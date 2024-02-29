https://sputnikarabic.ae/20240229/جنود-الجيش-الإسرائيلي-يخشون-عدم-تحقيق-انتصار-استراتيجي-في-غزة-1086530106.html

جنود الجيش الإسرائيلي يخشون عدم تحقيق انتصار استراتيجي في غزة

جنود الجيش الإسرائيلي يخشون عدم تحقيق انتصار استراتيجي في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية بأن جنود الجيش الإسرائيلي يخشون من أنهم بعد نحو خمسة أشهر من القتال في قطاع غزة، قد لا يتمكنون من تحقيق نصر استراتيجي، على الرغم من بعض... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T16:15+0000

2024-02-29T16:15+0000

2024-02-29T16:15+0000

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وأشارت الصحيفة نقلا عن جنود الجيش الإسرائيلي إلى أنه: "يخشى العديد من الأفراد العسكريين الإسرائيليين، من كبار القادة إلى الجنود العاديين... من أن تراكم الانتصارات التكتيكية في ساحة المعركة قد لا يؤدي إلى نصر استراتيجي دائم".ونقلت الصحيفة "وول ستريت جورنال" عن جندي احتياط إسرائيلي تتمركز فرقته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قوله إن "الكثير من الجنود يشعرون بعدم وجود خطة ويتساءلون عما يحاولون تحقيقه".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".

https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مشاهد-جوية-لـكارثة-النابلسي-ويتحدث-عن-السبب-الذي-أدى-لسقوط-قتلى-1086527360.html

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