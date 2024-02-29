تكساس تحترق
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تحول حريق غابات سريع الانتشار في منطقة تكساس بانهاندل إلى ثاني أكبر حريق في تاريخ الولاية، يوم أمس الأربعاء، ما أدى إلى قيام عمليات إجلاء للسكان وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، بينما يكافح رجال الإطفاء لاحتواء ألسنة اللهب الآخذة في الاتساع.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت "حالة الكوارث" في 60 مقاطعة في الولاية، يوم الثلاثاء، "لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق الحرجة بسرعة في مناطق في تكساس بانهاندل تتأثر بحرائق الغابات المدمرة".
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد أتلف الحريق الذي ينتشر بسرعة، أكثر من 780 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، في غضون 24 ساعة.
© AP Photo / Julio Cortezسيارات متفحمة تقف في ورشة للسيارات بعد أن احترق العقار بسبب حريق "سموكهاوس كريك" في كنديان، تكساس 28 فبراير 2024
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© AP Photo / Julio Cortez
سيارات متفحمة تقف في ورشة للسيارات بعد أن احترق العقار بسبب حريق "سموكهاوس كريك" في كنديان، تكساس 28 فبراير 2024
© AP Photo / Sean Murphyرجال الإطفاء يقومون بإخماد العشب المحترق، بعد مرور حريق غابات بالقرب من منطقة كنديان، ولاية تكساس، 28 فبراير 2024
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© AP Photo / Sean Murphy
رجال الإطفاء يقومون بإخماد العشب المحترق، بعد مرور حريق غابات بالقرب من منطقة كنديان، ولاية تكساس، 28 فبراير 2024
© AP Photo / Greenville Fire-Rescueصورة من فريق "غرينفيل-فاير للإنقاذ" حرائق في منطقة تكساس بانهاندل، 28 فبراير 2024
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© AP Photo / Greenville Fire-Rescue
صورة من فريق "غرينفيل-فاير للإنقاذ" حرائق في منطقة تكساس بانهاندل، 28 فبراير 2024
© AP Photo / Sean Murphyأنقاض منزل مشتعل خارج منطقة كنديان، بعد مرور حريق غابات بالقرب من المنطقة، تكساس، 28 فبراير 2024
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© AP Photo / Sean Murphy
أنقاض منزل مشتعل خارج منطقة كنديان، بعد مرور حريق غابات بالقرب من المنطقة، تكساس، 28 فبراير 2024
© AP Photo / David Ericksonعمود الاتصالات يحترق إثر حريق "سموكهاوس كريك" في منطقة كنديان، تكساس، 28 فبراير 2024
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© AP Photo / David Erickson
عمود الاتصالات يحترق إثر حريق "سموكهاوس كريك" في منطقة كنديان، تكساس، 28 فبراير 2024
© AP Photo / Flower Mound Fire Departmentفي هذه الصورة التي قدمتها إدارة الإطفاء في فلاور ماوند، ولايية تكساس، يستجيب رجال الإطفاء فلاور ماوند لحريق في تكساس بانهاندل، 27 فبراير 2024.
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© AP Photo / Flower Mound Fire Department
في هذه الصورة التي قدمتها إدارة الإطفاء في فلاور ماوند، ولايية تكساس، يستجيب رجال الإطفاء فلاور ماوند لحريق في تكساس بانهاندل، 27 فبراير 2024.
© AP Photo / City of Borger/Hutchinson County OEMتُظهر هذه الصورة الجوية المقدمة من شركة "سيتي أو بورجر/هاتشنسن كاونتي أو.إ.ام" (City of Borger/Hutchinson County OEM) المنازل المتضررة من حرائق الغابات، ولاية تكساس 28 فبراير 2024.
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© AP Photo / City of Borger/Hutchinson County OEM
تُظهر هذه الصورة الجوية المقدمة من شركة "سيتي أو بورجر/هاتشنسن كاونتي أو.إ.ام" (City of Borger/Hutchinson County OEM) المنازل المتضررة من حرائق الغابات، ولاية تكساس 28 فبراير 2024.
© AP Photo / David Ericksonشجرة سقطت في مرعى محترق إثر حريق "سموكهاوس كريك" في كنديان، تكساس 28 فبراير 2024
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© AP Photo / David Erickson
شجرة سقطت في مرعى محترق إثر حريق "سموكهاوس كريك" في كنديان، تكساس 28 فبراير 2024