https://sputnikarabic.ae/20240229/بعثة-الأمم-المتحدة-للمساعدة-الانتقالية-تنسحب-من-السودان-1086516394.html

بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية تنسحب من السودان

بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية تنسحب من السودان

سبوتنيك عربي

أعلن ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T10:55+0000

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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن دوجاريك، قوله بأن البعثة أكملت انسحابها من السودان، اليوم الموافق 29 فبراير/ شباط، وأن الأمين العام يعرب عن تقديره العميق لجميع أفراد البعثة الدوليين والمحليين لتفانيهم وجهودهم لخدمة شعب السودان طوال فترة ولاية البعثة.وأشار دوجاريك إلى أنه من المقرر بقاء فريق محدود من موظفي الأمم المتحدة في بورتسودان للإشراف على عملية تصفية البعثة، ابتداء من 1 مارس/ آذار، وأن الأمين العام يعول على التعاون الكامل من جانب السلطات السودانية للتأكد من اكتمال هذه العملية بسلاسة وسرعة قدر الإمكان.وحذر البيان الأممي من أن الصراع في السودان يزيد من تآكل سيادة القانون وحماية المدنيين، إلى جانب عن تعريض البلاد والمنطقة بأكملها للخطر، كما كرر دعوة الأمين العام لجميع أطراف النزاع لإلقاء أسلحتهم والالتزام بمحادثات سلام واسعة النطاق تؤدي إلى استئناف عملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.وشدد المتحدث الأممي على أن المنظمة لن تغادر السودان وستظل ملتزمة بقوة بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته إلى السلام ومستقبل آمن.في السياق ذاته، أشار البيان إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمضان لعمامرة، بدأ عمله لدعم جهود الوساطة، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة وغيرهم من الشركاء الدوليين.وأضاف دوجاريك أن جهود الوساطة هذه ستكمل العمل الأساسي المستمر الذي يقوم به فريق الأمم المتحدة على الأرض، والذي يشمل تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وسط استمرار الدعم الدولي البالغ الأهمية في هذا السياق.واختتم البيان بنقل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لنقل السلطات السودانية إلى مواصلة تعاونها، بما في ذلك من خلال تسهيل إصدار تأشيرات الدخول وحركة موظفي الأمم المتحدة وشركائها في البلاد دون عوائق لتقديم هذا الدعم الإنساني.وأوضح موقع "المشهد السوداني" أن قائمة مراقبة الطوارئ تنقسم إلى أعلى 10 دول مصنفة، والنصف الثاني غير المصنف، وفي قائمة الـ 10 دول المصنفة احتل السودان المرتبة الأولى في قائمة المراقبة دولة السودان، بفعل الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

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