https://sputnikarabic.ae/20240229/ممثل-نائب-رئيس-المجلس-الاقتصادي-بالجزائر-أمريكا-تبيع-الغاز-الطبيعي-بـ6-أضعاف-ما-تبيعه-روسيا-لأوروبا-1086528574.html
ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر: أمريكا تبيع الغاز الطبيعي بـ6 أضعاف ما تبيعه روسيا لأوروبا
ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر: أمريكا تبيع الغاز الطبيعي بـ6 أضعاف ما تبيعه روسيا لأوروبا
سبوتنيك عربي
أكد ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر، لمين قاضي، اليوم الخميس، أن منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، يناقش تحديات معروفة متربطة بالتمديد الطاقوي... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T15:54+0000
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وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "منذ التهديدات التي يعيشها العالم بفعل التغيرات المناخية، فقد أصبح المزيج الطاقوي العالمي يواجه تحديات كبيرة، منها التخفيض من انبعاتاث الغاز الناتجة عن الطاقات الأحفورية، فضلا عن تطوير الطاقة النظيفة.وأكد قاضي أن "الغاز الطبيعي له أهمية خلال السنوات المقبلة، وذلك أن الطلب عليه أصبح يشكل 23% من مصادر الطاقة، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 26% مع حلول عام 2050"، مشددا على أن "الاعتماد على الغاز الطبيعي سينتج مزيج طاقوي أنظف، وهو ما يعني تقليص الانبعاثات الدفيئة".من ناحية أخرى، قال ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر، لمين قاضي، لـ"سبوتنيك" إن "العلاقات بين روسيا هي علاقات وطيدة وتاريخية، وأظن أنه في مجال الطافة وتحديدا في الغاز الطبيعي نرى أن الأزمة الأوكرانية كانت من أهداف أمريكا وحلفائها في "الناتو" من أجل الكسب من روسيا السوق الأوروبي".وانطلقت، اليوم الخميس، الاجتماعات الرفيعة المستوى لفريق الخبراء، في الجزائر العاصمة، بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ويأتي انعقاد القمة في ظل توترات إقليمية ودولية، انعكست على عمليات الإمداد حول العالم.وتتناول القمة التنسيق المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، تشكل معا 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق، و47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20240229/انطلاق-أعمال-القمة-السابعة-لمنتدى-الدول-المصدرة-للغاز-في-الجزائر-صور-1086521101.html
https://sputnikarabic.ae/20231226/برلماني-جزائري-أوروبا-تسعى-للخروج-من-العباءة-الأمريكية-بعد-أن-فرضت-روسيا-استراتيجيتها-1084475612.html
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حصري, الجزائر, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, الجزائر, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن
ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر: أمريكا تبيع الغاز الطبيعي بـ6 أضعاف ما تبيعه روسيا لأوروبا
حصري
أكد ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر، لمين قاضي، اليوم الخميس، أن منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، يناقش تحديات معروفة متربطة بالتمديد الطاقوي للاقتصادات الدولية، التي محركها الأساسي هو الطاقة.
وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "منذ التهديدات التي يعيشها العالم بفعل التغيرات المناخية، فقد أصبح المزيج الطاقوي العالمي يواجه تحديات كبيرة، منها التخفيض من انبعاتاث الغاز الناتجة عن الطاقات الأحفورية، فضلا عن تطوير الطاقة النظيفة.
وأكد قاضي أن "الغاز الطبيعي له أهمية خلال السنوات المقبلة، وذلك أن الطلب عليه أصبح يشكل 23% من مصادر الطاقة، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 26% مع حلول عام 2050"، مشددا على أن "الاعتماد على الغاز الطبيعي سينتج مزيج طاقوي أنظف، وهو ما يعني تقليص الانبعاثات الدفيئة".
من ناحية أخرى، قال ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر، لمين قاضي، لـ"سبوتنيك" إن "العلاقات بين روسيا هي علاقات وطيدة وتاريخية، وأظن أنه في مجال الطافة وتحديدا في الغاز الطبيعي نرى أن الأزمة الأوكرانية كانت من أهداف أمريكا وحلفائها في "الناتو" من أجل الكسب من روسيا السوق الأوروبي".
وأضاف لافتا إلى أن "أمريكا الآن تبيع الغاز الطبيعي بسعر أزيد مما تبيعه روسيا لأوروبا 6 مرات، إذا الآن المسألة أصبحت قضية عدالة دولية، لأن بلدان مثل أمريكا تريد أن تحافظ على هيمنتها الدولية، والتي هي أساسها الطاقة، وتعرفون جيدا أنه كلما كانت هناك نزاعات أو حروب ففتش عن النفط والغاز".
وانطلقت، اليوم الخميس، الاجتماعات الرفيعة المستوى لفريق الخبراء، في الجزائر العاصمة، بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ويأتي انعقاد القمة في ظل توترات إقليمية ودولية، انعكست على عمليات الإمداد حول العالم.
26 ديسمبر 2023, 15:56 GMT
وتتناول القمة التنسيق المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية
بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).
ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، تشكل معا 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق، و47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.