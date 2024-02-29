https://sputnikarabic.ae/20240229/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعة-تابعة-للبحرية-الأوكرانية-في-اتجاه-خيرسون-1086512321.html
القوات الروسية تستهدف مجموعة تابعة للبحرية الأوكرانية في اتجاه خيرسون
القوات الروسية تستهدف مجموعة تابعة للبحرية الأوكرانية في اتجاه خيرسون
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مجموعة تخريبية أوكرانية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T09:41+0000
2024-02-29T09:41+0000
2024-02-29T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298546_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_845fba1e0d331d46750edca830e0ad72.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدفت وحدات من مجموعة القوات الروسية في اتجاه خيرسون، مجموعة تخريبية أوكرانية تابعة للمركز البحري 73 لقوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأوكرانية، والتي حاولت الإنزال عبر زوارق عالية السرعة في منطقة تندروفسكايا كوسا".وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 25 عسكريًا أوكرانيًا. تم القبض على جندي واحد".وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسعة صواريخ من طراز "هيمارس" وقنبلتين موجهتين من طراز "جدام".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240229/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-3-محاور-استراتيجية-مهمة---1086510235.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298546_110:0:1891:1336_1920x0_80_0_0_e7831e4bfecc37000e728e272d56ea78.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تستهدف مجموعة تابعة للبحرية الأوكرانية في اتجاه خيرسون
09:41 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 09:46 GMT 29.02.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مجموعة تخريبية أوكرانية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدفت وحدات من مجموعة القوات الروسية في اتجاه خيرسون، مجموعة تخريبية أوكرانية تابعة للمركز البحري 73 لقوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأوكرانية، والتي حاولت الإنزال عبر زوارق عالية السرعة في منطقة تندروفسكايا كوسا".
وأضاف البيان: "نتيجة الاشتباك تمكنت القوات الروسية من تدمير أربعة زوارق مع مجموعة الإنزال، واستدار الزورق الخامس وانطلق بسرعة عالية في الاتجاه المعاكس".
وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 25 عسكريًا أوكرانيًا. تم القبض على جندي واحد".
وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 93 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفي مقاطعة زابوروجيه".
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسعة صواريخ من طراز "هيمارس" وقنبلتين موجهتين من طراز "جدام".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.