https://sputnikarabic.ae/20240301/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-4-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-مقاطعتي-نيجني-نوفغورود-وبيلغورود-1086540954.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي نيجني نوفغورود وبيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي نيجني نوفغورود وبيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إسقاط وتدمير 4 طائرات أوكرانية مسيرة في أجواء مقاطعتي نيجني نوفغورود وبيلغورود. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T05:05+0000
2024-03-01T05:05+0000
2024-03-01T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة (فجر اليوم الجمعة)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل روسيا".وأضاف البيان أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت طائرة مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240301/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-أوكرانيا-تواصلت-مع-روسيا-بشأن-إمكانية-تسليم-جثث-قتلى-حادث-الطائرة-إيل-76-1086539529.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي نيجني نوفغورود وبيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إسقاط وتدمير 4 طائرات أوكرانية مسيرة في أجواء مقاطعتي نيجني نوفغورود وبيلغورود.
وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة (فجر اليوم الجمعة)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل روسيا".
وأضاف البيان أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت طائرة مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.