https://sputnikarabic.ae/20240229/جنود-الجيش-الإسرائيلي-يخشون-عدم-تحقيق-انتصار-استراتيجي-في-غزة-1086530106.html
جنود الجيش الإسرائيلي يخشون عدم تحقيق انتصار استراتيجي في غزة
جنود الجيش الإسرائيلي يخشون عدم تحقيق انتصار استراتيجي في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية بأن جنود الجيش الإسرائيلي يخشون من أنهم بعد نحو خمسة أشهر من القتال في قطاع غزة، قد لا يتمكنون من تحقيق نصر استراتيجي، على الرغم من بعض... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T16:15+0000
2024-02-29T16:15+0000
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وأشارت الصحيفة نقلا عن جنود الجيش الإسرائيلي إلى أنه: "يخشى العديد من الأفراد العسكريين الإسرائيليين، من كبار القادة إلى الجنود العاديين... من أن تراكم الانتصارات التكتيكية في ساحة المعركة قد لا يؤدي إلى نصر استراتيجي دائم".ونقلت الصحيفة "وول ستريت جورنال" عن جندي احتياط إسرائيلي تتمركز فرقته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قوله إن "الكثير من الجنود يشعرون بعدم وجود خطة ويتساءلون عما يحاولون تحقيقه".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مشاهد-جوية-لـكارثة-النابلسي-ويتحدث-عن-السبب-الذي-أدى-لسقوط-قتلى-1086527360.html
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إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم
جنود الجيش الإسرائيلي يخشون عدم تحقيق انتصار استراتيجي في غزة
أفادت صحيفة أمريكية بأن جنود الجيش الإسرائيلي يخشون من أنهم بعد نحو خمسة أشهر من القتال في قطاع غزة، قد لا يتمكنون من تحقيق نصر استراتيجي، على الرغم من بعض النجاحات التكتيكية.
وأشارت الصحيفة نقلا عن جنود الجيش الإسرائيلي إلى أنه: "يخشى العديد من الأفراد العسكريين الإسرائيليين، من كبار القادة إلى الجنود العاديين... من أن تراكم الانتصارات التكتيكية في ساحة المعركة قد لا يؤدي إلى نصر استراتيجي دائم".
وأضافت: "وبعد ما يقرب من خمسة أشهر من القتال العنيف، لا تزال إسرائيل بعيدة عن الهدف المعلن للحرب المتمثل في تدمير حماس باعتباره تعليمًا عسكريًا وسياسيًا هامًا".
ونقلت الصحيفة "وول ستريت جورنال" عن جندي احتياط إسرائيلي تتمركز فرقته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قوله إن "الكثير من الجنود يشعرون بعدم وجود خطة ويتساءلون عما يحاولون تحقيقه".
ووفقا للصحيفة فإن كثيرين في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن تردد حكومتهم عن تحديد من سيحكم قطاع غزة بعد إزاحة حركة حماس الفلسطينية من السلطة يؤدي إلى فراغ سياسي يمكن أن يساعد حماس على استعادة قوتها.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة
.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل
إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".