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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240229/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعة-تابعة-للبحرية-الأوكرانية-في-اتجاه-خيرسون-1086512321.html
القوات الروسية تستهدف مجموعة تابعة للبحرية الأوكرانية في اتجاه خيرسون
القوات الروسية تستهدف مجموعة تابعة للبحرية الأوكرانية في اتجاه خيرسون
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مجموعة تخريبية أوكرانية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T09:41+0000
2024-02-29T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدفت وحدات من مجموعة القوات الروسية في اتجاه خيرسون، مجموعة تخريبية أوكرانية تابعة للمركز البحري 73 لقوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأوكرانية، والتي حاولت الإنزال عبر زوارق عالية السرعة في منطقة تندروفسكايا كوسا".وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 25 عسكريًا أوكرانيًا. تم القبض على جندي واحد".وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسعة صواريخ من طراز "هيمارس" وقنبلتين موجهتين من طراز "جدام".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240229/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-3-محاور-استراتيجية-مهمة---1086510235.html
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روسيا, العالم

القوات الروسية تستهدف مجموعة تابعة للبحرية الأوكرانية في اتجاه خيرسون

09:41 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 09:46 GMT 29.02.2024)
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مجموعة تخريبية أوكرانية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدفت وحدات من مجموعة القوات الروسية في اتجاه خيرسون، مجموعة تخريبية أوكرانية تابعة للمركز البحري 73 لقوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأوكرانية، والتي حاولت الإنزال عبر زوارق عالية السرعة في منطقة تندروفسكايا كوسا".

وأضاف البيان: "نتيجة الاشتباك تمكنت القوات الروسية من تدمير أربعة زوارق مع مجموعة الإنزال، واستدار الزورق الخامس وانطلق بسرعة عالية في الاتجاه المعاكس".

وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 25 عسكريًا أوكرانيًا. تم القبض على جندي واحد".

وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 93 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفي مقاطعة زابوروجيه".

وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسعة صواريخ من طراز "هيمارس" وقنبلتين موجهتين من طراز "جدام".
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على 3 محاور استراتيجية مهمة
09:05 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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