https://sputnikarabic.ae/20240229/نهاية-مأساوية-لمسيرة-بول-بوغبا-الكروية--1086522265.html
نهاية مأساوية لمسيرة بول بوغبا الكروية
نهاية مأساوية لمسيرة بول بوغبا الكروية
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، اليوم الخميس، عقوبة بحق لاعب وسط نادي يوفنتوس، اللاعب الفرنسي بول بوغبا، لمدة أربع سنوات كحد أقصى. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T12:57+0000
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2024-02-29T12:57+0000
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رياضة
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وثبت تعاطي النجم الفرنسي منشط "التيستيستيرون"، خلال فحص المنشطات، في سبتمبر/ أيلول الماضي، نتيجة الاختبار الذي تم إجراؤه بعد مباراة يوفنتوس أمام أودينيزي، في 20 أغسطس/ آب الماضي.وبهذا القرار الذي صدر اليوم قد تم تأكيد مخاوف اللاعب، بإصدار عقوبة تمتد لأربعة أعوام، ما يعني أنه سيسمح له العودة للعب بعمر 35 عاما، في مارس/آذار من عام 2028.وبذلك قد تنهي العقوبة مسيرة بوغبا المهنية، حيث سيبلغ اللاعب الدولي الفرنسي عامه الـ31 الشهر المقبل، ويمكن لبوغبا أن يستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية ومقرها سويسرا.
https://sputnikarabic.ae/20240227/أفضل-حارس-مرمى-في-العالم-1086455241.html
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رياضة
نهاية مأساوية لمسيرة بول بوغبا الكروية
أصدرت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، اليوم الخميس، عقوبة بحق لاعب وسط نادي يوفنتوس، اللاعب الفرنسي بول بوغبا، لمدة أربع سنوات كحد أقصى.
وثبت تعاطي النجم الفرنسي منشط "التيستيستيرون"، خلال فحص المنشطات، في سبتمبر/ أيلول الماضي، نتيجة الاختبار الذي تم إجراؤه بعد مباراة يوفنتوس أمام أودينيزي، في 20 أغسطس/ آب الماضي.
وبهذا القرار الذي صدر اليوم قد تم تأكيد مخاوف اللاعب، بإصدار عقوبة تمتد لأربعة أعوام، ما يعني أنه سيسمح له العودة للعب بعمر 35 عاما، في مارس/آذار من عام 2028.
وبذلك قد تنهي العقوبة مسيرة بوغبا المهنية، حيث سيبلغ اللاعب الدولي الفرنسي عامه الـ31 الشهر المقبل، ويمكن لبوغبا أن يستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية ومقرها سويسرا.