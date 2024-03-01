https://sputnikarabic.ae/20240301/الدمشقيون-يقيمون-التكريزة-وداعا-لـ-شعبان-وترحيبا-بـ-رمضان-1086558483.html

الدمشقيون يقيمون "التكريزة"... وداعا لـ "شعبان" وترحيبا بـ "رمضان"

الدمشقيون يقيمون "التكريزة"... وداعا لـ "شعبان" وترحيبا بـ "رمضان"

سبوتنيك عربي

على ضفاف نهر بردى، اعتاد سكان العاصمة السورية دمشق إقامة العراضات الشامية والاحتفالات الشعبية في الأسبوع الأخير من شهر شعبان، في استعداد مبكر لدخول شهر الصوم... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T12:38+0000

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في هذه المناسبة الخاصة بأهالي دمشق، يرتدي البعض الألبسة التقليدية ويجلسون بشكل تجمعات يتسامرون ويأكلون ويشربون أطايب الطعام الدمشقي، مع سرديات للحكايا التراثية.من جهتها قالت سمر أثناء مشاركتها في "التكريزة" في حي (الربوة)، لـ"سبوتنيك": "كان سكان دمشق يقومون خلال التكريزة بنزهات في الغوطة الشرقية والربوة وغيرها من المناطق المحيطة بالعاصمة، إذ تبدأ النزهة في النهار وتنتهي بعد العصر، وتتولى النساء إعداد الطعام فيما يكون الرجال والشباب بين ورق اللعب وطاولة الزهر، وقد يساهم البعض بإعداد الطعام، على وقع وصلات غنائية ومواويل شعبية".تحدثت شيرين لـ"سبوتنيك" عن جمعتها مع أسرتها خلال التكريزة: "الحرب حرمتنا هذه الأجواء في البداية، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة نتيجة الحصار الاقتصادي جعلا معظم السوريين يختصرون الكثير من العادات والتقاليد".فاتن من مؤسسة اللوجي للسياحة، قالت عن التكريزة الدمشقية إن:وأشارت فاتن إلى أن عائلات دمشق تقوم بالتكريزة كنوع من المحافظة على تقاليد الآباء والأجداد، وللتأكيد على صلة الرحم والقربى.ويرجح بعض المؤرخين أن "التكريزة" كلمة سورية قديمة، وبعضهم حولها إلى "كزدورة" ولكن من المعروف أن "الكزدورة" مشوار قصير المسافة، على حين "التكريزة" تتم على مسافات طويلة، حيث يخرج السكان إلى مصايف الربوة ودمر والهامة وقد يبتعدون إلى عين الفيجة وأشرفية الوادي.ويفضل أكثر الناس إقامة "التكريزة" على ضفاف الأنهار وينابيع بقين والزبداني غرب دمشق.ويقول المؤرخين أن هذه الطقوس تكون قبل حلول شهر رمضان بخمسة عشر يوماً تقريباً، أو أقل من ذلك.ويفضل في هذه الرحلة نوعية الأطعمة التي تختلف عما يؤكل في رمضان والتي تحتوي على زيت الزيتون كالمجدرة واللوبية والتبولة والفتوش، وأكلات المقالي ولا بد في السيران من أكلات مشاوي اللحوم ومحتويات الخروف كالكبد والطحال والكلاوي.

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