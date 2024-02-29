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https://sputnikarabic.ae/20240229/مشاهد-لانطلاق-صاروخ-سويوز-21-بي-حاملا-معه-عددا-ضخما-من-الأقمار-الصناعية-فيديو--1086506455.html
مشاهد لانطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا عددا ضخما من الأقمار الصناعية.. فيديو
مشاهد لانطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا عددا ضخما من الأقمار الصناعية.. فيديو
سبوتنيك عربي
لأول مرة لهذا العام، تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرا صناعيا للأرصاد الجوية و17 قمرا صناعيا صغيرا روسيا، بالإضافة لقمر صناعي إيراني، من قاعدة... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T07:26+0000
2024-02-29T07:26+0000
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بانطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" بوحدة التسريع "فريغات"، وجهاز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية "ميتيور-إم" رقم 2-4، حاملا 17 قمرا صناعيا روسيا، بالإضافة لقمر صناعي إيراني، وذلك ضمن الإطلاق الأول من قاعدة "فوستوشني" الفضائية الروسية، لعام 2024.ولاحقا، ستقوم وحدة التسريع " فريغات"، بتشغيل نظام الدفع الخاص بها مرتين، وإيصال "ميتيور- إم" إلى المدار المستهدف على ارتفاع 820 كيلومترًا.ومن المتوقع أن يتم فصل القمر الصناعي بعد 59 دقيقة و46 ثانية، من توقيت إطلاقه.وبعد فصل جهاز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، ستحمل وحدة التسريع إلى المدار 16 قمرا صناعيا من المجموعة الروسية، لنظام التعرف الآلي "سيترو-إيه آي إس" لتتبع السفن البحرية، وقمرًا صناعيًا واحدًا لاستشعار الأرض عن بعد "زوركي-2 إم"، وقد تم تصنيع جميع الأجهزة الـ17 بواسطة الشركة الروسية الخاصة "سبوتنيكس".بالإضافة إلى ذلك، عشية الإطلاق، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني عيسى زاريبور، إن "الصاروخ الروسي سيطلق القمر الصناعي "بارس-1" إلى مداره لصالح علماء الجمهورية الإسلامية".
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روسيا, العالم

مشاهد لانطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا عددا ضخما من الأقمار الصناعية.. فيديو

07:26 GMT 29.02.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" من قاعدة فوستوشني الفضائية
إطلاق الصاروخ الحامل سويوز-1.2بي مع بلوك الاطلاق فريغات والمحطة الأوتوماتيكية لونا-25 من قاعدة فوستوشني الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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لأول مرة لهذا العام، تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرا صناعيا للأرصاد الجوية و17 قمرا صناعيا صغيرا روسيا، بالإضافة لقمر صناعي إيراني، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بانطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" بوحدة التسريع "فريغات"، وجهاز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية "ميتيور-إم" رقم 2-4، حاملا 17 قمرا صناعيا روسيا، بالإضافة لقمر صناعي إيراني، وذلك ضمن الإطلاق الأول من قاعدة "فوستوشني" الفضائية الروسية، لعام 2024.

وتم إطلاق الصاروخ، كما هو مخطط له، في الساعة الثامنة و43 دقيقة و26 ثانية، بتوقيت موسكو، وخلال 9 دقائق و23 ثانية، ستُنقل وحدة التسريع مع الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض.

ولاحقا، ستقوم وحدة التسريع " فريغات"، بتشغيل نظام الدفع الخاص بها مرتين، وإيصال "ميتيور- إم" إلى المدار المستهدف على ارتفاع 820 كيلومترًا.
ومن المتوقع أن يتم فصل القمر الصناعي بعد 59 دقيقة و46 ثانية، من توقيت إطلاقه.
وبعد فصل جهاز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، ستحمل وحدة التسريع إلى المدار 16 قمرا صناعيا من المجموعة الروسية، لنظام التعرف الآلي "سيترو-إيه آي إس" لتتبع السفن البحرية، وقمرًا صناعيًا واحدًا لاستشعار الأرض عن بعد "زوركي-2 إم"، وقد تم تصنيع جميع الأجهزة الـ17 بواسطة الشركة الروسية الخاصة "سبوتنيكس".
بالإضافة إلى ذلك، عشية الإطلاق، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني عيسى زاريبور، إن "الصاروخ الروسي سيطلق القمر الصناعي "بارس-1" إلى مداره لصالح علماء الجمهورية الإسلامية".
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