https://sputnikarabic.ae/20240301/إسرائيل-تقدم-لمصر-قائمة-بأسماء-سجناء-فلسطينيين-لن-تفرج-عنهم-ضمن-أي-صفقة-1086544611.html
إسرائيل تقدم لمصر قائمة بأسماء سجناء فلسطينيين لن تفرج عنهم ضمن أي صفقة
إسرائيل تقدم لمصر قائمة بأسماء سجناء فلسطينيين لن تفرج عنهم ضمن أي صفقة
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن تل أبيب قدمت للقاهرة، قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين، الذين لا تستعد للإفراج عنهم في صفقة تبادل المحتجزين مع حركة... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T08:37+0000
2024-03-01T08:37+0000
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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "وفدا إسرائيليا زار مصر، هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين المحتملة مع مسؤولين مصريين".وأوضح التقرير أن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات إضافية.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن "مصر حرصت على تخفيف المعاناة على الأشقاء في قطاع غزة".وقال السيسي إن "مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا"، لافتًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة، يمكن أن تصل الوساطة المصرية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشار إلى أن "مصر مستمرة وستستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه كان "تصريحا مفاجئا".وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240225/قناة-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-صفقة-محتملة-لتبادل-المحتجزين-بين-حماس-وإسرائيل-1086392948.html
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مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل تقدم لمصر قائمة بأسماء سجناء فلسطينيين لن تفرج عنهم ضمن أي صفقة
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن تل أبيب قدمت للقاهرة، قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين، الذين لا تستعد للإفراج عنهم في صفقة تبادل المحتجزين مع حركة "حماس".
وذكرت
وسائل إعلام إسرائيلية، أن "وفدا إسرائيليا زار مصر، هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين المحتملة مع مسؤولين مصريين".
وبحسب التقرير، قدم الوفد لمصر قائمة بأسماء السجناء الأمنيين الفلسطينيين، الذين لا تستعد إسرائيل للإفراج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.
وأوضح التقرير أن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات إضافية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن "مصر
حرصت على تخفيف المعاناة على الأشقاء في قطاع غزة".
وقال السيسي إن "مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا"، لافتًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة، يمكن أن تصل الوساطة المصرية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مصر مستمرة وستستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار
، مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه كان "تصريحا مفاجئا".
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة.