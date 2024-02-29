https://sputnikarabic.ae/20240229/متحدث-فتح-لـسبوتنيك-اجتماع-الفصائل-في-موسكو-مهم-لبحث-الوحدة-وتشكيل-الحكومة-1086531971.html
متحدث "فتح" لـ"سبوتنيك": اجتماع الفصائل في موسكو مهم لبحث الوحدة وتشكيل الحكومة
متحدث "فتح" لـ"سبوتنيك": اجتماع الفصائل في موسكو مهم لبحث الوحدة وتشكيل الحكومة
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، الدكتور حسين حمايل، اليوم الخميس، إن "الحركة تنظر بعين الأهمية إلى الاجتماعات التي بدأت في موسكو اليوم بين الفصائل... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T17:09+0000
2024-02-29T17:09+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الاجتماعات تأتي في ظل ظروف صعبة لبحث الوحدة الوطنية ومناقشة مسألة الحكومة الفلسطينية، وأمور الحرب، وكذلك مسألة انضواء جميع الفصائل تحت لواء منظمة التحرير، وهو بالنسبة لحركة "فتح" خطوة مهمة".ومضى قائلا: "نأمل دائما في أن يكون هناك وحدة للصف الوطني لكل المكونات، وهو ما يساعد على استكمال النضال ضد الاحتلال والوقوف ضد العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني، لذلك كل فصائل العمل الوطني مطلوب منها الذهاب باتجاه الوحدة الوطنية، إضافة إلى ضرورة انضمام "حماس" والجهاد تحت لواء وبرنامج والتزامات منظمة التحرير".وأكد أن "الحركة قدمت سابقة مهمة تتمثل في تقديم الحكومة لاستقالتها وقبولها من قبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، واعتبارها حكومة تسيير أعمال، من أجل أن يتسنى للجميع أن يكون لهم حكومة من الكفاءات تقف جميع الفصائل خلفها، لكن المهم ألا يكون بداخل هذه الحكومة أي مبررات تستند عليها إسرائيل في محاصرة فلسطين ماليا".وشدد على "ضرورة الاهتمام بملف إعادة إعمار قطاع غزة، وترتيب الكثير من الأوراق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، إذ كان هناك الكثير من التصريحات والشعارات، التي تم استخدامها البعض لنصرة ودعم فلسطين، في حين لم يكن لها مكان على أرض الواقع".وبدأت اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، اجتماعات الفصائل الفلسطينية لاستئناف حوار المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، وبحضور وفدي حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي".وصرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه من غير المقبول الرد على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعقاب جماعي للفلسطينيين.وقال لافروف خلال لقاء مع ممثلي القوى السياسية الفلسطينية في موسكو: "بالطبع الأولوية الرئيسية هي لوقف إراقة الدماء. لقد قمنا بذلك منذ الأيام الأولى بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي تسبب بإدانتنا".وتابع: "لكن لايمكن الرد عليه بأساليب العقاب الجماعي للفلسطينيين".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240224/حركة-فتح-لم-ولن-يتم-تشكيل-حكومة-بعيدا-عن-منظمة-التحرير-الفلسطينية-1086361450.html
https://sputnikarabic.ae/20240222/قيادية-في-فتح-لـ-سبوتنيك-أمريكا-شريكة-في-جرائم-إسرائيل-ضد-الشعب-الفلسطيني-1086317101.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, العالم, حصري, طوفان الأقصى
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, العالم, حصري, طوفان الأقصى
متحدث "فتح" لـ"سبوتنيك": اجتماع الفصائل في موسكو مهم لبحث الوحدة وتشكيل الحكومة
17:09 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 17:14 GMT 29.02.2024)
حصري
قال المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، الدكتور حسين حمايل، اليوم الخميس، إن "الحركة تنظر بعين الأهمية إلى الاجتماعات التي بدأت في موسكو اليوم بين الفصائل الفلسطينية، في اتجاه توحيد الصف الفلسطيني، بغض النظر عن المحاولات السابقة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الاجتماعات تأتي في ظل ظروف صعبة لبحث الوحدة الوطنية ومناقشة مسألة الحكومة الفلسطينية، وأمور الحرب، وكذلك مسألة انضواء جميع الفصائل تحت لواء منظمة التحرير، وهو بالنسبة لحركة "فتح" خطوة مهمة".
ومضى قائلا: "نأمل دائما في أن يكون هناك وحدة للصف الوطني لكل المكونات، وهو ما يساعد على استكمال النضال ضد الاحتلال والوقوف ضد العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني، لذلك كل فصائل العمل الوطني مطلوب منها الذهاب باتجاه الوحدة الوطنية، إضافة إلى ضرورة انضمام "حماس" والجهاد تحت لواء وبرنامج والتزامات منظمة التحرير".
ويرى حمايل أن "انضواء الجميع تحت لواء منظمة التحرير أمر مهم، ويمنع إسرائيل والدول الداعمة لها من استغلال هذا الانقسام، والتأثير على مشروع الدولة الفلسطينية".
وأكد أن "الحركة قدمت سابقة مهمة تتمثل في تقديم الحكومة لاستقالتها وقبولها من قبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، واعتبارها حكومة تسيير أعمال، من أجل أن يتسنى للجميع أن يكون لهم حكومة من الكفاءات تقف جميع الفصائل خلفها، لكن المهم ألا يكون بداخل هذه الحكومة أي مبررات تستند عليها إسرائيل في محاصرة فلسطين ماليا".
وشدد على "ضرورة الاهتمام بملف إعادة إعمار قطاع غزة، وترتيب الكثير من الأوراق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، إذ كان هناك الكثير من التصريحات والشعارات، التي تم استخدامها البعض لنصرة ودعم فلسطين، في حين لم يكن لها مكان على أرض الواقع".
وختم المتحدث باسم حركة "فتح" حديثه قائلا: "من المهم جدا الوحدة الوطنية، والاستناد عليها لدعم القضية الفلسطينية على الصعيد السياسي والدبلوماسي، وكذلك في قضية إعادة الإعمار وفك الحصار المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية منذ سنوات".
وبدأت اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، اجتماعات الفصائل الفلسطينية
لاستئناف حوار المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، وبحضور وفدي حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وصرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه من غير المقبول الرد على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعقاب جماعي للفلسطينيين
.
وقال لافروف خلال لقاء مع ممثلي القوى السياسية الفلسطينية في موسكو: "بالطبع الأولوية الرئيسية هي لوقف إراقة الدماء. لقد قمنا بذلك منذ الأيام الأولى بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي تسبب بإدانتنا".
وتابع: "لكن لايمكن الرد عليه بأساليب العقاب الجماعي للفلسطينيين".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".