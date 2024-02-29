https://sputnikarabic.ae/20240229/بوتين-يكشف-عواقب-تدخل-الناتو-في-أوكرانيا-1086517030.html
بوتين يكشف عواقب تدخل "الناتو" في أوكرانيا
بوتين يكشف عواقب تدخل "الناتو" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العواقب على حلف "الناتو" ستكون أكثر مأساوية إذا ظهروا في أوكرانيا. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T11:08+0000
2024-02-29T11:08+0000
2024-02-29T11:08+0000
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العالم
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وقال بوتين في خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "لقد بدأوا يتحدثون عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكن نحن نتذكر مصير أولئك الذين أرسلوا وحداتهم ذات مرة إلى أراضي بلادنا، ولكن العواقب الآن ستكون على المتدخلين المحتملين أكثر مأساوية".وأضاف: "كل ما يطرحونه الآن، هو كيف يخيفون العالم أجمع... كل هذا يهدد بالفعل بصراع باستخدام الأسلحة النووية، ما يعني تدمير الحضارة".وقال بوتين: "لقد أثبتنا معًا بالفعل أننا قادرون على حل أصعب المشاكل، والتصدي لأي تحديات أكثر تعقيدًا. فعلى سبيل المثال، صدينا عدوان الإرهاب الدولي، وحافظنا على وحدة الوطن، ومنعنا تمزيقه في الوقت المناسب".وأشار بوتين إلى أن الغرب يريد إضعاف روسيا من الداخل، لكنه أخطأ في حساباته عندما واجه الموقف الحازم والتصميم للشعب الروسي المتعدد القوميات.
https://sputnikarabic.ae/20240229/بوتين-حوار-روسيا-مع-الدول-العربية-والأفريقية-يتطور-بشكل-إيجابي--1086513285.html
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روسيا, العالم
بوتين يكشف عواقب تدخل "الناتو" في أوكرانيا
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العواقب على حلف "الناتو" ستكون أكثر مأساوية إذا ظهروا في أوكرانيا.
وقال بوتين في خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "لقد بدأوا يتحدثون عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكن نحن نتذكر مصير أولئك الذين أرسلوا وحداتهم ذات مرة إلى أراضي بلادنا، ولكن العواقب الآن ستكون على المتدخلين المحتملين أكثر مأساوية".
وأشار الرئيس إلى أن الغرب يعلن عن نوايا روسية معينة لمهاجمة أوروبا، بينما هم أنفسهم يختارون أهدافًا على الأراضي الروسية لضربها ووسائل التدمير.
وأضاف: "كل ما يطرحونه الآن، هو كيف يخيفون العالم أجمع... كل هذا يهدد بالفعل بصراع باستخدام الأسلحة النووية، ما يعني تدمير الحضارة".
وتابع: "يجب عليهم (الغرب) أن يفهموا أخيرًا أن لدينا أسلحة أيضًا، وأن يعرفوا عنها، الآن فقط قلت، توجد أيضًا أسلحة يمكن أن تصيب أهدافًا على أراضيهم".
وقال بوتين: "لقد أثبتنا معًا بالفعل أننا قادرون على حل أصعب المشاكل، والتصدي لأي تحديات أكثر تعقيدًا. فعلى سبيل المثال، صدينا عدوان الإرهاب الدولي، وحافظنا على وحدة الوطن، ومنعنا تمزيقه في الوقت المناسب".
ووفقا له فإنه "من الضروري بشكل جدي تعزيز التجمعات في الاتجاه الاستراتيجي الغربي من أجل تحييد التهديدات المرتبطة بتوسع الناتو القادم إلى الشرق وإشراك السويد وفنلندا في التحالف".
وأشار بوتين إلى أن الغرب يريد إضعاف روسيا من الداخل، لكنه أخطأ في حساباته عندما واجه الموقف الحازم والتصميم للشعب الروسي المتعدد القوميات.