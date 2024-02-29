https://sputnikarabic.ae/20240229/خبير-لـسبوتنيك-أمريكا-عملت-على-استنزاف-روسيا-وفشلت-1086524949.html

خبير لـ"سبوتنيك": أمريكا عملت على استنزاف روسيا وفشلت

خبير لـ"سبوتنيك": أمريكا عملت على استنزاف روسيا وفشلت

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في الشأن الروسي، علي شكر، أن الواقع الروسي اليوم ربما أصبح أكثر حضورا وقوة، مما جعل المعادلة الدولية برمتها متغيرة لصالح الدور الروسي الذي تمكن من... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T14:09+0000

2024-02-29T14:09+0000

2024-02-29T14:09+0000

روسيا

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وجاءت تصريحات شكر خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، أوضح خلالها أن الإدارة الأمريكية عملت على استنزاف روسيا على المحور الأوكراني وفشلت، لافتًا إلى أن الغرب لم يستطع تطويق الدور الروسي على الساحة العالمية خاصة بعد ثباتها في وجه أوروبا مجتمعة مع واشنطن.ونوه الخبير في الشأن الروسي بأن الرئيس الروسي يدرك أن الحرب في أوكرانيا كانت محاولة لتطويقه في الداخل، ولكنها حققت نتائج عكسية بالنسبة للغرب، حيث بات الرئيس بوتين أقوى مما كان عليه وهو على أعتاب انتخابات واضحة المعالم حول كونها في مصلحته نظرا لشعبيته الكبيرة بحسب استطلاعات الرأي.وأكد شكر أن خطاب الرئيس وجّه رسائل متعددة حيث تمكنه من الناحية العسكرية من تحدي الجميع بمن فيهم الأطلسي، ولكنه في الوقت ذاته أبدى استعداده للحوار مع الجميع، وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها والثقة بما يملك من قدرة على التعاطي مع المؤامرات الغربية، فضلا عن استعادة الدور الروسي الذي بدأ نسبيا من العام 2000، وتطور ليحقق نوعا من التوازن والاستقرار على مستوى النظام العالمي عام 2024. وحول الوضع الداخلي، أوضح شكر أن خطاب الرئيس بوتين حمل عدة أهداف على رأسها فشل الغرب باستنزاف الاقتصاد الروسي من ناحية وما سيعكسه ذلك من انقلاب في المزاج العام الروسي ومحاولة إسقاط الرئيس، بل تمكّن أيضا من تحقيق النصر الداخلي عبر ارتفاع شعبيته، وتأييد الغالبية العظمى من الشعب الروسي للعملية العسكري الخاصة في أوكرانيا، مضيفًا بأن الرئيس بوتين تمكن من إدارة المعركة في مواجهة الغرب وهو ما انعكس على الداخل الروسي بشكل طبيعي وازداد التمسك بالرئيس بوتين بعد الاستقرار الاقتصادي الكبير.واستبعد شكر نجاح أي محاولات لتعكير صفو الانتخابات القادمة، أو تحقيق المعارضة أي إنجازات، خاصة وأن بوتين وعبر الأرقام الاقتصادية التي قرأها، طمأن الجميع بأن الحاة الاجتماعية والاقتصادية ستسير إلى الأفضل.

https://sputnikarabic.ae/20240229/-رسالة-بوتين-إلى-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-1086509799.html

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