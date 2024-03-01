https://sputnikarabic.ae/20240301/أكبر-مطار-في-العالم-1086556385.html

أكبر مطار في العالم

أكبر مطار في العالم

سبوتنيك عربي

أصبح السفر الجوي جزءًا حيويًا من الاقتصاد العالمي، فهو الوسيلة الأكثر شيوعًا للسفر لمسافات طويلة، لقدرته على نقل المصطافين أو الزوار أو رجال الأعمال أو أفراد... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T12:40+0000

2024-03-01T12:40+0000

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يعد النقل الجوي أيضًا مثاليًا للشحن بما في ذلك البريد والبضائع والحمولات العسكرية. ونتيجة لذلك، تكيفت المدن في جميع أنحاء العالم بسرعة مع هذا الوضع، فقامت ببناء مطارات ضخمة ودعمت البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل الجوي المتاحة وبأسعار معقولة. أكبر 10 مطارات في العالم مطار الملك فهد الدولي (المملكة العربية السعودية)يقع المطار في الدمام بالمملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحته نحو 300 ميل مربع، وهو أكبر مطار في العالم. بدأت الرحلات التجارية في العمل بالمطار في عام 1999، وفي حين أنه الأكبر من حيث الحجم في المملكة العربية السعودية، فهو ثالث أكبر مطار من حيث عدد الركاب، حيث يستقبل نحو 10 ملايين مسافر سنويًا.يحتوي المطار على مدرجين وثلاثة مباني للمحطات، أحدهم للموظفين والآخر للركاب العاديين، وواحد للعائلة المالكة السعودية. الوجهة الأكثر ازدحامًا هي من وإلى دبي. تتميز المحطة الرئيسية بمتاجر الهدايا والمطاعم والكافيتريات والبنوك. مطار دنفر (الولايات المتحدة الأمريكية)مطار دنفر الدولي، أو "DIA"، يصنف على أنه ثاني أكبر مطار في العالم والأكبر في الولايات المتحدة. تبلغ مساحته أكثر من 33 ألف فدان (53 ميلًا مربعًا) ويتميز بأحد أطول مدارج الطائرات على وجه الأرض، حيث يبلغ طوله 16000 قدم (ثلاثة أميال). ستجد هذا المطار الضخم في دنفر، كولورادو، حيث يعد أكبر جهة توظيف في الولاية ويخدم أكثر من 69 مليون مسافر كل عام، كما ويعد واحدًا من أكثر المطارات ازدحاما في العالم ومركزًا دوليًا، حيث يخدم 25 شركة طيران ويقدم رحلات جوية إلى أكثر من 215 وجهة، ويحتوي على قطار تحت الأرض يربط بين ثلاث ساحات، إلى جانب الأعمال الفنية وإطلالات على جبال روكي والصالات وصالونات التدليك وأكثر من 150 متجرًا ومطعمًا.مطار دالاس/ فورت وورث (الولايات المتحدة الأمريكية)يخدم مطار دالاس فورت وورث الدولي (DFW) منطقة شمال تكساس وهو ثالث أكبر مطار في العالم، وهو أيضًا ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في جميع أنحاء العالم وأكبر مركز لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، التي يقع مقرها الرئيسي في المنطقة. تبلغ مساحة "DFW" أكثر من 17 ألف فدان (26 ميلًا مربعًا) وله رمز بريدي خاص به وخدمات طوارئ، ومن هذا المطار يمكنك السفر إلى 260 وجهة من 28 شركة طيران مختلفة. وفي عام 2022، كان هناك أكثر من 73 مليون مسافر يسافرون داخل وخارج هذا المطار. يبدو في الداخل وكأنه مركز تجاري يضم منتجعات صحية وصالات ونوادي أعمال والعديد من المتاجر والمطاعم. يوجد أيضًا فندقين ضمن ملكية المطار.مطار أورلاندو (الولايات المتحدة الأمريكية)يقع مطار أورلاندو الدولي على بعد ستة أميال جنوب شرقي وسط مدينة أورلاندو، وهو رابع أكبر مطار في العالم وسابع أكثر المطارات ازدحامًا في الولايات المتحدة. تبلغ مساحة المطار 20 ميلًا مربعًا، أو أكثر من 11 ألف فدان، وهو قاعدة تشغيل للعديد من شركات الطيران، بما في ذلك "JetBlue" و"Southwest" و"Spirit" و"Avelo"، ويضم 44 شركة طيران في المتوسط، هناك ​​850 رحلة يومية وهناك وسائل راحة وفيرة داخل المطار، بالإضافة لفندق. يوجد خارجه أكثر من 120 متجرًا ومطعمًا، بما في ذلك الوجبات السريعة والطعام الفاخر.مطار واشنطن دالاس (الولايات المتحدة الأمريكية)يقع مطار دالاس الدولي على بعد 26 ميلًا إلى الغرب من وسط مدينة واشنطن العاصمة، ويخدم منطقة وسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة. وهو خامس أكبر مطار في العالم ورابع أكبر مطار في الولايات المتحدة، حيث تبلغ مساحته 18 ميلًا مربعًا. دالاس هو واحد من ثلاثة مطارات تخدم منطقة واشنطن- بالتيمور، وهو المطار 28 الأكثر ازدحامًا في العالم. يخدم هذا المركز الدولي 60 ألف مسافر يوميًا، وينقلهم إلى أكثر من 139 وجهة. يتميز مطار دالاس بعدد كبير من خيارات تناول الطعام والتسوق، بدءًا من اللحوم المشوية وغرف الطعام وحتى أسواق الذواقة ومتاجر المصممين الفاخرة. توجد أيضًا صالات وغرف تمريض ومناطق مخصصة للحيوانات الأليفة ومناطق لعب للأطفال.مطار جورج دبليو بوش (الولايات المتحدة الأمريكية)يقع مطار جورج بوش الدولي في هيوستن، تكساس، ويخدم منطقة مترو هيوستن الكبرى. إنه أكثر مطارات تكساس ازدحامًا بالسفر الدولي وهو ثامن أكبر مطار في العالم، حيث تبلغ مساحته 17 ميلًا مربعًا. وهو أيضًا المطار الثاني عشر الأكثر ازدحاما بشكل عام في الولايات المتحدة، ويتميز بواحد من أكبر مراكز الركاب لشركة "يونايتد إيرلاينز". يتميز مطار جورج دبليو بوش بوجود خمسة مدارج، وفندق في الموقع وقطار بين المحطات ومطاعم وبارات ومتاجر وصالات ونواد صحية ومراكز مؤتمرات.مطار شنغهاي بودونغ الدولي (الصين)يقع مطار شنغهاي بودونغ الدولي في شنغهاي، على بعد نحو 19 ميلًا شرق وسط المدينة، وهو مركز دولي لشرق آسيا، مع مراكز طيران لشركة "تشاينا إيسترن"، وخطوط "شنغهاي" الجوية، و"إير تشاينا". هناك محطتي ركاب وأربعة مدارج، تغطي مساحة قدرها 15 ميلا مربعا. يعد هذا المطار ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث حركة الشحن وثالث أكثر المطارات ازدحامًا بالركاب في الصين، حيث يخدم 74 مليون مسافر سنويًا. ستجد في الداخل صالات ومنشآت فنية وهندسة معمارية جميلة ومطاعم ومتاجر راقية.مطار القاهرة الدولي (مصر)تبلغ مساحة مطار القاهرة الدولي 14ميلًا مربعًا، وهو تاسع أكبر مطار في العالم. يقع في مدينة مصر الجديدة في مصر، حيث يخدم منطقة القاهرة الكبرى، وهو المحور الرئيسي لشركة "طيران النيل"، "مصر للطيران"، "طيران القاهرة" و"العربية للطيران مصر". يتم أيضًا تصنيف مطار القاهرة الدولي بانتظام على أنه من أفضل المطارات وأكثرها ازدحامًا في أفريقيا. يضم فندقًا فاخرًا، وقاعة طعام عالمية، وصالات ومتاجر.مطار سوفار نابومي الدولي (تايلاند)مطار سوفار نابومي الدولي، المعروف أيضًا باسم مطار بانكوك الدولي، يقع في بانكوك، تايلاند، وهو عاشر أكبر مطار في العالم. تبلغ مساحته 12 ميلًا مربعًا، وهو أحد أكبر المطارات في جنوب شرق آسيا، كما أنه واحد من أكثر مراكز الشحن الجوي ازدحامًا. يشتهر مطار بانكوك بتصميمه المعماري المذهل ويتميز أيضًا بوسائل الراحة مثل فندق المطار والقطع الفنية والتسوق والمطاعم.أكبر المطارات في المملكة العربية السعوديةيعتبر مطار الملك فهد الدولي الأكبر عالميا من حيث المساحة، وإلى جانب هذا المطار يوجد عدد من المطارات الكبيرة والمهمة في المملكة، وأهمها:مطار الملك خالد الدولييقع شمال شرقي مدينة الرياض، وثاني أكبر المطارات في المملكة ويبلغ مجموع المساحة المبنية في المطار نحو 225 ألف متر مربع، ويستخدم المطار أكثر من 40 خط طيران.وكان المطار قد سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد المسافرين، وذلك خلال شهر أغسطس/ آب 2023، متخطيًا حاجز الـ3 ملايين مسافر، ليحقق المطار بذلك أعلى نتائجه التشغيلية الشهرية على صعيد نمو أعداد المسافرين.مطار الملك عبد العزيزهو أحد المطارات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، حيث يخدم عددا كبيرا من المسافرين القادمين لأسباب متنوعة، بما في ذلك العمل في مدينة جدة أو زيارة الحرمين الشريفين طوال العام، وخاصة خلال موسم الحج. يقع على الطريق الذي يربط عروس البحر الأحمر وجدة والمدينة المنورة.يعد مطار الملك عبد العزيز، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد ويعمل كمركز للخطوط الجوية العربية السعودية. يوجد في المطار مبنى الركاب 1 ومبنى الركاب 2، ويقدم رحلات داخلية ودولية. يتميز بمجموعة متنوعة من المرافق، مثل التسوق المعفى من الرسوم الجمركية والمطاعم والمقاهي والصالات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مطار الملك عبد العزيز الدولي مجموعة من الخدمات للمسافرين، بما في ذلك تأجير السيارات وتحويل العملات وتخزين الأمتعة. يُعد مطار الملك عبد العزيز الدولي بموقعه المناسب ووسائل الراحة الواسعة فيه خيارًا مثاليًا لزوار المملكة العربية السعودية.مطار الأمير محمد بن عبد العزيزهو مطار إقليمي في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. افتتح في عام 1950، وهو يتعامل مع الرحلات الداخلية، في حين أنه يقدم خدمات دولية مجدولة إلى وجهات إقليمية مثل القاهرة ودبي وإسطنبول ومدينة الكويت، كما ويتعامل مع الرحلات الدولية المستأجرة خلال مواسم الحج والعمرة، ويمكن للحجاج والمعتمرين الدخول إلى المملكة العربية السعودية، عبر هذا المطار أو عبر مطار جدة فقط، وهو رابع أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة العربية السعودية، حيث تعامل مع 8,144,790 مسافرًا في عام 2018.مطار الطائف الدولييقع على بعد 30 كيلومترا من مدينة الطائف شرقا، وكان في بدايته مطارا إقليميا، ليحصل لاحقا على شهادة الترخيص من الهئية العامة للطيران المدني السعودي لاستقبال الرحلات الدولية بعد استيفائه لشروط ترخيص الطيران الدولي.

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