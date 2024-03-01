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https://sputnikarabic.ae/20240301/آفاق-تنمية-الاقتصاد-العالمي-1086547884.html
آفاق تنمية الاقتصاد العالمي
آفاق تنمية الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
آفاق تنمية الاقتصاد العالمي
2024-03-01T10:26+0000
2024-03-01T11:22+0000
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آفاق تنمية الاقتصاد العالمي
آفاق تنمية الاقتصاد العالمي

آفاق تنمية الاقتصاد العالمي

10:26 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 11:22 GMT 01.03.2024)
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تعرف على آفاق النمو الاقتصادي العالمي، من خلال الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك".
آفاق تنمية الاقتصاد العالمي - سبوتنيك عربي
آفاق تنمية الاقتصاد العالمي - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - مؤشرات وتوقعات الحصة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لـ"مجموعة السبع" و"بريكس"
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