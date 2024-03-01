https://sputnikarabic.ae/20240301/إسرائيل-تقدم-لمصر-قائمة-بأسماء-سجناء-فلسطينيين-لن-تفرج-عنهم-ضمن-أي-صفقة-1086544611.html

إسرائيل تقدم لمصر قائمة بأسماء سجناء فلسطينيين لن تفرج عنهم ضمن أي صفقة

إسرائيل تقدم لمصر قائمة بأسماء سجناء فلسطينيين لن تفرج عنهم ضمن أي صفقة

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن تل أبيب قدمت للقاهرة، قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين، الذين لا تستعد للإفراج عنهم في صفقة تبادل المحتجزين مع حركة... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T08:37+0000

2024-03-01T08:37+0000

2024-03-01T08:37+0000

مصر

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "وفدا إسرائيليا زار مصر، هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين المحتملة مع مسؤولين مصريين".وأوضح التقرير أن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات إضافية.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن "مصر حرصت على تخفيف المعاناة على الأشقاء في قطاع غزة".وقال السيسي إن "مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا"، لافتًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة، يمكن أن تصل الوساطة المصرية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشار إلى أن "مصر مستمرة وستستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه كان "تصريحا مفاجئا".وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240225/قناة-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-صفقة-محتملة-لتبادل-المحتجزين-بين-حماس-وإسرائيل-1086392948.html

مصر

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار