https://sputnikarabic.ae/20240229/ممثل-نائب-رئيس-المجلس-الاقتصادي-بالجزائر-أمريكا-تبيع-الغاز-الطبيعي-بـ6-أضعاف-ما-تبيعه-روسيا-لأوروبا-1086528574.html

ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر: أمريكا تبيع الغاز الطبيعي بـ6 أضعاف ما تبيعه روسيا لأوروبا

ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر: أمريكا تبيع الغاز الطبيعي بـ6 أضعاف ما تبيعه روسيا لأوروبا

سبوتنيك عربي

أكد ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر، لمين قاضي، اليوم الخميس، أن منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، يناقش تحديات معروفة متربطة بالتمديد الطاقوي... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T15:54+0000

2024-02-29T15:54+0000

2024-02-29T15:54+0000

حصري

الجزائر

روسيا

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1d/1086528192_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3687cb651f859943073b62b4ddf728cb.jpg

وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "منذ التهديدات التي يعيشها العالم بفعل التغيرات المناخية، فقد أصبح المزيج الطاقوي العالمي يواجه تحديات كبيرة، منها التخفيض من انبعاتاث الغاز الناتجة عن الطاقات الأحفورية، فضلا عن تطوير الطاقة النظيفة.وأكد قاضي أن "الغاز الطبيعي له أهمية خلال السنوات المقبلة، وذلك أن الطلب عليه أصبح يشكل 23% من مصادر الطاقة، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 26% مع حلول عام 2050"، مشددا على أن "الاعتماد على الغاز الطبيعي سينتج مزيج طاقوي أنظف، وهو ما يعني تقليص الانبعاثات الدفيئة".من ناحية أخرى، قال ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجزائر، لمين قاضي، لـ"سبوتنيك" إن "العلاقات بين روسيا هي علاقات وطيدة وتاريخية، وأظن أنه في مجال الطافة وتحديدا في الغاز الطبيعي نرى أن الأزمة الأوكرانية كانت من أهداف أمريكا وحلفائها في "الناتو" من أجل الكسب من روسيا السوق الأوروبي".وانطلقت، اليوم الخميس، الاجتماعات الرفيعة المستوى لفريق الخبراء، في الجزائر العاصمة، بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ويأتي انعقاد القمة في ظل توترات إقليمية ودولية، انعكست على عمليات الإمداد حول العالم.وتتناول القمة التنسيق المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، تشكل معا 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق، و47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

https://sputnikarabic.ae/20240229/انطلاق-أعمال-القمة-السابعة-لمنتدى-الدول-المصدرة-للغاز-في-الجزائر-صور-1086521101.html

https://sputnikarabic.ae/20231226/برلماني-جزائري-أوروبا-تسعى-للخروج-من-العباءة-الأمريكية-بعد-أن-فرضت-روسيا-استراتيجيتها-1084475612.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, الجزائر, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن