محاور استراتيجية مهمة

القوات الروسية تحسن تموضعها على 3 محاور استراتيجية مهمة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بتحسين أماكن تموضعها على محاور أفدييفكا وخيرسون ودونيتسك. 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T09:05+0000

2024-02-29T09:05+0000

2024-02-29T09:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه أفدييفكا، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وحيّدت القوات الروسية القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة لألوية المشاة الميكانيكية 53 و61 و59 الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيرديتشي وسيفيرنوي وأورلوفكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "في اتجاه خيرسون، اتخذت الوحدات الروسية مواقع أكثر فائدة ودمرت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء 118 الميكانيكي ولواء الهجوم الجبلي 128 واللواء 35 مشاة البحرية في مناطق رابوتينو وستيبوفوي ومالي شرباكي في مقاطعة زابوروجيه وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".وتابع بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، قامت القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت مجموعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الميكانيكي 28 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وكليششيفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 600 جندي ودبابتين وناقلتي جند مدرعتين، وعشر مركبات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يفاجئ-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-رابوتينو-1086508561.html

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