https://sputnikarabic.ae/20240229/عملة-نقدية-تصد-طلقة-وتنقذ-حياة-رجل-فلسطيني-فيديو-1086510072.html
"عملة نقدية" تصد طلقة وتنقذ حياة رجل فلسطيني... فيديو
"عملة نقدية" تصد طلقة وتنقذ حياة رجل فلسطيني... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل فلسطيني تعرض لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتظاره المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد في غزة. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T09:02+0000
2024-02-29T09:02+0000
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ويروي الرجل أنه تعرض لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي بقدمه وبصدره ولكن لحسن حظه، العملة النقدية الموجودة في جيبه قامت بحمايته من الرصاصة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية، هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 قد ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
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أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو
"عملة نقدية" تصد طلقة وتنقذ حياة رجل فلسطيني... فيديو
09:02 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 09:03 GMT 29.02.2024)
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل فلسطيني تعرض لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتظاره المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد في غزة.
ويروي الرجل أنه تعرض لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي بقدمه وبصدره ولكن لحسن حظه، العملة النقدية الموجودة في جيبه قامت بحمايته من الرصاصة.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية مقتل عشرات وإصابة المئات من المواطنين الفلسطينيين بعدما استهدفتهم القوات الإسرائيلية بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المباشر أثناء انتظارهم إمدادات إنسانية في غزة، فجر اليوم الخميس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية،
بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية، هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل
إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 قد ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".