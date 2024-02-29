https://sputnikarabic.ae/20240229/مؤشرات-وتوقعات-الحصة-في-الناتج-المحلي-الإجمالي-العالمي-لمجموعة-السبع-وبريكس-1086518172.html
مؤشرات وتوقعات الحصة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لـ"مجموعة السبع" و"بريكس"
مؤشرات وتوقعات الحصة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لـ"مجموعة السبع" و"بريكس"
سبوتنيك عربي
مؤشرات وتوقعات الحصة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لمجموعة السبع و"بريكس"
2024-02-29T11:47+0000
2024-02-29T11:47+0000
2024-02-29T12:04+0000
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وذكر بوتين في خطابه أن موسكو تسعى جاهدة إلى توحيد الأغلبية العالمية، حيث نرى انهيار الاحتكارات وظهور هياكل جديدة ومنها دول بريكس، التي تشكل اليوم نحو 37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.تعرف على مؤشرات وتوقعات الحصة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لمجموعة السبع و"بريكس" في الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك".اقرأ أيضا - بوتين: حوار روسيا مع الدول العربية والأفريقية يتطور بشكل إيجابي
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مؤشرات وتوقعات الحصة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لمجموعة السبع و"بريكس"
مؤشرات وتوقعات الحصة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لمجموعة السبع و"بريكس"
مؤشرات وتوقعات الحصة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لـ"مجموعة السبع" و"بريكس"
11:47 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 12:04 GMT 29.02.2024)
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلا خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، أن "العالم يتغير وهناك صعود لهياكل دولية جديدة لا يمكن لأحد إيقاف تطورها وأبرزها مجموعة "بريكس".
وذكر بوتين في خطابه
أن موسكو تسعى جاهدة إلى توحيد الأغلبية العالمية، حيث نرى انهيار الاحتكارات وظهور هياكل جديدة ومنها دول بريكس، التي تشكل اليوم نحو 37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأضاف، قائلًا: "هناك دول جديدة تنضم بنشاط إلى منظمات مثل منظمة شانغهاي للتعاون وبريكس".
تعرف على مؤشرات وتوقعات الحصة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لمجموعة السبع و"بريكس" في الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك".