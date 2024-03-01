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https://sputnikarabic.ae/20240301/الصور-الأكثر-إثارة-خلال-الأسبوع-1086561462.html
الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع
الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر إثارة وغرابة، رصدتها عدسات الكاميرات حول العالم خلال الأسبوع الفائت، ضمن الأحداث الأهم التي سجلت خلال... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T07:00+0000
2024-03-01T14:17+0000
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

07:00 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 14:17 GMT 01.03.2024)
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جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر إثارة وغرابة، رصدتها عدسات الكاميرات حول العالم خلال الأسبوع الفائت، ضمن الأحداث الأهم التي سجلت خلال الأيام الأخيرة.
© AFP 2023 / Fadel Senna

أشخاص يتدحرجون على منحدر باستخدام زلاجة في منتجع مشليفن للتزلج في جبال الأطلس بالقرب من مدينة إفران المغربية، على بعد 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة الرباط.

أشخاص يتدحرجون على منحدر باستخدام زلاجة في منتجع مشليفن للتزلج في جبال الأطلس بالقرب من مدينة إفران المغربية، على بعد 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة الرباط. - سبوتنيك عربي
1/18
© AFP 2023 / Fadel Senna

أشخاص يتدحرجون على منحدر باستخدام زلاجة في منتجع مشليفن للتزلج في جبال الأطلس بالقرب من مدينة إفران المغربية، على بعد 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة الرباط.

© AFP 2023 / Fabrice Coffrini

سيارة "Renault R5 E-Tech" الكهربائية الجديدة خلال عرضها في معرض جنيف الدولي للسيارات.

سيارة &quot;Renault R5 E-Tech&quot; الكهربائية الجديدة خلال عرضها في معرض جنيف الدولي للسيارات. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Fabrice Coffrini

سيارة "Renault R5 E-Tech" الكهربائية الجديدة خلال عرضها في معرض جنيف الدولي للسيارات.

© AP Photo / Denes Erdos

المشرعون يضحكون في أثناء الاستماع إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل أداء تاماس سوليوك اليمين الرئاسي خلال حفل تسلم رئاسة البلاد في البرلمان في العاصمة بودابست.

المشرعون يضحكون في أثناء الاستماع إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل أداء تاماس سوليوك اليمين الرئاسي خلال حفل تسلم رئاسة البلاد في البرلمان في العاصمة بودابست. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Denes Erdos

المشرعون يضحكون في أثناء الاستماع إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل أداء تاماس سوليوك اليمين الرئاسي خلال حفل تسلم رئاسة البلاد في البرلمان في العاصمة بودابست.

© AFP 2023 / Mohammed Abed

طفل يقف داخل مبنى متضرر ويحدق بمسجد الفاروق، الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة.

طفل يقف داخل مبنى متضرر ويحدق بمسجد الفاروق، الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Mohammed Abed

طفل يقف داخل مبنى متضرر ويحدق بمسجد الفاروق، الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة.

© AFP 2023 / Miguel Schincariol

منظر جوي يظهر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (2019-2022) وهو يلوح لمؤيديه خلال مسيرة في ساو باولو، البرازيل.

منظر جوي يظهر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (2019-2022) وهو يلوح لمؤيديه خلال مسيرة في ساو باولو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Miguel Schincariol

منظر جوي يظهر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (2019-2022) وهو يلوح لمؤيديه خلال مسيرة في ساو باولو، البرازيل.

© AFP 2023 / Kurt Desplenter

ملكة جمال بلجيكا 2024، كينزا أميلوت، تحتفل بالتاج بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال بلجيكا 2024، في مسرح بروكسيموس في متنزه بلوبسالاند الترفيهي، في أدينكيركي.

ملكة جمال بلجيكا 2024، كينزا أميلوت، تحتفل بالتاج بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال بلجيكا 2024، في مسرح بروكسيموس في متنزه بلوبسالاند الترفيهي، في أدينكيركي. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Kurt Desplenter

ملكة جمال بلجيكا 2024، كينزا أميلوت، تحتفل بالتاج بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال بلجيكا 2024، في مسرح بروكسيموس في متنزه بلوبسالاند الترفيهي، في أدينكيركي.

© AP Photo / Alberto Saiz

رجال الإطفاء يعملون على إطفاء مبنى محترق في مدينة فالنسيا الإسبانية، حيث اجتاح حريق مبنيين سكنيين في المدينة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين.

رجال الإطفاء يعملون على إطفاء مبنى محترق في مدينة فالنسيا الإسبانية، حيث اجتاح حريق مبنيين سكنيين في المدينة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alberto Saiz

رجال الإطفاء يعملون على إطفاء مبنى محترق في مدينة فالنسيا الإسبانية، حيث اجتاح حريق مبنيين سكنيين في المدينة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين.

© AP Photo / Narendra Modi on X

تظهر هذه الصورة التي شاركها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصته للتواصل الاجتماعي وهو يخرج من الماء في دواركا بولاية غوجارات الواقعة في الهند.

تظهر هذه الصورة التي شاركها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصته للتواصل الاجتماعي وهو يخرج من الماء في دواركا بولاية غوجارات الواقعة في الهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Narendra Modi on X

تظهر هذه الصورة التي شاركها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصته للتواصل الاجتماعي وهو يخرج من الماء في دواركا بولاية غوجارات الواقعة في الهند.

© AFP 2023 / Sanaullah Seiam

عمال أفغان يعملون في مصنع للقطن في قندهار في 28 فبراير 2024.

عمال أفغان يعملون في مصنع للقطن في قندهار في 28 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Sanaullah Seiam

عمال أفغان يعملون في مصنع للقطن في قندهار في 28 فبراير 2024.

© AP Photo / Mukhtar Khan

المسلمون الشيعة في كشمير يؤدون الصلاة على قبور أقاربهم خلال شاب بارات، على مشارف سريناجار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

المسلمون الشيعة في كشمير يؤدون الصلاة على قبور أقاربهم خلال شاب بارات، على مشارف سريناجار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mukhtar Khan

المسلمون الشيعة في كشمير يؤدون الصلاة على قبور أقاربهم خلال شاب بارات، على مشارف سريناجار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

© AFP 2023 / STR

رجال الإطفاء يقومون بأعمال الإنقاذ في منطقة غمرتها الفيضانات بعد فيضان نهر أكري في كوبيجا ببوليفيا، حيث توفي ما لا يقل عن 40 شخصا نتيجة لموسم الأمطار المستمر، الذي تسبب في فيضانات شديدة في أجزاء كثيرة من البلاد.

رجال الإطفاء يقومون بأعمال الإنقاذ في منطقة غمرتها الفيضانات بعد فيضان نهر أكري في كوبيجا ببوليفيا، حيث توفي ما لا يقل عن 40 شخصا نتيجة لموسم الأمطار المستمر، الذي تسبب في فيضانات شديدة في أجزاء كثيرة من البلاد. - سبوتنيك عربي
11/18
© AFP 2023 / STR

رجال الإطفاء يقومون بأعمال الإنقاذ في منطقة غمرتها الفيضانات بعد فيضان نهر أكري في كوبيجا ببوليفيا، حيث توفي ما لا يقل عن 40 شخصا نتيجة لموسم الأمطار المستمر، الذي تسبب في فيضانات شديدة في أجزاء كثيرة من البلاد.

© AFP 2023 / Armend Nimani

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 25 فبراير 2024 مجموعة من الإوز تسير في قرية فيشتي الزراعية بالقرب من بلدة ليزهي.

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 25 فبراير 2024 مجموعة من الإوز تسير في قرية فيشتي الزراعية بالقرب من بلدة ليزهي. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Armend Nimani

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 25 فبراير 2024 مجموعة من الإوز تسير في قرية فيشتي الزراعية بالقرب من بلدة ليزهي.

© AFP 2023 / Aris Messinis

انفجرت قنابل بالقرب من مجموعة من ضباط شرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرة وسط إضراب استمر 24 ساعة في وسط أثينا في 28 فبراير 2024.

انفجرت قنابل بالقرب من مجموعة من ضباط شرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرة وسط إضراب استمر 24 ساعة في وسط أثينا في 28 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
13/18
© AFP 2023 / Aris Messinis

انفجرت قنابل بالقرب من مجموعة من ضباط شرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرة وسط إضراب استمر 24 ساعة في وسط أثينا في 28 فبراير 2024.

© AFP 2023 / Jack Guez

متظاهرون يرددون شعارات بينما يقف أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية في حراسة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية في 24 فبراير 2024،

متظاهرون يرددون شعارات بينما يقف أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية في حراسة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية في 24 فبراير 2024، - سبوتنيك عربي
14/18
© AFP 2023 / Jack Guez

متظاهرون يرددون شعارات بينما يقف أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية في حراسة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية في 24 فبراير 2024،

© AFP 2023 / Lluis Gene

بضائع تم إخراجها ورميها من الشاحنات بينما يقوم المزارعون الإسبان بإغلاق الطريق السريع الذي يربط إسبانيا بفرنسا بالجرارات في منطقة كاتالونيا في بونتوس، بالقرب من فيغويراس على بعد 40 كيلومترًا من الحدود.

بضائع تم إخراجها ورميها من الشاحنات بينما يقوم المزارعون الإسبان بإغلاق الطريق السريع الذي يربط إسبانيا بفرنسا بالجرارات في منطقة كاتالونيا في بونتوس، بالقرب من فيغويراس على بعد 40 كيلومترًا من الحدود. - سبوتنيك عربي
15/18
© AFP 2023 / Lluis Gene

بضائع تم إخراجها ورميها من الشاحنات بينما يقوم المزارعون الإسبان بإغلاق الطريق السريع الذي يربط إسبانيا بفرنسا بالجرارات في منطقة كاتالونيا في بونتوس، بالقرب من فيغويراس على بعد 40 كيلومترًا من الحدود.

© AFP 2023 / Issouf Sanogo

سكان يقفون على أنقاض المنازل المهدمة في بوريبانا في أبيدجان.

سكان يقفون على أنقاض المنازل المهدمة في بوريبانا في أبيدجان. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Issouf Sanogo

سكان يقفون على أنقاض المنازل المهدمة في بوريبانا في أبيدجان.

© AFP 2023

صبي يدفع طفلاً في عربة في رفح، جنوبي قطاع غزة.

صبي يدفع طفلاً في عربة في رفح، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
17/18
© AFP 2023

صبي يدفع طفلاً في عربة في رفح، جنوبي قطاع غزة.

© AP Photo / Armando Franca

قطتان تجلسان على دراجة نارية كهربائية متوقفة في الشارع في لشبونة البرتغالية

قطتان تجلسان على دراجة نارية كهربائية متوقفة في الشارع في لشبونة البرتغالية - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Armando Franca

قطتان تجلسان على دراجة نارية كهربائية متوقفة في الشارع في لشبونة البرتغالية

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