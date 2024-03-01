https://sputnikarabic.ae/20240301/إعلام-ضباط-استخبارات-من-جميع-الدول-الحليفة-لنظام-كييف-موجودون-في-أوكرانيا-1086570866.html

إعلام: ضباط استخبارات من جميع الدول الحليفة لنظام كييف موجودون في أوكرانيا

إعلام: ضباط استخبارات من جميع الدول الحليفة لنظام كييف موجودون في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة فرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي في كييف، أن ممثلين عن جميع أجهزة المخابرات التابعة للدول المتحالفة مع كييف موجودون في أوكرانيا. 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T15:15+0000

2024-03-01T15:15+0000

2024-03-01T15:15+0000

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة عن المصدر الذي رغب في عدم الكشف عن هويته: "جميع الدول الحليفة لها وجود في أوكرانيا. نحن لا نتحدث عن وحدات قتالية، ولكن هناك ممثلون عن كل جهاز استخبارات على سبيل المثال".وأشار المصدر أيضًا إلى أنه عند تسليم الأسلحة، من الضروري وجود أشخاص يمكنهم تقديم معلومات حول الاستخدام الصحيح للمعدات المستلمة.وأضاف لصحيفة "موندو": "يتم استخدام أوكرانيا كأرضية اختبار المعدات الجديدة. ويتم اختبار الطائرات دون طيار هناك. ومثل هؤلاء المهنيين، موجودون بالتأكيد على الأرض".وانعقد، يوم الاثنين، في باريس مؤتمر لدعم كييف بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ودُعي إليه زعماء نحو عشر دول، من بينها ألمانيا وبريطانيا العظمى وبولندا والدنمارك وهولندا. وعقب اللقاء، قال ماكرون إن المشاركين فيه ناقشوا إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا، لكنهم لم يتوصلوا إلى توافق. وأضاف أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".وفي اليوم التالي، أكدت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه لم يكن هناك أي حديث عن إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا. وأدلت وزارة الخارجية الأمريكية بالبيان نفسه في إشارة إلى الرئيس جو بايدن.وفي الوقت نفسه، أكد مسؤول وزارة الخارجية ماثيو ميلر، أن كل دولة ستقرر بنفسها ما إذا كانت سترسل أفراداً عسكريين إلى أوكرانيا، وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن هزيمة كييف في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240228/إعلام-تصريحات-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-فاجأت-حلفاء-كييف-1086489860.html

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