https://sputnikarabic.ae/20240229/نائب-بريطاني-الجيش-الأوكراني-يواجه-هزيمة-وشيكة-1086524429.html

نائب بريطاني: الجيش الأوكراني يواجه هزيمة وشيكة

نائب بريطاني: الجيش الأوكراني يواجه هزيمة وشيكة

سبوتنيك عربي

أفاد النائب البريطاني، بوب سيلي، بأن الجيش الأوكراني يواجه هزيمة وشيكة، بسبب نقص الذخيرة التي لم يتمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من توفيرها... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T13:44+0000

2024-02-29T13:44+0000

2024-02-29T13:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f29c9118b4c3569d7cf346fb19d06cdb.jpg

وقال سيلي: "حقيقة خطيرة بدأت تظهر في أوكرانيا. فقد بدأت كييف تخسر تدريجياً في الصراع مع روسيا لأنها لا تملك الذخيرة الكافية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم الوفاء بوعود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة… ونتيجة لذلك، بدأت أوكرانيا تفقد أراضيها".وأضاف: "في شرق البلاد، حيث ذهبت الأسبوع الماضي، يتحدثون عن المدينة التي ستسقط بعد ذلك. الجنود غاضبون لأن رفاقهم يموتون بسبب نقص الذخيرة.… إذا استمر هذا فإن أوكرانيا تنتظر كارثة".في يناير/كانون الثاني، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة والجيش المتحفز، لذلك يعتقد المحللون أن القوات الروسية ستكون قادرة على اختراق الدفاعات الأوكرانية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية على مدينة أفدييفكا بالكامل، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يدمر-تحصينات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1086506712.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم