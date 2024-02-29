عربي
بوتين: حوار روسيا مع الدول العربية والأفريقية يتطور بشكل إيجابي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240229/تكساس-تحترق-1086514024.html
تكساس تحترق
تكساس تحترق
سبوتنيك عربي
تكساس تحترق
2024-02-29T10:26+0000
2024-02-29T10:26+0000
وسائط متعددة
صور
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1d/1086514194_0:246:2730:1782_1920x0_80_0_0_65dcbe3a4924123115d90835dec1edd4.jpg
وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت "حالة الكوارث" في 60 مقاطعة في الولاية، يوم الثلاثاء، "لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق الحرجة بسرعة في مناطق في تكساس بانهاندل تتأثر بحرائق الغابات المدمرة".ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد أتلف الحريق الذي ينتشر بسرعة، أكثر من 780 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، في غضون 24 ساعة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1d/1086514194_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a5811719fed3b4fc62613688fcd3d828.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تكساس تحترق
تكساس تحترق

تكساس تحترق

10:26 GMT 29.02.2024
تابعنا عبر
تحول حريق غابات سريع الانتشار في منطقة تكساس بانهاندل إلى ثاني أكبر حريق في تاريخ الولاية، يوم أمس الأربعاء، ما أدى إلى قيام عمليات إجلاء للسكان وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، بينما يكافح رجال الإطفاء لاحتواء ألسنة اللهب الآخذة في الاتساع.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت "حالة الكوارث" في 60 مقاطعة في الولاية، يوم الثلاثاء، "لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق الحرجة بسرعة في مناطق في تكساس بانهاندل تتأثر بحرائق الغابات المدمرة".
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد أتلف الحريق الذي ينتشر بسرعة، أكثر من 780 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، في غضون 24 ساعة.
© AP Photo / Julio Cortezسيارات متفحمة تقف في ورشة للسيارات بعد أن احترق العقار بسبب حريق "سموكهاوس كريك" في كنديان، تكساس 28 فبراير 2024
سيارات متفحمة تقف في ورشة للسيارات بعد أن احترق العقار بسبب حريق سموكهاوس كريك في كنديان، تكساس 28 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Julio Cortez
سيارات متفحمة تقف في ورشة للسيارات بعد أن احترق العقار بسبب حريق "سموكهاوس كريك" في كنديان، تكساس 28 فبراير 2024
© AP Photo / Sean Murphyرجال الإطفاء يقومون بإخماد العشب المحترق، بعد مرور حريق غابات بالقرب من منطقة كنديان، ولاية تكساس، 28 فبراير 2024
رجال الإطفاء يقومون بإخماد العشب المحترق، بعد مرور حريق غابات بالقرب من منطقة كنديان، ولاية تكساس، 28 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Sean Murphy
رجال الإطفاء يقومون بإخماد العشب المحترق، بعد مرور حريق غابات بالقرب من منطقة كنديان، ولاية تكساس، 28 فبراير 2024
© AP Photo / Greenville Fire-Rescueصورة من فريق "غرينفيل-فاير للإنقاذ" حرائق في منطقة تكساس بانهاندل، 28 فبراير 2024
صورة من فريق غرينفيل-فاير للإنقاذ حرائق في منطقة تكساس بانهاندل، 28 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Greenville Fire-Rescue
صورة من فريق "غرينفيل-فاير للإنقاذ" حرائق في منطقة تكساس بانهاندل، 28 فبراير 2024
© AP Photo / Sean Murphyأنقاض منزل مشتعل خارج منطقة كنديان، بعد مرور حريق غابات بالقرب من المنطقة، تكساس، 28 فبراير 2024
أنقاض منزل مشتعل خارج منطقة كنديان، بعد مرور حريق غابات بالقرب من المنطقة، تكساس، 28 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Sean Murphy
أنقاض منزل مشتعل خارج منطقة كنديان، بعد مرور حريق غابات بالقرب من المنطقة، تكساس، 28 فبراير 2024
© AP Photo / David Ericksonعمود الاتصالات يحترق إثر حريق "سموكهاوس كريك" في منطقة كنديان، تكساس، 28 فبراير 2024
عمود الاتصالات يحترق إثر حريق سموكهاوس كريك في منطقة كنديان، تكساس، 28 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / David Erickson
عمود الاتصالات يحترق إثر حريق "سموكهاوس كريك" في منطقة كنديان، تكساس، 28 فبراير 2024
© AP Photo / Flower Mound Fire Departmentفي هذه الصورة التي قدمتها إدارة الإطفاء في فلاور ماوند، ولايية تكساس، يستجيب رجال الإطفاء فلاور ماوند لحريق في تكساس بانهاندل، 27 فبراير 2024.
في هذه الصورة التي قدمتها إدارة الإطفاء في فلاور ماوند، ولايية تكساس، يستجيب رجال الإطفاء فلاور ماوند لحريق في تكساس بانهاندل، 27 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Flower Mound Fire Department
في هذه الصورة التي قدمتها إدارة الإطفاء في فلاور ماوند، ولايية تكساس، يستجيب رجال الإطفاء فلاور ماوند لحريق في تكساس بانهاندل، 27 فبراير 2024.
© AP Photo / City of Borger/Hutchinson County OEMتُظهر هذه الصورة الجوية المقدمة من شركة "سيتي أو بورجر/هاتشنسن كاونتي أو.إ.ام" (City of Borger/Hutchinson County OEM) المنازل المتضررة من حرائق الغابات، ولاية تكساس 28 فبراير 2024.
تُظهر هذه الصورة الجوية المقدمة من شركة سيتي أو بورجر/هاتشنسن كاونتي أو.إ.ام (City of Borger/Hutchinson County OEM) المنازل المتضررة من حرائق الغابات، ولاية تكساس 28 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / City of Borger/Hutchinson County OEM
تُظهر هذه الصورة الجوية المقدمة من شركة "سيتي أو بورجر/هاتشنسن كاونتي أو.إ.ام" (City of Borger/Hutchinson County OEM) المنازل المتضررة من حرائق الغابات، ولاية تكساس 28 فبراير 2024.
© AP Photo / David Ericksonشجرة سقطت في مرعى محترق إثر حريق "سموكهاوس كريك" في كنديان، تكساس 28 فبراير 2024
شجرة سقطت في مرعى محترق إثر حريق سموكهاوس كريك في كنديان، تكساس 28 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / David Erickson
شجرة سقطت في مرعى محترق إثر حريق "سموكهاوس كريك" في كنديان، تكساس 28 فبراير 2024
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي رسالة بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الروسية09:06 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:18 GMTРебенок, раненный в результате израильской бомбардировки сектора Газа, в больнице Аль-Наджар в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات الضحايا في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وخان يونس01:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала