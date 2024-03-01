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إسرائيل في "حدث مفاجئ" تفرج عن عشرات العرب المعتقلين بسبب "ضيق المساحة"
إسرائيل في "حدث مفاجئ" تفرج عن عشرات العرب المعتقلين بسبب "ضيق المساحة"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، أمس الخميس، عن إطلاق سراح عشرات المعتقلين الإداريين، وهم عرب مشتبه "في تعاونهم مع الإرهاب"، بسبب "نقص... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T09:24+0000
2024-03-01T09:24+0000
إسرائيل
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ووفقا للإعلام الإسرائيلي، فإن "الدافع وراء قرار الإفراج يرجع إلى اكتظاظ السجون الإسرائيلية، ولتوفير أماكن للمعتقلين، الذين يشكلون خطرا أكبر".وفي أعقاب هذه التقارير، جاء في بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" أن إطلاق سراح المعتقلين جاء "وفقا لتقييم الوضع الأمني، الذي أجري بمشاركة الأجهزة الأمنية كافة، وفي ظل الاكتظاظ في السجون".وقالت إدارة السجون الإسرائيلية، في بيان: "المعتقلون الذين أطلق سراحهم الليلة هم معتقلون إداريون وتم إطلاق سراحهم بناء على تعليمات من الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع الشاباك. لا تملك إدارة السجن أي سلطة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين وتلتزم بتعليمات الأجهزة الأمنية".وبحسب صحيفة "now14" الإسرائيلية، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: "إطلاق سراح المعتقلين الإداريين ليس بسبب عدم توفر مساحة كافية في السجون، ولكن بتوجيه مباشر من رئيس "الشاباك" كبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان. ليس لدى إدارة السجون صلاحيات في هذا الشأن".
https://sputnikarabic.ae/20240301/وزير-إسرائيلي-يجب-محو-مخاوفنا-من-مفهوم-شهر-رمضان-1086541789.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم

إسرائيل في "حدث مفاجئ" تفرج عن عشرات العرب المعتقلين بسبب "ضيق المساحة"

09:24 GMT 01.03.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovichعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، أمس الخميس، عن إطلاق سراح عشرات المعتقلين الإداريين، وهم عرب مشتبه "في تعاونهم مع الإرهاب"، بسبب "نقص المساحة في السجون" في حدث وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ"المفاجئ".
ووفقا للإعلام الإسرائيلي، فإن "الدافع وراء قرار الإفراج يرجع إلى اكتظاظ السجون الإسرائيلية، ولتوفير أماكن للمعتقلين، الذين يشكلون خطرا أكبر".

وذكرت التقارير أنه "تم الإفراج عن نحو 40 معتقلًا إداريًا من سجن "عوفر"، تنتهي فترة اعتقالهم الإدارية، في الشهر المقبل، لتوفير المساحة لمعتقلين على مستوى أعلى من التهديد".

وفي أعقاب هذه التقارير، جاء في بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" أن إطلاق سراح المعتقلين جاء "وفقا لتقييم الوضع الأمني، الذي أجري بمشاركة الأجهزة الأمنية كافة، وفي ظل الاكتظاظ في السجون".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، أنه "وفقا لتقييم الوضع من قبل جميع الأجهزة الأمنية ومع التركيز على نقص المساحة في السجون، تقرر إطلاق سراح المعتقلين الإداريين، الذين سينهون فترة اعتقالهم في السجون الشهر المقبل، من أجل إفساح المجال للمحتجزين الذين هم في مستوى تهديد أعلى".

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وقالت إدارة السجون الإسرائيلية، في بيان: "المعتقلون الذين أطلق سراحهم الليلة هم معتقلون إداريون وتم إطلاق سراحهم بناء على تعليمات من الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع الشاباك. لا تملك إدارة السجن أي سلطة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين وتلتزم بتعليمات الأجهزة الأمنية".
وبحسب صحيفة "now14" الإسرائيلية، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: "إطلاق سراح المعتقلين الإداريين ليس بسبب عدم توفر مساحة كافية في السجون، ولكن بتوجيه مباشر من رئيس "الشاباك" كبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان. ليس لدى إدارة السجون صلاحيات في هذا الشأن".
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