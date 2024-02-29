https://sputnikarabic.ae/20240229/تكساس-تحترق-1086514024.html

تكساس تحترق

تكساس تحترق

سبوتنيك عربي

تكساس تحترق

2024-02-29T10:26+0000

2024-02-29T10:26+0000

2024-02-29T10:26+0000

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وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت "حالة الكوارث" في 60 مقاطعة في الولاية، يوم الثلاثاء، "لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق الحرجة بسرعة في مناطق في تكساس بانهاندل تتأثر بحرائق الغابات المدمرة".ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد أتلف الحريق الذي ينتشر بسرعة، أكثر من 780 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، في غضون 24 ساعة.

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سبوتنيك عربي

تكساس تحترق