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https://sputnikarabic.ae/20240229/عضو-سابق-في-مجلس-إدارة-صندوق-النقد-الدولي-العقوبات-الأمريكية-تؤثر-سلبا-على-التجارة-العالمية-1086505601.html
عضو سابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي: العقوبات الأمريكية تؤثر سلبا على التجارة العالمية
عضو سابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي: العقوبات الأمريكية تؤثر سلبا على التجارة العالمية
سبوتنيك عربي
كشف العضو السابق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومستشار وزير المالية السعودي، حسين عسكري، أن الاستخدام المفرط لسياسات العقوبات من قبل الولايات المتحدة... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T05:57+0000
2024-02-29T05:57+0000
اقتصاد
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وقال عسكري لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عن تأثير العقوبات الأمريكية، بالقول: "هناك تجارة عالمية أقل مقارنة بما يمكن أن يكون لدينا، وربما نشهد أيضا ظهور ثلاث أو أربع تكتلات تجارية قوية، حيث تكون سياسات الدول وشؤونها المالية أكثر تنسيقا".وبحسب العسكري، فإن العقوبات الأمريكية تؤدي إلى تغيير في هيكل الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيزيد من التضخم في العالم.وفي سياق متصل، أشار كبير الاقتصاديين ومدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشا، إلى أن صندوق النقد الدولي يقيّم الوضع الحالي على أنه "نوع من الاستقرار".وفي وقت سابق، اعترفت النائبة الأولى لرئيس صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، بأن "النظام التجاري الدولي الحالي لم يتم إنشاؤه لحل النزاعات التجارية على أساس قضايا الأمن القومي، وأن الاقتصاد العالمي لديه بالفعل أضعف توقعات للنمو منذ عقود ولا يمكنه تحمل موجة باردة أخرى".
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اقتصاد
اقتصاد

عضو سابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي: العقوبات الأمريكية تؤثر سلبا على التجارة العالمية

05:57 GMT 29.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankovميناء فلاديفوستوك
ميناء فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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كشف العضو السابق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومستشار وزير المالية السعودي، حسين عسكري، أن الاستخدام المفرط لسياسات العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يؤدي إلى انخفاض التجارة العالمية وتغيير هيكل الاقتصاد العالمي.
وقال عسكري لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عن تأثير العقوبات الأمريكية، بالقول: "هناك تجارة عالمية أقل مقارنة بما يمكن أن يكون لدينا، وربما نشهد أيضا ظهور ثلاث أو أربع تكتلات تجارية قوية، حيث تكون سياسات الدول وشؤونها المالية أكثر تنسيقا".
وبحسب العسكري، فإن العقوبات الأمريكية تؤدي إلى تغيير في هيكل الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيزيد من التضخم في العالم.
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وفي سياق متصل، أشار كبير الاقتصاديين ومدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشا، إلى أن صندوق النقد الدولي يقيّم الوضع الحالي على أنه "نوع من الاستقرار".
وفي وقت سابق، اعترفت النائبة الأولى لرئيس صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، بأن "النظام التجاري الدولي الحالي لم يتم إنشاؤه لحل النزاعات التجارية على أساس قضايا الأمن القومي، وأن الاقتصاد العالمي لديه بالفعل أضعف توقعات للنمو منذ عقود ولا يمكنه تحمل موجة باردة أخرى".
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