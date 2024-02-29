https://sputnikarabic.ae/20240229/وزير-الخارجية-المصري-يتوجه-إلى-تركيا-للمشاركة-في-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-1086525709.html
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
سبوتنيك عربي
توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T14:29+0000
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وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن شكري سيحضر الجلسة التي تم تخصيصها لتناول أزمة قطاع غزة.وأضاف البيان أن الوزير المصري سيشارك كمتحدث رئيسي إلى جانب وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية - الإسلامية بشأن الأوضاع في غزة.ولفت إلى أن شكري سيعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من الوزراء والمسئولين ووسائل الإعلام.وأوضح البيان أن تلك الزيارة تأتي في إطار ما تقوم به مصر من جهود من أجل التعامل مع التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما أكد البيان أن شكري سيعمل على نقل الرؤية المصرية لسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والتعامل مع التحديات الراهنة، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231105/مصر-وتركيا--تؤكدان-حتمية-إنهاء-الوضع-المأساوي-في-قطاع-غزة-بالسرعة-الممكنة-1082843610.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وذكرت الخارجية المصرية
في بيان، أن شكري سيحضر الجلسة التي تم تخصيصها لتناول أزمة قطاع غزة.
وأضاف البيان أن الوزير المصري سيشارك كمتحدث رئيسي إلى جانب وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية - الإسلامية بشأن الأوضاع في غزة.
ولفت إلى أن شكري سيعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من الوزراء والمسئولين ووسائل الإعلام.
وأوضح البيان أن تلك الزيارة تأتي في إطار ما تقوم به مصر من جهود من أجل التعامل مع التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أكد البيان أن شكري سيعمل على نقل الرؤية المصرية لسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والتعامل مع التحديات الراهنة، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة
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