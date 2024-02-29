بوتين: "كينجال" يستخدم بكفاءة و"تسيركون" قيد التشغيل و"سارمات" يعرض قريبا

وقال بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "إن ما خططنا له في مجال التسلح، كما ذكرت في رسالتي عام 2018، كل هذا قد تم أو على وشك الاستكمال".صواريخ "كينجال" وضعت في الخدمة صواريخ "سارمات" تعرض قريبا وأشار بوتين إلى أن روسيا ستستعرض قريباً منظومة صواريخ "سارمات" الباليستية الثقيلة العابرة للقارات في مناطق انتشارها خلال مناوباتها القتالية.صواريخ "تسيركون" موجود في الخدمة وبيّن بوتين في كلمته أن منظومة الصواريخ البحرية "سيركون" فرط الصوتية، قد دخلت الخدمة.روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف في الدول الغربية ونوه بوتين إلى أن روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف في الدول الغربية.وتابع بوتين: "لقد أثبتنا بالفعل أننا قادرون على حل أصعب المشاكل، والتصدي لأي تحديات أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، تصدّينا للعدوان الإرهاب الدولي، وحافظنا على وحدة الوطن، وقمنا بمنع تمزيقه في الوقت المناسب".وبحسب الدستور الروسي، يوجه رئيس روسيا الاتحادية خطاباً إلى الجمعية الفدرالية ( تضم مجلسي الدوما والاتحاد) حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.ويتضمن الخطاب رؤية شاملة للوضع الاقتصادي والفكري والسياسي، وكذلك مقترحات محددة للعمل التشريعي لمجلسي الدوما والفيدرالية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عمل شخصياً على نص الرسالة، وفي الأيام التي سبقت الخطاب، أجرى الرئيس عشرات الاتصالات اليومية الهاتفية والشخصية ذات الطابع العملي مع الوزراء ونواب رؤساء الوزراء ورؤساء الهيئات ومساعدي الإدارة.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن صواريخ مجمعات "كينجال" فرط الصوتية يتم استخدامها بشكل فعال خلال العملية العسكرية الخاصة، وأن روسيا تعرض قريبًا منظومة صواريخ "سارمات" الباليستية الثقيلة العابرة للقارات، مشيرًا إلى أن صاروخ "تسيركون" موجود في الخدمة.
وقال بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "إن ما خططنا له في مجال التسلح، كما ذكرت في رسالتي عام 2018، كل هذا قد تم أو على وشك الاستكمال".
صواريخ "كينجال" وضعت في الخدمة
وأضاف بوتين: "إن مجمعات الصواريخ فرط الصوتية كينجال لن يتم وضعها في الخدمة فحسب، بل وتستخدم أيضًا بكفاءة عالية لضرب أهداف مهمة، بشكل خاص، خلال العملية العسكرية الخاصة".
وتابع بوتين: "لقد أثبتنا بالفعل أننا قادرون على حل أصعب المشاكل، والتصدي لأي تحديات أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، تصدّينا للعدوان الإرهاب الدولي، وحافظنا على وحدة الوطن، وقمنا بمنع تمزيقه في الوقت المناسب".
وبحسب الدستور الروسي، يوجه رئيس روسيا الاتحادية خطاباً إلى الجمعية الفدرالية ( تضم مجلسي الدوما والاتحاد) حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عمل شخصياً على نص الرسالة، وفي الأيام التي سبقت الخطاب، أجرى الرئيس عشرات الاتصالات اليومية الهاتفية والشخصية ذات الطابع العملي مع الوزراء ونواب رؤساء الوزراء ورؤساء الهيئات ومساعدي الإدارة.