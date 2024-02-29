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https://sputnikarabic.ae/20240229/جنود-إسرائيليون-جيشنا-فشل-في-إيجاد-حل-منهجي-لاكتشاف-أنفاق-حماس-1086524755.html
جنود إسرائيليون: جيشنا فشل في إيجاد حل منهجي لاكتشاف أنفاق "حماس"
جنود إسرائيليون: جيشنا فشل في إيجاد حل منهجي لاكتشاف أنفاق "حماس"
سبوتنيك عربي
صرح جنود إسرائيليون بأن جيشهم فشل في إيجاد حل منهجي لاكتشاف أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، مشيرين إلى أن إخراج مقاتلي المقاومة من الأنفاق ما يزال التحدي الأكبر... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T13:56+0000
2024-02-29T13:56+0000
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ورأى الجنود الإسرائيليون أنه سيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي تدمير "حماس"، معربين عن قلقهم من أن تراكم الانتصارات التكتيكية، قد لا يؤدي بالضرورة إلى نصر دائم في غزة، مشيرين إلى أن الانتصار على حركة حماس لن يتم إلا بالقضاء على شبكة الأنفاق، وذلك ما يبدو غير ممكن.وبحسب جندي إسرائيلي شارك في العمليات في خان يونس، قوله إن العديد من الجنود يتساءلون عن الهدف من جهودهم في ظل غياب خطة واضحة، لا سيما أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك خطة دقيقة لما بعد الحرب على غزة.في السياق ذاته، قال عسكريون إسرائيليون إن حماس تعمل على قتل القوات الإسرائيلية بتفخيخ المباني في جميع أنحاء غزة، مشيرين إلى أن تكتيكات "حماس" القتالية تتضمن استخدام أدوات تتراوح بين القذائف الصاروخية إلى الأصوات المسجلة للمحتجزين وهم يطلبون المساعدة لجذب القوات الإسرائيلية إلى الفخاخ.وفي وقت سابق، كشف تقرير نشرته صحيفة فرنسية عن قدرات كبيرة لدى "حزب الله" اللبناني "من حيث شبكة أنفاق يملكها في لبنان وتصل إلى إسرائيل أيضا".ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا أكدت فيه أن "حزب الله" عمل على بناء شبكة أنفاق تحت الأرض وبالاستعانة بكوريا الشمالية، تحسبا لغزو إسرائيلي محتمل".واستشهد التقرير بفيديوهات نشرها "حزب الله"، ظهرت فيها قوات خاصة تغوص في الأنفاق حاملين على أكتافهم قاذفات صواريخ مع دراجات وصناديق ذخيرة وكاميرات مراقبة في أنفاق مضاءة بشكل جيد يقومون بتسلق أحد السلالم.ويقوم عناصر الحزب اللبناني برفع غطاء فتحة ضخمة ويوجهون ضربة لقاعدة عسكرية بصواريخ موجهة وطائرات دون طيار متفجرة ومدفع رشاش، كل ذلك مع مونتاج "هوليودي" للفيديو أثار قلقا في إسرائيل، بحسب الصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى أن كل ذلك يصور "كابوسا إسرائيليا آخر" يتمثل "بهجوم وهمي نفذته وحدة نخبة الرضوان عبر نفق من لبنان"، واعتبرت الصحيفة أن "حزب الله" يتمتع بقوة أكبر بكثير من قوة "حماس" الفلسطينية بسبب "الدعم الإيراني".
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس

جنود إسرائيليون: جيشنا فشل في إيجاد حل منهجي لاكتشاف أنفاق "حماس"

13:56 GMT 29.02.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجنود إسرائيليين داخل نفق ادعى الجيش أنه نفق "نفق قيادة حماس" 8 فبراير 2024
جنود إسرائيليين داخل نفق ادعى الجيش أنه نفق نفق قيادة حماس 8 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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صرح جنود إسرائيليون بأن جيشهم فشل في إيجاد حل منهجي لاكتشاف أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، مشيرين إلى أن إخراج مقاتلي المقاومة من الأنفاق ما يزال التحدي الأكبر للجيش الإسرائيلي.
ورأى الجنود الإسرائيليون أنه سيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي تدمير "حماس"، معربين عن قلقهم من أن تراكم الانتصارات التكتيكية، قد لا يؤدي بالضرورة إلى نصر دائم في غزة، مشيرين إلى أن الانتصار على حركة حماس لن يتم إلا بالقضاء على شبكة الأنفاق، وذلك ما يبدو غير ممكن.
وبحسب جندي إسرائيلي شارك في العمليات في خان يونس، قوله إن العديد من الجنود يتساءلون عن الهدف من جهودهم في ظل غياب خطة واضحة، لا سيما أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك خطة دقيقة لما بعد الحرب على غزة.
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13:18 GMT
في السياق ذاته، قال عسكريون إسرائيليون إن حماس تعمل على قتل القوات الإسرائيلية بتفخيخ المباني في جميع أنحاء غزة، مشيرين إلى أن تكتيكات "حماس" القتالية تتضمن استخدام أدوات تتراوح بين القذائف الصاروخية إلى الأصوات المسجلة للمحتجزين وهم يطلبون المساعدة لجذب القوات الإسرائيلية إلى الفخاخ.
وفي وقت سابق، كشف تقرير نشرته صحيفة فرنسية عن قدرات كبيرة لدى "حزب الله" اللبناني "من حيث شبكة أنفاق يملكها في لبنان وتصل إلى إسرائيل أيضا".
ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا أكدت فيه أن "حزب الله" عمل على بناء شبكة أنفاق تحت الأرض وبالاستعانة بكوريا الشمالية، تحسبا لغزو إسرائيلي محتمل".
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واستشهد التقرير بفيديوهات نشرها "حزب الله"، ظهرت فيها قوات خاصة تغوص في الأنفاق حاملين على أكتافهم قاذفات صواريخ مع دراجات وصناديق ذخيرة وكاميرات مراقبة في أنفاق مضاءة بشكل جيد يقومون بتسلق أحد السلالم.
ويقوم عناصر الحزب اللبناني برفع غطاء فتحة ضخمة ويوجهون ضربة لقاعدة عسكرية بصواريخ موجهة وطائرات دون طيار متفجرة ومدفع رشاش، كل ذلك مع مونتاج "هوليودي" للفيديو أثار قلقا في إسرائيل، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن كل ذلك يصور "كابوسا إسرائيليا آخر" يتمثل "بهجوم وهمي نفذته وحدة نخبة الرضوان عبر نفق من لبنان"، واعتبرت الصحيفة أن "حزب الله" يتمتع بقوة أكبر بكثير من قوة "حماس" الفلسطينية بسبب "الدعم الإيراني".
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