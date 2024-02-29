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https://sputnikarabic.ae/20240229/بوتين-كينجال-يستخدم-بكفاءة-وتسيركون-قيد-التشغيل-وسارمات-يعرض-قريبا--1086517861.html
بوتين: "كينجال" يستخدم بكفاءة و"تسيركون" قيد التشغيل و"سارمات" يعرض قريبا
بوتين: "كينجال" يستخدم بكفاءة و"تسيركون" قيد التشغيل و"سارمات" يعرض قريبا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن صواريخ مجمعات "كينجال" فرط الصوتية يتم استخدامها بشكل فعال خلال العملية العسكرية الخاصة، وأن روسيا تعرض... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T11:45+0000
2024-02-29T12:04+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "إن ما خططنا له في مجال التسلح، كما ذكرت في رسالتي عام 2018، كل هذا قد تم أو على وشك الاستكمال".صواريخ "كينجال" وضعت في الخدمة صواريخ "سارمات" تعرض قريبا وأشار بوتين إلى أن روسيا ستستعرض قريباً منظومة صواريخ "سارمات" الباليستية الثقيلة العابرة للقارات في مناطق انتشارها خلال مناوباتها القتالية.صواريخ "تسيركون" موجود في الخدمة وبيّن بوتين في كلمته أن منظومة الصواريخ البحرية "سيركون" فرط الصوتية، قد دخلت الخدمة.روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف في الدول الغربية ونوه بوتين إلى أن روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف في الدول الغربية.وتابع بوتين: "لقد أثبتنا بالفعل أننا قادرون على حل أصعب المشاكل، والتصدي لأي تحديات أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، تصدّينا للعدوان الإرهاب الدولي، وحافظنا على وحدة الوطن، وقمنا بمنع تمزيقه في الوقت المناسب".وبحسب الدستور الروسي، يوجه رئيس روسيا الاتحادية خطاباً إلى الجمعية الفدرالية ( تضم مجلسي الدوما والاتحاد) حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.ويتضمن الخطاب رؤية شاملة للوضع الاقتصادي والفكري والسياسي، وكذلك مقترحات محددة للعمل التشريعي لمجلسي الدوما والفيدرالية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عمل شخصياً على نص الرسالة، وفي الأيام التي سبقت الخطاب، أجرى الرئيس عشرات الاتصالات اليومية الهاتفية والشخصية ذات الطابع العملي مع الوزراء ونواب رؤساء الوزراء ورؤساء الهيئات ومساعدي الإدارة.
https://sputnikarabic.ae/20240229/مؤشرات-وتوقعات-الحصة-في-الناتج-المحلي-الإجمالي-العالمي-لمجموعة-السبع-وبريكس-1086518172.html
https://sputnikarabic.ae/20240229/-رسالة-بوتين-إلى-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-1086509799.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

بوتين: "كينجال" يستخدم بكفاءة و"تسيركون" قيد التشغيل و"سارمات" يعرض قريبا

11:45 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 12:04 GMT 29.02.2024)
© Sputnik . И. Баскаков / I. Baskakovمشهد لفوهة صاروخ استراتيجي خلال عمليات تدريب أجراها الاتحاد السوفيتي
مشهد لفوهة صاروخ استراتيجي خلال عمليات تدريب أجراها الاتحاد السوفيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© Sputnik . И. Баскаков / I. Baskakov
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن صواريخ مجمعات "كينجال" فرط الصوتية يتم استخدامها بشكل فعال خلال العملية العسكرية الخاصة، وأن روسيا تعرض قريبًا منظومة صواريخ "سارمات" الباليستية الثقيلة العابرة للقارات، مشيرًا إلى أن صاروخ "تسيركون" موجود في الخدمة.
وقال بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "إن ما خططنا له في مجال التسلح، كما ذكرت في رسالتي عام 2018، كل هذا قد تم أو على وشك الاستكمال".

صواريخ "كينجال" وضعت في الخدمة

وأضاف بوتين: "إن مجمعات الصواريخ فرط الصوتية كينجال لن يتم وضعها في الخدمة فحسب، بل وتستخدم أيضًا بكفاءة عالية لضرب أهداف مهمة، بشكل خاص، خلال العملية العسكرية الخاصة".

© Sputnikمنظومة صواريخ "كينجال" الجوية الفرط صوتية
منظومة صواريخ كينجال الجوية الفرط صوتية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
منظومة صواريخ "كينجال" الجوية الفرط صوتية
© Sputnik

صواريخ "سارمات" تعرض قريبا

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستستعرض قريباً منظومة صواريخ "سارمات" الباليستية الثقيلة العابرة للقارات في مناطق انتشارها خلال مناوباتها القتالية.

وقال بوتين: "لقد تم تسليم أول صواريخ باليستية ثقيلة متسلسلة من طراز "سارمات" إلى القوات (الروسية). سنستعرضها قريبًا في مناطق انتشارها ضمن مناوباتها القتالية".

© Sputnikما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات "سارمات"؟ — إنفو للنشر معي
ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات سارمات؟ — إنفو للنشر معي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات "سارمات"؟ — إنفو للنشر معي
© Sputnik

صواريخ "تسيركون" موجود في الخدمة

وبيّن بوتين في كلمته أن منظومة الصواريخ البحرية "سيركون" فرط الصوتية، قد دخلت الخدمة.

وقال بوتين: "تم أيضا بالفعل استخدام منظومة الصواريخ البحرية فرط الصوتية، من طراز" تسيركون"، الشيء الذي لم يتطرق الحديث إليه عام 2018، ولكن هذا النظام أصبح موجودا في الخدمة".

صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي
صاروخ تسيركون الفرط صوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي

روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف في الدول الغربية

ونوه بوتين إلى أن روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف في الدول الغربية.

وقال بوتين: "يجب عليهم (الدول الغربية) أن يفهموا أخيرا أن لدينا أسلحة أيضًا، وأن يعلموا عنها، الآن فقط قلت، توجد أيضًا أسلحة يمكن أن تصيب أهدافًا على أراضيهم".

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي "سارمات"
وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي سارمات - سبوتنيك عربي
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© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي "سارمات"
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور إطلاق صواريخ باليستية "سارمات"، وزارة الدفاع، روسيا
 إطلاق صواريخ باليستية سارمات، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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إطلاق صواريخ باليستية "سارمات"، وزارة الدفاع، روسيا
© Photo / Ministry fo Defenceمنظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات"
منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات سارمات - سبوتنيك عربي
3/9
© Photo / Ministry fo Defence
منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات"
© Photo / MIL.RU

صورة لصاروخ "تسيركون"

صورة لصاروخ &quot;تسيركون&quot; - سبوتنيك عربي
4/9
© Photo / MIL.RU

صورة لصاروخ "تسيركون"

© Sputnikروسيا تختبر صاروخ "تسيركون"
روسيا تختبر صاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik
روسيا تختبر صاروخ "تسيركون"
© Photo / militaryrussia.ruصاروخ تسيركون
صاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي
6/9
© Photo / militaryrussia.ru
صاروخ تسيركون
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورطائرة ميغ-31 تحمل صاروخ "كينجال" الأسرع من الصوت
طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ "كينجال" الأسرع من الصوت
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منظومة صواريخ "كينجال" الجوية فرط الصوتية

منظومة صواريخ &quot;كينجال&quot; الجوية فرط الصوتية - سبوتنيك عربي
8/9
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منظومة صواريخ "كينجال" الجوية فرط الصوتية

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور إطلاق صواريخ "كينجال"، وزارة الدفاع، روسيا
 إطلاق صواريخ كينجال، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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إطلاق صواريخ "كينجال"، وزارة الدفاع، روسيا
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وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي "سارمات"
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إطلاق صواريخ باليستية "سارمات"، وزارة الدفاع، روسيا
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© Photo / Ministry fo Defence
منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات"
4/9
© Photo / MIL.RU

صورة لصاروخ "تسيركون"

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روسيا تختبر صاروخ "تسيركون"
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© Photo / militaryrussia.ru
صاروخ تسيركون
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طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ "كينجال" الأسرع من الصوت
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منظومة صواريخ "كينجال" الجوية فرط الصوتية

9/9
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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إطلاق صواريخ "كينجال"، وزارة الدفاع، روسيا
وتابع بوتين: "لقد أثبتنا بالفعل أننا قادرون على حل أصعب المشاكل، والتصدي لأي تحديات أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، تصدّينا للعدوان الإرهاب الدولي، وحافظنا على وحدة الوطن، وقمنا بمنع تمزيقه في الوقت المناسب".
وبحسب الدستور الروسي، يوجه رئيس روسيا الاتحادية خطاباً إلى الجمعية الفدرالية ( تضم مجلسي الدوما والاتحاد) حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.
مؤشرات وتوقعات الحصة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لمجموعة السبع وبريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
وسائط متعددة
مؤشرات وتوقعات الحصة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لـ"مجموعة السبع" و"بريكس"
11:47 GMT

ويعد هذا الخطاب عبارة عن وثيقة سياسية وقانونية تعبر عن رؤية التوجهات الاستراتيجية لتطوير روسيا في المستقبل القريب.

ويتضمن الخطاب رؤية شاملة للوضع الاقتصادي والفكري والسياسي، وكذلك مقترحات محددة للعمل التشريعي لمجلسي الدوما والفيدرالية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
رسالة بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
09:06 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عمل شخصياً على نص الرسالة، وفي الأيام التي سبقت الخطاب، أجرى الرئيس عشرات الاتصالات اليومية الهاتفية والشخصية ذات الطابع العملي مع الوزراء ونواب رؤساء الوزراء ورؤساء الهيئات ومساعدي الإدارة.
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