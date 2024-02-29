https://sputnikarabic.ae/20240229/خبير-سوري-خطاب-بوتين-يستبطن-روحية-النصر-العالمي-1086530316.html

خبير سوري: خطاب بوتين يستبطن روحية النصر العالمي

خبير سوري: خطاب بوتين يستبطن روحية النصر العالمي

سبوتنيك عربي

أعلن الباحث والخبير الاستراتيجي السوري، أسامة دنورة، أن كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفيدرالية الروسية "مفصلية" لأنها جاءت في مرحلة حساسة... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T16:42+0000

2024-02-29T16:42+0000

2024-02-29T16:42+0000

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وأوضح دنورة أن "روحية الصمود والنصر الاقتصادي التي تميز بها حديث الرئيس بوتين أمام الجمعية الفيدرالية، تخللها وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالخطط الخاصة الكفيلة بجعل الاقتصاد الروسي بين الاقتصادات الأربع الأولى على مستوى العالم"، مؤكدا توافر العوامل اللازمة لذلك.وأكمل دنورة: "يمكن الحديث عن أن الحقبة "البوتينية"، بالمعنى التاريخي، تمكنت من التصدي للتحدي الفائق الخطورة، الذي يجسده الوقوف في وجه دول الناتو التي لطالما كانت تهدد سابقا باختراق عمق روسيا وتفتيت جغرافيتها سياسيا واقتصاديا".وألمح دنورة إلى أن خطاب الرئيس بوتين: "يأتي من حيث التوقيت، بعدما تمكنت روسيا من احتواء الحرب الاقتصادية المدمرة التي شنت عليها".وأشار الباحث السوري إلى أن "الإنجاز الاقتصادي الروسي، وعلى الرغم من الحرب الخارجية المعلنة التي يتعرض لها، فهناك معركة ثانية داخلية يقودها الرئيس بوتين مع قطاع الأعمال الوطني، بهدف تحرير اقتصاد روسيا من ربق التبعية للعلاقات غير المتوازنة مع الغرب، ووضع محددات مستقبل الاقتصاد الروسي وفق خطط طموحة محددة زمنيا في قطاع التكنولوجيات الفائقة والروبوتات، وهو ما يعكس واقعية لافتة في ملامسة مستقبل الاقتصاد العالمي".وبين دنورة أن "الخطاب تضمن رسالة شكر من رئيس الدولة للمجتمع الروسي على الوقفة الوطنية الحازمة والالتحام الشعبي التام مع السياسات العامة والعملية الخاصة التي تتلخص أهدافها بحماية المواطنين الروس أينما وجدوا، وإعادة الحقوق الجغرافية والإنسانية للشعب الروسي".وأوضح دنورة أن تناول الرئيس بوتين للبعد الاجتماعي في روسيا يأتي كأحد منعكسات الانتصار السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن "تناول التطوير الاجتماعي لا يقل أهمية عن كل المحاور الاستراتيجية الأخرى في خطابه، وخاصة معالجة المؤشرات الديمغرافية".استقلال مالي عالمينوه دنورة إلى أن "حديث الرئيس بوتين وضع النقاط على الحروف فيما يخص التكتلات الاقتصادية العالمية، وتناول تكتل "بريكس" وتقدمه المستمر ليمثل مشهدا من مشاهد التعددية الاقتصادية كجزء من التعددية القطبية، وأيضا حديثه الهام جدا، عن إيجاد آلية مالية إلكترونية للتخلص من هيمنة الغرب على حركة تحويل الأموال حول العالم، والتي تعد أحد مفاتيح "القطبية الأحادية" الغربية على اقتصاد العالم، والتي لا تقل أهمية في قدرتها وضرواتها كسلاح بيد الغرب عن اهمية قدراته العسكرية".وأوضح دنورة أن "روسيا تناهض تغول الغرب بتكاملية، لأن بقدر ما يتطلب الأمر قدرة على التصدي للأدوات العسكرية لحلف "الناتو"، يتطلب أيضا توظيفا للأدوات التي تتيح القدرة على مناهضة الأدوات التي يتحكم فيها الغرب الجماعي باقتصاديات الشعوب عبر أنظمة التبادل المالي، وكسر هيمنة عملاته، كعملات احتياطية عالمية".علاقة تاريخية مع العالم العربيوعلق دنورة أن "تشديد الرئيس بوتين على أهمية العلاقات مع العالم العربي وضرورة تمتينها، يستند إلى نصر عسكري يتم البناء عليه على الصعيد الجيوبوليتيكي، بالإضافة إلى صمود وتطوير اقتصادي غير متوقع تشهده الساحة الروسية، بما في ذلك استقلاليته عن الهيمنة الغربية".وأضاف دنورة: "استنادا إلى هذه العوامل يعكس الرئيس بوتين على استعادة الشراكات الاستراتيجية التي كانت فعالة على مستوى الشرق الاوسط، وتنقيح بعض ما اعترى مسارها التاريخي الذي كان قائما ما قبل انهيار جدار برلين".واستطرد دنورة: "اليوم يمكن أن تقوم العلاقات الروسية العربية على أسس أكثر علمية في المجال الاقتصادي، وأكثر قابلية لصياغة مفرداتها بمعزل عن الهيمنة الغربية التقليدية على إقليم الشرق الأوسط والعالم العربي بشكل عام، ووضع حد للغبن التاريخي الذي يعتري مصالح دوله وعلاقاتها مع الغرب".وبين دنورة أن "روسيا تمضي بثقة بالاستناد إلى أراض صلبة وشراكات واعدة مع أقطاب اقتصادية دولية مستقلة نحو استعادة العلاقات الاستراتيجية مع العالم العربي على أسس جديدة، وبالفعل نجد اليوم أن روسيا نجحت في إرساء مقاربات جديدة لعلاقاتها مع دول في المنطقة العربية، كانت محورية كانت مغلقة تاريخيا أمام روسيا والاتحاد السوفييتي، كالمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، التي كانت فيما مضي، ولمدة طويلة، مجالا حصريا محتكرا للهيمنة الغربية، في سياق احترام الخيارات الوطنية، وبما يفضي إلى تعددية عالمية حقيقية".

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