الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

أشخاص يتدحرجون على منحدر باستخدام زلاجة في منتجع مشليفن للتزلج في جبال الأطلس بالقرب من مدينة إفران المغربية، على بعد 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة الرباط.
أشخاص يتدحرجون على منحدر باستخدام زلاجة في منتجع مشليفن للتزلج في جبال الأطلس بالقرب من مدينة إفران المغربية، على بعد 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة الرباط.
سيارة "Renault R5 E-Tech" الكهربائية الجديدة خلال عرضها في معرض جنيف الدولي للسيارات.
سيارة "Renault R5 E-Tech" الكهربائية الجديدة خلال عرضها في معرض جنيف الدولي للسيارات.
المشرعون يضحكون في أثناء الاستماع إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل أداء تاماس سوليوك اليمين الرئاسي خلال حفل تسلم رئاسة البلاد في البرلمان في العاصمة بودابست.
المشرعون يضحكون في أثناء الاستماع إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل أداء تاماس سوليوك اليمين الرئاسي خلال حفل تسلم رئاسة البلاد في البرلمان في العاصمة بودابست.
طفل يقف داخل مبنى متضرر ويحدق بمسجد الفاروق، الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة.
طفل يقف داخل مبنى متضرر ويحدق بمسجد الفاروق، الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة.
منظر جوي يظهر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (2019-2022) وهو يلوح لمؤيديه خلال مسيرة في ساو باولو، البرازيل.
منظر جوي يظهر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (2019-2022) وهو يلوح لمؤيديه خلال مسيرة في ساو باولو، البرازيل.
ملكة جمال بلجيكا 2024، كينزا أميلوت، تحتفل بالتاج بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال بلجيكا 2024، في مسرح بروكسيموس في متنزه بلوبسالاند الترفيهي، في أدينكيركي.
ملكة جمال بلجيكا 2024، كينزا أميلوت، تحتفل بالتاج بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال بلجيكا 2024، في مسرح بروكسيموس في متنزه بلوبسالاند الترفيهي، في أدينكيركي.
رجال الإطفاء يعملون على إطفاء مبنى محترق في مدينة فالنسيا الإسبانية، حيث اجتاح حريق مبنيين سكنيين في المدينة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين.
رجال الإطفاء يعملون على إطفاء مبنى محترق في مدينة فالنسيا الإسبانية، حيث اجتاح حريق مبنيين سكنيين في المدينة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين.
تظهر هذه الصورة التي شاركها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصته للتواصل الاجتماعي وهو يخرج من الماء في دواركا بولاية غوجارات الواقعة في الهند.
تظهر هذه الصورة التي شاركها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصته للتواصل الاجتماعي وهو يخرج من الماء في دواركا بولاية غوجارات الواقعة في الهند.
عمال أفغان يعملون في مصنع للقطن في قندهار في 28 فبراير 2024.
عمال أفغان يعملون في مصنع للقطن في قندهار في 28 فبراير 2024.
المسلمون الشيعة في كشمير يؤدون الصلاة على قبور أقاربهم خلال شاب بارات، على مشارف سريناجار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.
المسلمون الشيعة في كشمير يؤدون الصلاة على قبور أقاربهم خلال شاب بارات، على مشارف سريناجار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.
رجال الإطفاء يقومون بأعمال الإنقاذ في منطقة غمرتها الفيضانات بعد فيضان نهر أكري في كوبيجا ببوليفيا، حيث توفي ما لا يقل عن 40 شخصا نتيجة لموسم الأمطار المستمر، الذي تسبب في فيضانات شديدة في أجزاء كثيرة من البلاد.
رجال الإطفاء يقومون بأعمال الإنقاذ في منطقة غمرتها الفيضانات بعد فيضان نهر أكري في كوبيجا ببوليفيا، حيث توفي ما لا يقل عن 40 شخصا نتيجة لموسم الأمطار المستمر، الذي تسبب في فيضانات شديدة في أجزاء كثيرة من البلاد.
تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 25 فبراير 2024 مجموعة من الإوز تسير في قرية فيشتي الزراعية بالقرب من بلدة ليزهي.
تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 25 فبراير 2024 مجموعة من الإوز تسير في قرية فيشتي الزراعية بالقرب من بلدة ليزهي.
انفجرت قنابل بالقرب من مجموعة من ضباط شرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرة وسط إضراب استمر 24 ساعة في وسط أثينا في 28 فبراير 2024.
انفجرت قنابل بالقرب من مجموعة من ضباط شرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرة وسط إضراب استمر 24 ساعة في وسط أثينا في 28 فبراير 2024.
متظاهرون يرددون شعارات بينما يقف أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية في حراسة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية في 24 فبراير 2024،
متظاهرون يرددون شعارات بينما يقف أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية في حراسة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية في 24 فبراير 2024،
بضائع تم إخراجها ورميها من الشاحنات بينما يقوم المزارعون الإسبان بإغلاق الطريق السريع الذي يربط إسبانيا بفرنسا بالجرارات في منطقة كاتالونيا في بونتوس، بالقرب من فيغويراس على بعد 40 كيلومترًا من الحدود.
بضائع تم إخراجها ورميها من الشاحنات بينما يقوم المزارعون الإسبان بإغلاق الطريق السريع الذي يربط إسبانيا بفرنسا بالجرارات في منطقة كاتالونيا في بونتوس، بالقرب من فيغويراس على بعد 40 كيلومترًا من الحدود.
سكان يقفون على أنقاض المنازل المهدمة في بوريبانا في أبيدجان.
سكان يقفون على أنقاض المنازل المهدمة في بوريبانا في أبيدجان.
صبي يدفع طفلاً في عربة في رفح، جنوبي قطاع غزة.
صبي يدفع طفلاً في عربة في رفح، جنوبي قطاع غزة.
قطتان تجلسان على دراجة نارية كهربائية متوقفة في الشارع في لشبونة البرتغالية
قطتان تجلسان على دراجة نارية كهربائية متوقفة في الشارع في لشبونة البرتغالية